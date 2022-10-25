Xiaomi kemik iletimi odaklı bir kulaklık duyurdu

Bugün kulaklık tanımı kulağımıza takarak dinlediğimiz cihazları kapsıyor ancak bir ses iletim yolu var ki o da kemikler üzerinden. İnsanın kendi sesini duyma yolu olarak tanımlanan kemik iletimini zaman zaman kulaklıklarda da görüyoruz.

Xiaomi Bone Conduction özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Bone Conduction adı verilen kulaklık modeli kemik iletimi yöntemini kullanıyor. Şakakların hemen altına yerleşen plakalar yenilikçi bir titreşim motoru ile çok daha kaliteli ses verebiliyor. Plakalar 360 derece kapatılmış durumda ve ses sızıntılarının önüne geçiyor.

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Kemik iletimi sayesinde kullanıcı dış sesleri de rahat bir şekilde duyabiliyor. Bluetooth 5.2 teknolojisi ise 86ms seviyesine kadar gecikmeleri azaltıyor. IP66 sertifikası suya karşı da dayanıklılık sunuyor. MIUI desteği ile uyumlu telefonlara yaklaşınca otomatik olarak eşleşebiliyor.

Tek şarj ile 12 saate kadar kullanılabilen kulaklık USB Tip-C üzerinden şarj oluyor. 5 dakikalık şarj ile de 2 saate yakın süre elde edilebiliyor. Xiaomi Bone Conduction kablosuz kulaklıklar 96$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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Xiaomi Bone Conduction tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı