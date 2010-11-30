Cowon gözlüksüz 3D destekli yeni medya oynatıcısını duyurdu

Tüketici elektroniği üreticisi Cowon, dünyanın ilk gözlük gerektirmeyen 3D destekli taşınabilir medya oynatıcısını duyurdu. Cowon 3D olarak isimlendirilen medya oynatıcısı, 4.8-inç büyüklüğünde ve 800 x 400 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Windows CE 6.0 işletim sistemini kullanan portatif medya oynatıcısı, 3D desteğinin yanı sıra 1080p videoları oynatabiliyor ve görüntüleri HDMI portu üzerinden farklı kaynaklara aktarabiliyor. 802.11g WiFi donanımı ile internet erişimi sunan cihaz Flash destekli Opera Mobile web tarayıcısı ile birlikte geliyor. Aynı zamanda döküman, ses kayıt ve sözlük uygulamalarına da sahip olan Cowon 3D'nin merkezinde ise medya uygulamaları yer alıyor.

32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile alınabilen 232 gram ağırlığındaki medya oynatıcısı daha fazla depolama kapasitesi için SD kart desteği de sunuyor. 45 saate kadar müzik, 10 saate kadarsa video oynatabilen Cowon 3D, 10 Aralık'ta kapasitesine göre 430$ ve 510$ olarak belirlenen fiyatlarla Kore'de satışa sunulacak.