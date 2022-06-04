Haftaya ŞOK marketler yine Intel işlemci satacak, Corsair oyuncu ürünleri de var

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Yavaş yavaş kutulu işlemci ürünlerine de el atmaya başlayan perakende gıda marketleri ürün gamını genişletiyor. Diğer taraftan oyuncu ürünlerinde de değerlendirmeye değer fırsatlar yer alıyor.

8 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

8 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Intel Pentium Gold G6400 işlemci yer alıyor. LGA1200 uyumlu olan 14nm işlemci 4GHz seviyesine kadar çıkıyor ve 2 çekirdek/4 izlek birimi barındırıyor. 58W TDP değeri olan işlemci 1099TL fiyat etiketine sahip.

ŞOK aktüel ürünleri neler? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Corsair markasına ait Nightsword RGB kablolu oyuncu faresi 8 adet programlanabilir tuş, 18000 DPI sensör, 50 milyon basışa dayanıklı Omron anahtarlar, dinamik RGB aydınlatma, 1000Hz tarama hızı gibi özelliklerle 899TL olarak satılacak.

Son olarak yine Corsair markasına ait ST100 RGB aydınlatmalı kulaklık standı çift USB Tip-A girişi ile birlikte 949TL fiyat etiketine sahip. Bunun haricinde dizüstü ve monitör ürünleri genelde piyasadan daha yukarı fiyatlara sahip.

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ŞOK aktüel ürünleri neler?