Creative Sound Blaster X1 USB DAC modülü duyuruldu

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Ses teknolojilerinin önde gelen isimlerinden Creative bu hafta önemli teknolojileri ile donattığı yeni DAC modülünü duyurdu. Creative Sound Blaster X1 USB DAC taşınabilirlik konusunda da ideal.

Creative Sound Blaster X1 USB DAC özellikleri ve fiyatı

Creative Sound Blaster X1 USB DAC modülü PC ve Mac bilgisayarlarla en iyi şekilde çalışıyor. Creative uygulamasını indirenler firmanın Sound Blaster Acoustic Engine yazılımına erişerek en gelişmiş ses işleme fonksiyonlarını kullanabiliyor.

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Parmak boyutlarında olan modül 128dB AKM4377 32-bit DAC ve Ti/Burr-Brown INA1620 çift ses güçlendirisi ile destekleniyor. Firmanın SXFI AMP güçlendiricisinde gördüğümüz Super X-Fi Headphone Holography teknolojisi de yine dahil edilmiş ve uyumlu kulaklıklarda mekansal ses sunabiliyor.

Sound Blaster Surround Virtualization sahneye göre sesi yoğunlaştırma, CrystalVoice yazılımsal yankı engelleme, SmartComms Kit otomatik ses algılama ve arka plan seslerini kesme, Scout Mode oyunlarda ses yönünü tespit etme gibi yazılımları da olan Creative Sound Blaster X1 USB DAC için 70$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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Creative Sound Blaster X1 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı