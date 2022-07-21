Amazon'da dizüstü bilgisayarlarda kaçırılmayacak indirimler!

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Amazon’da Prime Alışveriş Festivali indirimleri 25 Temmuz’a kadar devam edecek. İndirime giren ürünlere baktığımızda dizüstü bilgisayarlarda dikkat çekici indirimler görüyoruz. Sizin için diğer sitelerdeki fiyatlar ile Amazon'daki fiyatları karşılaştırarak cazip fiyatlı dizüstü bilgisayaları listeledik.

İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 7,90 TL'ye Prime üyesi olarak özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Amazon'da sadece bugüne özel Prime fırsatları 21 Temmuz 5 sa. önce eklendi

10 Bin TL Altındaki Uygun Fiyatlı Dizüstü Bilgisayarlar

20 Bin TL Altındaki Cazip Fiyatlı Gaming Dizüstü Bilgisayarlar

20 Bin TL Üzerindeki İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar

OMEN 4H230EA Dizüstü Bilgisayar: 26.999 TL

15.6" FHD IPS 300 Hz, Intel Core i7-10870H, NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q, 16 GB Ram, 512 GB SSD + 512 GB SSD

15.6" FHD IPS 300 Hz, Intel Core i7-10870H, NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q, 16 GB Ram, 512 GB SSD + 512 GB SSD MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR Dizüstü Bilgisayar: 77.999 TL

17.3 FHD 360Hz, Core I7-12700H, RTX3080Ti, 32GB RAM, 16GB, 2TB SSD

Diğer fırsatlar:

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Tüm indirimleri görüntülemek için: Prime Alışveriş Festivali

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Amazon indirimlerinde uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar 2022