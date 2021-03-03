Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Crucial X6 SSD ailesini 500 GB ve 4 TB seçenekleriyle genişletti

    Kompakt boyutuyla öne çıkan taşınabilir SSD ailesi X6 2 yeni kapasite seçeneğiyle güncellendi. X6 çözümleri uygun fiyat ve yüksek depolama kapasitesi arayanlara hitap eder hale geldi.
    03 Mart 2021, 20:00 (4 gün)
    836
    1
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Crucial X6 SSD ailesini 500 GB ve 4 TB seçenekleriyle genişletti
    Tam Boyutta Gör

    Katı hal sürücüsünün sağladığı performansı yanında taşımak isteyenlere yönelik geliştirilen taşınabilir SSD modelleri son yıllarda çeşitlendiği gibi yüksek depolama kapasiteleri de artık mümkün.

    İlginizi Çekebilir Avatar Crucial X8 taşınabilir SSD’sini duyurdu

    Crucial X6'ya yeni kapasite seçenekleri eklendi

    Crucial’ın kompakt kasasıyla dikkat çeken X6 SSD ailesi 500 GB ve 4 TB kapasite seçenekleriyle zenginleşti. NAND Flash-USB arayüzü arasında köprü görevi gören Phison U17 kontrolcüsünden faydanılan SSD’ler için daha önce NAND Flash bilgisi paylaşmayan Crucial 4 TB seçeneğinde 96 katmanlı 3D TLC NAND Flash yongası kullandığını belirtmiş.

    Crucial X6 SSD ailesini 500 GB ve 4 TB seçenekleriyle genişletti
    Tam Boyutta Gör

    4 TB kapasiteli seçenekte sıralı okuma operasyonlarında 800 MB/s’yi görmek mümkünken 500 GB kapasite seviyesinde bu değer 540 MB/s’ye düşüyor.

    Crucial X6 SSD ailesini 500 GB ve 4 TB seçenekleriyle genişletti

    Ayrıca Bkz. "Intel 144 katmanlı QLC Flashlı 670p NVMe SSD’lerini duyurdu"

    USB Type-C formatındaki USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) arayüzünü kullanan 3 yıl garantili SSD’lerden 4 TB kapasiteli model 489.95 dolardan listelenirken 500 GB X6 için 69.95 dolarlık etiket belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/279231/crucial-launches-500-gb-4-tb-x6-portable-ssds
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Samsung Galaxy A82 5G, iki yıllık işlemciyle geliyor 4 gün Amazon'un yeni aksiyon filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan ilk fragman yayınlandı 4 gün Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar 4 gün macOS platformu oyunlara ısınmaya başladı 4 gün 5 Mart lansmanı öncesi Realme C21'e dair teknik detaylar belli oldu 4 gün Starship prototipi ilk kez iniş yaptı, ancak dakikalar sonra yine patladı: İşte o anlar 4 gün Exchange yazılımındaki açıklar kapatıldı 4 gün Pardus 19.5 yayınlandı: Pardus 19.5 ile gelen yenilikler neler? 4 gün Türkiye’de üretilecek: Hyundai Bayon 4 gün Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run, ilkbaharda mobil cihazlara geliyor 4 gün Otokar, mayına karşı korumalı COBRA II MRAP modelini tanıttı 4 gün İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş şubat ayında da devam etti 4 gün Microsoft'tan yeni nesil Windows için açıklama geldi 4 gün 2si1 "Vergisi bol" Teknoloji ve Oyun Programı 4 gün Google, arama geçmişine göre reklam göstermeyi durdurmayı planlıyor 4 gün Honda Civic, CR-V ve HR-V modellerinde mart ayına özel fırsatlar 4 gün Viking temalı mobil oyun Northgard'dan oynanış videosu paylaşıldı 4 gün Yeni genelge : Koronavirüs denetimlerinde kamera kayıtlarından da ceza verilebilir 4 gün WhatsApp'a kaybolan resimler özelliği geliyor: Ancak pek bir işe yaramayacak 4 gün Netflix de Bitcoin satın alacak iddiası! 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Crucial X6 SSD ailesini 500 GB ve 4 TB seçenekleriyle genişletti Sonraki macOS 11.3 ile Rosetta 2 bazı bölgelerde kaldırılabilir 4 gün FM 2021, NBA 2K21 ve daha fazlası bu ay Xbox Game Pass'e geliyor 4 gün Microsoft Mesh ile sanalda bir araya gelme dönemi başlıyor 4 gün ADATA XPG SX8200 Pro’yu bir kere daha güncelledi, Performans daha da düştü 4 gün DJI FPV Drone modeli karşınızda: İşte fiyatı 4 gün Takımını oluştur! Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi’nde ülkeni temsil et! 4 gün WandaVision yönetmeni, son bölümde hayranların hayal kırıklığına uğrayabileceğini söylüyor 4 gün Twitter, Android kullanıcıları için Spaces sesli sohbetlerinin beta testine başladı 4 gün Toyota'dan yeni model duyurusu: Avrupa'daki en uygun fiyatlı Toyota olacak 4 gün Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor 4 gün PS Store'da ayın ilk indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 4 gün Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları 4 gün Sony, ev eşyalarını ve meyveleri PlayStation kontrolcüsüne dönüştürebilen bir teknolojinin patentini aldı 5 gün Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu 5 gün BluTV'nin yerli komedi dizisi Acans'tan fragman yayınlandı, yayın tarihi açıklandı 5 gün Xiaomi'den iki yeni elektrikli scooter geliyor 5 gün Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi 5 gün Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı 5 gün Ryzen Threadripper Pro işlemciler nihayet piyasada 5 gün Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız