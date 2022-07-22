Creative’den 2K web kamerası

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Pandemi şartlarının hafiflemesi ile web kameralarına olan talep bir miktar azalırken yayıncılık sektörü sayesinde düz bir çizgi tutturmayı başarıyor. Creative daha verimli video görüşmelerine olanak tanıyacak web kamerasını duyurdu.

Creative Live! Cam Sync V3 özellikleri ve fiyatı

Creative Live! Cam Sync V3 biraz daha verimlilik ve maliyet odaklı web kamerası olarak tasarlanmış. 2560 x 1440 çözünürlüğe sahip olan kamera tak-çalıştır şeklinde hızlı bir kuruluma sahip.

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En az kayıpla 4x dijital yakınlaştırma yapabilen kamera ayrıca 95 derecelik açıya sahip. Kaide 360 derecelik yatay ve 30 derecelik aşağı-yukarı hareket yapabiliyor. Creative uygulaması ile parlaklık, kontrast, beyaz dengesi gibi ayarlarmalar da mevcut.

Kamera çok yönlü çift mikrofon barındırıyor. Görüşmelerde berraklık yakalanırken arka plan gürültüsü de azaltılıyor. Uygulama ile çakışmayı engelleyen SmartComms Kit, sesi algılayarak otomatik olarak mikrofonu kapatan VoiceDetect özelliklerine erişilebiliyor. Creative Live! Cam Sync V3 web kamerası 75$ fiyat etiketine sahip.

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Creative Live! Cam Sync V3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı