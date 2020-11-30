Cumhurbaşkanı açıkladı: Hafta sonu komple sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Türkiye’de iki hafta üst üste uygulanan sınırlı sokağa çıkma yasağı, vaka artışını durdurmaya yetmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında alınan yeni tedbir kararlarını resmen açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta sonundan komple sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. İki hafta önce alınan kararda hafta sonu saat akşam 20.00’den sabah 10.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Yeni kararla birlikte hafta sonu, 2 gün boyunca tüm saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.İlginizi Çekebilir Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor
Ayrıca haftaiçi de kısıtlama geldi. Haftaiçi her gün akşam saat 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İlk haftaiçi sokağa çıkma yasağı yarın (Salı günü) saat 21.00'de başlayacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerin haftasonu sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamasında, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler, eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." dedi.
Alışveriş merkezlerine HES kodu ile girilecek. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir. Hamam, sauna, spor salonları faaliyetlerine ara verilecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
Kısıtlamaların detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelgeyle belli olacak. Yasaklar salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak..
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
En havalı şöför yada en "hava"sız?
Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
Şimdi de şikayet edecekler neden kısıtlama var?
Aslında en doğrusu Çin gibi yapacaktık en başından ama "öyle yapın" diyenlerin hepsi itiraz edecekti "özgürlükler kısıtlanıyor, diktatör vaaarr" diye.
Sen ne yapsan ne desen tersini söyleyecek veya yapacak çünkü. Adam bunu muhalefet yapmak zannediyor.
Çok şey söylenir de kendimi yormaya değmez bunlar için. İki cümle yeter.
Bu yasaklar sadece göz boyama.
Müzik dinlemek hala yasak mı?