Creative kemik iletimli kulaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Geleneksel olarak sesi ileten kablosuz kulaklıklar pazarın en büyük hâkimi iken kemik iletimi üzerinden ses aktaran kulaklıkların da kendisine has bir kitlesi mevcut. Üreticiler de bu kulvarı unutmuyor.

Creative Outlier Free Pro özellikleri ve fiyatı

Creative Outlier Free Pro kablosuz kulaklık modeli kemik üzerinden sesi ilettiği için kullanıcının kulağı boş kalıyor ve dış ortama odağını devam ettirebiliyor. Ayrıca dahili depolaması ile bağımsız olarak müzik dinleyebiliyorsunuz.

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8GB depolama kapasitesi olan kulaklık 2000 şarkı alabiliyor. FLAC, WAV ve APE formatlarına destek sunulurken dış kısımdan müzik çalar kontrolü yapılabiliyor. IPX8 ile yüzme esnasında da kullanılabilen ürün tek şarj ile 10 saate kadar süre sunabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor.

Bluetooth 5.3 sayesinde aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık düşük gecikme moduna sahip. Mikrofon ile sesli görüşmelerin yanı sıra dijital asistanlara da erişilebiliyor. Creative Outlier Free Pro kulaklık modeli 149$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Creative Outlier Free Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı