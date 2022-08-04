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    Creative Sound Blaster X1 USB DAC modülü duyuruldu

    Creative Sound Blaster X1 USB DAC modülü çift ses güçlendirisi yanında ses yoğunlaştırma, yankı engelleme, gürültü azaltma gibi önemli özelliklerle geliyor.     
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    Creative Sound Blaster X1
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    Ses teknolojilerinin önde gelen isimlerinden Creative bu hafta önemli teknolojileri ile donattığı yeni DAC modülünü duyurdu. Creative Sound Blaster X1 USB DAC taşınabilirlik konusunda da ideal.

    Creative Sound Blaster X1 USB DAC özellikleri ve fiyatı

    Creative Sound Blaster X1 USB DAC modülü PC ve Mac bilgisayarlarla en iyi şekilde çalışıyor. Creative uygulamasını indirenler firmanın Sound Blaster Acoustic Engine yazılımına erişerek en gelişmiş ses işleme fonksiyonlarını kullanabiliyor.

    Parmak boyutlarında olan modül 128dB AKM4377 32-bit DAC ve Ti/Burr-Brown INA1620 çift ses güçlendirisi ile destekleniyor. Firmanın SXFI AMP güçlendiricisinde gördüğümüz Super X-Fi Headphone Holography teknolojisi de yine dahil edilmiş ve uyumlu kulaklıklarda mekansal ses sunabiliyor.

    Sound Blaster Surround Virtualization sahneye göre sesi yoğunlaştırma, CrystalVoice yazılımsal yankı engelleme, SmartComms Kit otomatik ses algılama ve arka plan seslerini kesme, Scout Mode oyunlarda ses yönünü tespit etme gibi yazılımları da olan Creative Sound Blaster X1 USB DAC için 70$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

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    #ŞARBAY# 1 saat önce

    Başlık ile içerik pek uyumlu değil... Ben başına gelen sorunu buradan edindiğim bilgilerle halletmiştim, öneririm... https://webdeyazilim.com/instagram-hesap-kurtarma.html

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    ccguven 4 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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