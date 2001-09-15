Creative Audigy Ses Kartı İncelemesi

http://www.hardwaremania.com/reviews/Audigy/audigy1.shtml

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HardwareMania Creative'in SbLive! serisinin sonlanmasına yol açacak olan yeni işlemci taşıyan ses kartını incelemiş. Ses kartı yeni işlemcisi ileBu müthiş ses kartının incelemesini mutlaka okuyun. Oldukça yeni bir ürün ve dünyanın en güçlü ses işlemcisini içeriyor.