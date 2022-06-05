Creative Zen Hybrid kulaklıklar şık ve gürültü engelliyor

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Tam kablosuz kulaklıklarda artık tercih sebebi haline gelen aktif gürültü engelleme kulak üstü kulaklıklarda da yavaş yavaş etken unsur olmaya başladı. Creative Zen Hybrid kablosuz kulaklıklar şık tasarım ve gürültü engelleme ile geliyor.

Creative Zen Hybrid özellikleri ve fiyatı

Creative Zen Hybrid kulaklık modeli 40mm neodim sürücüler ile geliyor ve akıcı bass ile yüksek frekanslar sunabiliyor. Firmanın yenilikçi Super X-Fi teknolojisi sayesinde uygulama üzerinden farklı senaryolarda 3D holografik ses tecrübesi elde edilebiliyor. Katlanabilir gövde fiziksel kontrol tuşlarına sahip.

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Her parçada yer alan çift mikrofon ortam seslerini yüzde 95 seviyesine kadar filtreleyebiliyor. Ayrıca dış sesler içeriye de alınabiliyor. Tek şarj ile 37 saate kadar kullanılabilen kulaklıklar 5 dakikalık şarj ile 5 saate kadar kullanım sağlayabiliyor. Creative Zen Hybrid kulaklık için 99$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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Creative Zen Hybrid tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı