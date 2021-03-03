Crucial X6 SSD ailesini 500 GB ve 4 TB seçenekleriyle genişletti

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Samsung Galaxy A82 5G, iki yıllık işlemciyle geliyor

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Amazon'un yeni aksiyon filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan ilk fragman yayınlandı

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Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

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macOS platformu oyunlara ısınmaya başladı

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5 Mart lansmanı öncesi Realme C21'e dair teknik detaylar belli oldu

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Starship prototipi ilk kez iniş yaptı, ancak dakikalar sonra yine patladı: İşte o anlar

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Exchange yazılımındaki açıklar kapatıldı

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Pardus 19.5 yayınlandı: Pardus 19.5 ile gelen yenilikler neler?

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Türkiye’de üretilecek: Hyundai Bayon

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Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run, ilkbaharda mobil cihazlara geliyor

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Otokar, mayına karşı korumalı COBRA II MRAP modelini tanıttı

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İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş şubat ayında da devam etti

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Microsoft'tan yeni nesil Windows için açıklama geldi

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2si1 "Vergisi bol" Teknoloji ve Oyun Programı

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Google, arama geçmişine göre reklam göstermeyi durdurmayı planlıyor

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Honda Civic, CR-V ve HR-V modellerinde mart ayına özel fırsatlar

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Viking temalı mobil oyun Northgard'dan oynanış videosu paylaşıldı

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Yeni genelge : Koronavirüs denetimlerinde kamera kayıtlarından da ceza verilebilir

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WhatsApp'a kaybolan resimler özelliği geliyor: Ancak pek bir işe yaramayacak

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Netflix de Bitcoin satın alacak iddiası!

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GÖRÜNTÜLENEN Crucial X6 SSD ailesini 500 GB ve 4 TB seçenekleriyle genişletti

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macOS 11.3 ile Rosetta 2 bazı bölgelerde kaldırılabilir

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FM 2021, NBA 2K21 ve daha fazlası bu ay Xbox Game Pass'e geliyor

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Microsoft Mesh ile sanalda bir araya gelme dönemi başlıyor

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ADATA XPG SX8200 Pro’yu bir kere daha güncelledi, Performans daha da düştü

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DJI FPV Drone modeli karşınızda: İşte fiyatı

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Takımını oluştur! Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi’nde ülkeni temsil et!

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WandaVision yönetmeni, son bölümde hayranların hayal kırıklığına uğrayabileceğini söylüyor

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Twitter, Android kullanıcıları için Spaces sesli sohbetlerinin beta testine başladı

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Toyota'dan yeni model duyurusu: Avrupa'daki en uygun fiyatlı Toyota olacak

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Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor

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PS Store'da ayın ilk indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

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Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları

4 gün

Sony, ev eşyalarını ve meyveleri PlayStation kontrolcüsüne dönüştürebilen bir teknolojinin patentini aldı

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Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu

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BluTV'nin yerli komedi dizisi Acans'tan fragman yayınlandı, yayın tarihi açıklandı

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Xiaomi'den iki yeni elektrikli scooter geliyor

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Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi

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Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı

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Ryzen Threadripper Pro işlemciler nihayet piyasada

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Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri

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