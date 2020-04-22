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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YMTC, Lexar’a NAND Flash sağlayacak

    Uzun bir süre önce satılan Lexar’dan haber var. Geçtiğimiz günlerde 128 katmana geçtiğini açıklayan YMTC firma için yonga üretecek.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    YMTC, Lexar’a NAND Flash sağlayacak
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    1996 yılında taşınabilir depolama çözümleri ve SSD alanında piyasaya adımını atmasının ardından 2006’dan 2017’ye kadar Micron bünyesinde çalışmaya devam eden Lexar, önce piyasadan çekilmiş, ardından da 2017 yazında Çinli Longsys’e satılmıştı.

    YMTC ile anlaşma

    2018 yılında depolama çözümleri üretimine başladığını açıklayan Lexar geçtiğimiz aylarda duyurduğu yüksek hızlı NVMe sürücülerinin ardından bu sefer YMTC ile iş ortaklığıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta 128 katmanlı 3D NAND Flash yongalarını duyuran YMTC’nin yeni kümelerinin ilk müşterisi Lexar oldu.

    Ayrıca Bkz. "YMTC 128 katmanlı 3D NAND’lerini duyurdu"

    Lexar’ın YMTC’den temin edeceği ilk 3D hafıza kümeleri 128 katmanlı QLC NAND Flash’lar olacak. Lexar bu birimleri 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleriyle sunmayı planladığı nCard ailesinde kullanacak. Yeni MicroSDXC çözümleri 90 MB/s’ye kadar okuma ve 70 MB/s yazma hızıyla öne çıkacak.



    https://www.techpowerup.com/266056/ymtc-to-supply-nand-flash-chips-to-lexar Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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