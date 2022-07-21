Amazon'da dizüstü bilgisayarlarda kaçırılmayacak indirimler!

- 10 Bin TL Altındaki Uygun Fiyatlı Dizüstü Bilgisayarlar
- 20 Bin TL Altındaki Cazip Fiyatlı Gaming Dizüstü Bilgisayarlar
- 20 Bin TL Üzerindeki İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar
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Amazon’da Prime Alışveriş Festivali indirimleri 25 Temmuz’a kadar devam edecek. İndirime giren ürünlere baktığımızda dizüstü bilgisayarlarda dikkat çekici indirimler görüyoruz. Sizin için diğer sitelerdeki fiyatlar ile Amazon'daki fiyatları karşılaştırarak cazip fiyatlı dizüstü bilgisayaları listeledik.
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10 Bin TL Altındaki Uygun Fiyatlı Dizüstü Bilgisayarlar
- Acer Aspire 3 A315-56 Dizüstü Bilgisayar: 4.499 TL
15.6” FHD, Intel i3-1005G1, 8GB RAM, 256GB SSD
- HP 68N17EA Dizüstü Bilgisayar: 8.299 TL
14" FHD IPS, i5-1155G7, Intel Iris X, 512 GB SSD
- Acer Aspire 5 A515-45 Dizüstü Bilgisayar: 7.499 TL
15.6” FHD, AMD Ryzen 5 5500U, 8GB RAM, 256GB SSD
- Acer Aspire 3 A315-57G Dizüstü Bilgisayar: 7.999 TL
15.6” FHD, Intel Core i5-1035G1, NVIDIA GeForce MX330 Ekran Kartı, 8GB RAM, 512GB SSD
- Lenovo IdeaPad 3 81WE00XDTX Dizüstü Bilgisayar: 8.799 TL
15.6" FHD, Intel Core i5-1035G1, NVIDIA GeForce MX330 Ekran Kartı, 512GB SSD, 8GB RAM
- ASUS X515EP-EJ339 Dizüstü Bilgisayar: 9.399 TL
15.6" FHD, Intel Core i5-1135G7, NVIDIA GeForce MX330 Ekran Kartı, 8GB, 256GB SSD
20 Bin TL Altındaki Cazip Fiyatlı Gaming Dizüstü Bilgisayarlar
- HP Pavilion 68N60EA Gaming Dizüstü Bilgisayar: 13.999 TL
15.6'' FHD IPS 144 Hz 7 ms, Intel Core i5-11300H, NVIDIA GeForce RTX 3050, 8 GB, 512 GB SSD
- Lenovo IdeaPad Creator 5 Dizüstü Bilgisayar: 14.499 TL
15.6" FHD, Intel Core i5-10300H, NVIDIA GeForce GTX1650Ti 4GB, 16GB RAM, 512GB SSD
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Bilgisayar 15.299 TL
15.6 inç FHD, Intel Core i5-11300H, RTX3050Ti 4 GB, 16GB RAM, 512GB SSD, 4GB
- MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR Dizüstü Bilgisayar: 16.999 TL
15.6 FHD 144Hz, Core I7-11800H,RTX3050Ti 4GB, 8GB RAM, 512GB SSD
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Bilgisayar: 17.499 TL
15.6" FHD, AMD Ryzen 5 5600H, NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB, 16GB RAM, 512GB SSD
20 Bin TL Üzerindeki İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar
- OMEN 4H230EA Dizüstü Bilgisayar: 26.999 TL
15.6" FHD IPS 300 Hz, Intel Core i7-10870H, NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q, 16 GB Ram, 512 GB SSD + 512 GB SSD
- MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR Dizüstü Bilgisayar: 77.999 TL
17.3 FHD 360Hz, Core I7-12700H, RTX3080Ti, 32GB RAM, 16GB, 2TB SSD
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi
editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş