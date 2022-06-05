Creative Zen Hybrid kulaklıklar şık ve gürültü engelliyor

Tam kablosuz kulaklıklarda artık tercih sebebi haline gelen aktif gürültü engelleme kulak üstü kulaklıklarda da yavaş yavaş etken unsur olmaya başladı. Creative Zen Hybrid kablosuz kulaklıklar şık tasarım ve gürültü engelleme ile geliyor.
Creative Zen Hybrid özellikleri ve fiyatı
Creative Zen Hybrid kulaklık modeli 40mm neodim sürücüler ile geliyor ve akıcı bass ile yüksek frekanslar sunabiliyor. Firmanın yenilikçi Super X-Fi teknolojisi sayesinde uygulama üzerinden farklı senaryolarda 3D holografik ses tecrübesi elde edilebiliyor. Katlanabilir gövde fiziksel kontrol tuşlarına sahip.
Her parçada yer alan çift mikrofon ortam seslerini yüzde 95 seviyesine kadar filtreleyebiliyor. Ayrıca dış sesler içeriye de alınabiliyor. Tek şarj ile 37 saate kadar kullanılabilen kulaklıklar 5 dakikalık şarj ile 5 saate kadar kullanım sağlayabiliyor. Creative Zen Hybrid kulaklık için 99$ fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.