Crucial X6 SSD ailesini 500 GB ve 4 TB seçenekleriyle genişletti

Katı hal sürücüsünün sağladığı performansı yanında taşımak isteyenlere yönelik geliştirilen taşınabilir SSD modelleri son yıllarda çeşitlendiği gibi yüksek depolama kapasiteleri de artık mümkün.İlginizi Çekebilir Crucial X8 taşınabilir SSD’sini duyurdu
Crucial X6'ya yeni kapasite seçenekleri eklendi
Crucial’ın kompakt kasasıyla dikkat çeken X6 SSD ailesi 500 GB ve 4 TB kapasite seçenekleriyle zenginleşti. NAND Flash-USB arayüzü arasında köprü görevi gören Phison U17 kontrolcüsünden faydanılan SSD’ler için daha önce NAND Flash bilgisi paylaşmayan Crucial 4 TB seçeneğinde 96 katmanlı 3D TLC NAND Flash yongası kullandığını belirtmiş.
4 TB kapasiteli seçenekte sıralı okuma operasyonlarında 800 MB/s’yi görmek mümkünken 500 GB kapasite seviyesinde bu değer 540 MB/s’ye düşüyor.
Ayrıca Bkz. "Intel 144 katmanlı QLC Flashlı 670p NVMe SSD’lerini duyurdu"
USB Type-C formatındaki USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) arayüzünü kullanan 3 yıl garantili SSD’lerden 4 TB kapasiteli model 489.95 dolardan listelenirken 500 GB X6 için 69.95 dolarlık etiket belirlenmiş.
https://www.techpowerup.com/279231/crucial-launches-500-gb-4-tb-x6-portable-ssds Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...