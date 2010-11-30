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Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cowon gözlüksüz 3D destekli yeni medya oynatıcısını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüketici elektroniği üreticisi Cowon, dünyanın ilk gözlük gerektirmeyen 3D destekli taşınabilir medya oynatıcısını duyurdu. Cowon 3D olarak isimlendirilen medya oynatıcısı, 4.8-inç büyüklüğünde ve 800 x 400 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Windows CE 6.0 işletim sistemini kullanan portatif medya oynatıcısı, 3D desteğinin yanı sıra 1080p videoları oynatabiliyor ve görüntüleri HDMI portu üzerinden farklı kaynaklara aktarabiliyor. 802.11g WiFi donanımı ile internet erişimi sunan cihaz Flash destekli Opera Mobile web tarayıcısı ile birlikte geliyor. Aynı zamanda döküman, ses kayıt ve sözlük uygulamalarına da sahip olan Cowon 3D'nin merkezinde ise medya uygulamaları yer alıyor.

32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile alınabilen 232 gram ağırlığındaki medya oynatıcısı daha fazla depolama kapasitesi için SD kart desteği de sunuyor. 45 saate kadar müzik, 10 saate kadarsa video oynatabilen Cowon 3D, 10 Aralık'ta kapasitesine göre 430$ ve 510$ olarak belirlenen fiyatlarla Kore'de satışa sunulacak.


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TsG 9 yıl
Gözlüksüz 3D nasıl bir deneyim merak ediyorum, incelemek lazım...
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OverClocK1ng 9 yıl
Offf bee. Cowon'um yine öttürmüşşş.
Yoo. D2 hâlâ var bende. Ve yeni cihaz alacağım. Kısmetse yine Cowon olacak.
Sen önce Cowonglobal.com a gir bak ondan sonra eskidi de. V5 HD var süperdi. Bu daha iyi olmuş..
Kesin alırım.
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the enemy 9 yıl

OverClocKing

Offf bee. Cowon'um yine öttürmüşşş.

Yoo. D2 hâlâ var bende. Ve yeni cihaz alacağım. Kısmetse yine Cowon olacak.

Sen önce Cowonglobal.com a gir bak ondan sonra eskidi de. V5 HD var süperdi. Bu daha iyi olmuş..

Kesin alırım.


nereden nasıl alıyorsunuz acaba ?

bende almak istiyorum ama bu ürünler sadece kore pazarında var, mesela v5w yi alabilmeyi isterdim.
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eulogy 9 yıl

Bu tarz ürünlerle piyasada ne kadar tutunabilir, yahut ne kadar büyüyebilir belirsiz.
bir d2 vardı zamanında ipod creative zen vision m'ye herşeyiyle kafa tutardı, şimdi kala kala sesi kaldı
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Freeline 9 yıl
ufacık ekrana olmaz hd çıkışı üstünden 3d Televizyonlarda görüntü alınca süper olur
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the enemy 9 yıl
işte hayalimdeki ürün
3d özelliği kullanımı opsiyonel ise harika bir ürün.
fullhd film oynatıyor olması gerçekten büyük başarı
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S R T 9 yıl
işletim sistemi de android olsaydı,tadından yenmezdi
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