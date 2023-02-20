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    Creative Sound Blaster X5 iki DAC barındırıyor

    Creative Sound Blaster X5 amiral gemisi ses kartı çift DAC teknolojisi ile odyofil kullanıcıları memnun etmeyi amaçlarken kablolu ve kablosuz bağlantılar da sunuyor. 
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    Creative Sound Blaster X5
    Ses teknolojileri sektörünün öncü isimlerinden Creative, ses tutkunlarını sevindirmeye devam ediyor. Firmanın amiral gemisi dönüştürücü serisi Creative Sound Blaster en yeni üyesine kavuştu.

    Creative Sound Blaster X5 özellikleri ve fiyatı

    Odyofil kullanıcılar dikkate alınarak hazırlanan Creative Sound Blaster X5 USB DAC ve güçlendirici ses kartı firmanın en iyi ses mühendisliği ögelerini barındırıyor. İki adet Cirrus Logic CS43198 DAC modülü ile PCM üzerinden 32-bit / 384 kHz seviyesinde 130 desibele kadar kayıpsız oynatma sunabiliyor. Bu modüller ayrıca DoP128 ve DSD256 formatlarında sesi çözerek yüksek kaliteli yayın oluşturabiliyor. Ses bozulmaları ise bir modülatör ile yüzde 0.00018 seviyelerine kadar düşürülmüş.

    600 ohm seviyesine kadar stüdyo kalitesinde kulaklıklar ve 1 ohm seviyesine kadar kulak içi monitörler destekleniyor. Xamp bağımsız kulaklık iki yönlü amplifikatörü de uyumlu kulaklıklar da kaliteyi arttırıyor.

    Creative uygulaması ile kullanıcılar ekolayzır, akustik motor, oyun modu gibi farklı ayarlamaları yapabiliyor. ASIO 2.2 ile düşük gecikmeli oynatma ve kayıt mümkün. 3.5mm ve 4.4mm çıkışlar altın kaplama, USB çıkışının yanı sıra Bluetooth 5.0 alıcı da mevcut. Creative Sound Blaster X5 modeli 369$ fiyat etiketi ile satılacak.

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