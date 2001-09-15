Creative Audigy Ses Kartı İncelemesi

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HardwareMania Creative'in SbLive! serisinin sonlanmasına yol açacak olan yeni işlemci taşıyan ses kartını incelemiş. Ses kartı yeni işlemcisi ile
Bu müthiş ses kartının incelemesini mutlaka okuyun. Oldukça yeni bir ürün ve dünyanın en güçlü ses işlemcisini içeriyor.
http://www.hardwaremania.com/reviews/Audigy/audigy1.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu müthiş ses kartının incelemesini mutlaka okuyun. Oldukça yeni bir ürün ve dünyanın en güçlü ses işlemcisini içeriyor.
http://www.hardwaremania.com/reviews/Audigy/audigy1.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle