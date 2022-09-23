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    Creative uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığı duyurdu

    Creative Sound Blaster Blaze V2 kablolu kulaklık modeli berrak ses kalitesine odaklanırken gürültü ve yankı engelleyici mikrofon ile sessiz bir ortam sağlıyor.  
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    Creative Sound Blaster Blaze V2
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    Logitech’in fiyatı arşa çıkaran yeni oyuncu kulaklıklarının ardından gözler daha uygun bir alternatif ararken imdada Creative yetişiyor. Creative Sound Blaster Blaze V2 kablolu oyuncu kulaklığı tatmin edici bir performans sunuyor.

    Creative Sound Blaster Blaze V2 özellikleri ve fiyatı

    Creative Sound Blaster Blaze V2 kulaklık modeli 40mm FullSpectrum neodim sürücüler ile etkileyici bass ve keskin sesler sunuyor. Sound Blaster Studio Essential uygulaması ile 7.1 surround ses, akustik motor, akıllı ses seviyesi, akıllı yankı engelleme, oyun profilleri gibi ayarlar yapılabiliyor.

    187 gram ağırlığındaki kulaklık ayrılabilir ve gürültü engelleyici bir mikrofona da sahip. Kablo üzerinde ses kontrolleri yer alırken jak üzerinde 4 halkalı yapı sayesinde bozulma olmadan ses iletilebiliyor. Creative Sound Blaster Blaze V2 kulaklık modeli 55$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    M
    makine26 3 gün önce

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