Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon'da dizüstü bilgisayarlarda kaçırılmayacak indirimler!

    Amazon Prime Alışveriş Festivali indirimlerinde çok sayıda dizüstü bilgisayarda büyük indirimler başladı. Piyasa fiyatının altına satılan ve fiyat/performans olarak öne çıkan modelleri listeledik.
    1

    Amazon indirimlerinde uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar 2022
    Tam Boyutta Gör

    Amazon’da Prime Alışveriş Festivali indirimleri 25 Temmuz’a kadar devam edecek. İndirime giren ürünlere baktığımızda dizüstü bilgisayarlarda dikkat çekici indirimler görüyoruz. Sizin için diğer sitelerdeki fiyatlar ile Amazon'daki fiyatları karşılaştırarak cazip fiyatlı dizüstü bilgisayaları listeledik.

    İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 7,90 TL'ye Prime üyesi olarak özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

    10 Bin TL Altındaki Uygun Fiyatlı Dizüstü Bilgisayarlar

    20 Bin TL Altındaki Cazip Fiyatlı Gaming Dizüstü Bilgisayarlar

    20 Bin TL Üzerindeki İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar

    Diğer fırsatlar:

    Seçili Lenovo Bilgisayarlar
    MSI Dizüstü Bilgisayarlar
    HP Bilgisayarlar
    Acer Dizüstü Bilgisayarlar
    Monster Notebook Gaming Bilgisayarlar ve Aksesuarlar

    Tüm indirimleri görüntülemek için: Prime Alışveriş Festivali

    Amazon Türkiye Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    TheJudgé 20 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

    Profil resmi
    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

    Profil resmi
    juanmata09 1 hafta önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız