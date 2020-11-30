Cumhurbaşkanı açıkladı: Hafta sonu komple sokağa çıkma yasağı uygulanacak

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Türkiye’de iki hafta üst üste uygulanan sınırlı sokağa çıkma yasağı, vaka artışını durdurmaya yetmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında alınan yeni tedbir kararlarını resmen açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta sonundan komple sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. İki hafta önce alınan kararda hafta sonu saat akşam 20.00’den sabah 10.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Yeni kararla birlikte hafta sonu, 2 gün boyunca tüm saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Ayrıca haftaiçi de kısıtlama geldi. Haftaiçi her gün akşam saat 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İlk haftaiçi sokağa çıkma yasağı yarın (Salı günü) saat 21.00'de başlayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerin haftasonu sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamasında, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler, eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." dedi.

Alışveriş merkezlerine HES kodu ile girilecek. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir. Hamam, sauna, spor salonları faaliyetlerine ara verilecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Kısıtlamaların detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelgeyle belli olacak. Yasaklar salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak..

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