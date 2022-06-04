Haftaya ŞOK marketler yine Intel işlemci satacak, Corsair oyuncu ürünleri de var

Yavaş yavaş kutulu işlemci ürünlerine de el atmaya başlayan perakende gıda marketleri ürün gamını genişletiyor. Diğer taraftan oyuncu ürünlerinde de değerlendirmeye değer fırsatlar yer alıyor.
8 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
8 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Intel Pentium Gold G6400 işlemci yer alıyor. LGA1200 uyumlu olan 14nm işlemci 4GHz seviyesine kadar çıkıyor ve 2 çekirdek/4 izlek birimi barındırıyor. 58W TDP değeri olan işlemci 1099TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Corsair markasına ait Nightsword RGB kablolu oyuncu faresi 8 adet programlanabilir tuş, 18000 DPI sensör, 50 milyon basışa dayanıklı Omron anahtarlar, dinamik RGB aydınlatma, 1000Hz tarama hızı gibi özelliklerle 899TL olarak satılacak.
Son olarak yine Corsair markasına ait ST100 RGB aydınlatmalı kulaklık standı çift USB Tip-A girişi ile birlikte 949TL fiyat etiketine sahip. Bunun haricinde dizüstü ve monitör ürünleri genelde piyasadan daha yukarı fiyatlara sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.