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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cumhurbaşkanı açıkladı: Hafta sonu komple sokağa çıkma yasağı uygulanacak

    Artan vaka sayısı nedeniyle sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasakları açıkladı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    11

    Cumhurbaşkanı açıkladı: Hafta sonu komple sokağa çıkma yasağı uygulanacak
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    Türkiye’de iki hafta üst üste uygulanan sınırlı sokağa çıkma yasağı, vaka artışını durdurmaya yetmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında alınan yeni tedbir kararlarını resmen açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta sonundan komple sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. İki hafta önce alınan kararda hafta sonu saat akşam 20.00’den sabah 10.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Yeni kararla birlikte hafta sonu, 2 gün boyunca tüm saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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    Ayrıca haftaiçi de kısıtlama geldi. Haftaiçi her gün akşam saat 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İlk haftaiçi sokağa çıkma yasağı yarın (Salı günü) saat 21.00'de başlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Bilim Kurulu üyesi, koronavirüsün akciğerlerde yarattığı tahribata dikkat çekti"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerin haftasonu sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamasında, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler, eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." dedi.

    Alışveriş merkezlerine HES kodu ile girilecek. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir. Hamam, sauna, spor salonları faaliyetlerine ara verilecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

    Kısıtlamaların detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelgeyle belli olacak. Yasaklar salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak..



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    1BilimAdamı

    En havalı şöför yada en "hava"sız?

    10 dakika önce
    1BilimAdamı

    xd

    11 dakika önce
    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    5 saat önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    5 saat önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    7 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    20 saat önce
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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    2 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    2 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 52 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İnsanlara o kadar söylendi "Maske takın, mesafeye dikkat edin, kalabalıklardan uzak durun, düğün, eğlence, misafirlik vs. bir süre ara verin, yaymayın yani önlemleri aksatmayın" kimse dinlemedi.
    Şimdi de şikayet edecekler neden kısıtlama var?
    Aslında en doğrusu Çin gibi yapacaktık en başından ama "öyle yapın" diyenlerin hepsi itiraz edecekti "özgürlükler kısıtlanıyor, diktatör vaaarr" diye.
    Sen ne yapsan ne desen tersini söyleyecek veya yapacak çünkü. Adam bunu muhalefet yapmak zannediyor.
    Çok şey söylenir de kendimi yormaya değmez bunlar için. İki cümle yeter.
    İnsanlara o kadar söylendi "Maske takın, mesafeye dikkat edin, kalabalıklardan uzak durun, düğün, eğlence, misafirlik vs. bir süre ara verin, yaymayın yani önle...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    Senkron2 (Salih Altin) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Padişahım sen çok yaşa, keşke minübüsçüler ağladı diye özel okul sahipleri ağladı diye yüzyüze eğitimi hayata geçirmeseydiniz, çay dağıttığınız mitingleri tam bu kritik zamanda inadına yapar gibi yapmasaydınız da bu vakalar patlamasaydı. Okul ne alaka diyecekeler sadece azıcık aklının ucuyla düşünsün küçük çocuklar yüzyüzede birbirini özlediği için sarıldı öpüştü koklaştı birbirleriyle maskelerini değişti. Diyoruz ya çocuk onlar ne anlar koronadan sosyal mesafe vs den, dolayısı ile tüm virüslere taşıyıcılık yaptılar farkında olmadan. Şimdide kendi kabahatlerinden dolayı fırlayan vaka sayısının faturası her zamanki gibi kira ödemeye çalışan personel maaşı vermeye çalışan vergi ödemeye çalışan esnafa iş verene kesildi. Bir ülke nasıl yönetilemez diye kitap yazılsa kesinlikle mevcut iktidar konudaki baş kahraman olurdu!
    Padişahım sen çok yaşa, keşke minübüsçüler ağladı diye özel okul sahipleri ağladı diye yüzyüze eğitimi hayata geçirmeseydiniz, çay dağıttığınız mitingleri tam b...
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çalışmayan herkese yasak, çalışan herkese serbest.
    Bu yasaklar sadece göz boyama.
    Müzik dinlemek hala yasak mı?
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    1
    Huseyin-ZST (Huseyin Ozsut) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    O değil de, Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'la bir alıp veremediğim yok. Onu anladım. Adam çıktı. Pat pat pat, uygulamaları anlattı. Anladık. Eyvallah. Çok güzel. Hepimizin Cumhurbaşkanı. Aldık kabul ettik. Özetle "ekonomi bu, buna göre hareket edeceğiz, başka önlemlere iki hafta tam kapanmaya gücümüz yetmez" dedi. Eyvallah. Ne yapalım? Bizim de ekonomi bu kadar. Gerçi "18 yıldır elin armut mu topluyordu" diye sormak lazım da, o işin ayrı bir boyutu. Bugünün konusu, şu anki sağlık krizi ortamının meselesi değil. Bu durum elbet tartışılır gelecekte. Neyse, sonuçta Cumhurbaşkanı olarak tüm halka hitap edecek şekilde patır patır anlattı adam.

    Ama sonra Parti Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan konuşmaya başladı. Beni aldı bir mide bulantısı. Söylediklerinde haklılık payı gene var; ama üslup çirkin. Ayrıştırıcı. Bir de sanki kendi eşrafına daha çok gömüyor gibi geldi. Çünkü bakıyorum bakıyorum, bizim cenahtan fazlaca bir çıkar grubu göremiyorum. Kendi ekibinin alt kadrolarına mı sövdü şimdi bu adam? Sanmam. Sanırım gene bize sövdü. Neyse, sonuçta anladım ki benim derdim parti başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'la... Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'la bir alıp veremediğim yok. Onu anladım. Ha, hazetmem. Oy da vermem. Ama dert yok yani. Öbürü sıkıntı...



    Şu da olur bak: "Cumhurbaşkanınız olarak" diye söze girsin. Başlasın anlatmaya. Lafın devamında "Ak Parti Başkanı olarak" diye devam ettiğinde TV'yi kapatayım? Normalde bu kabul edilebilir gene değil de, hadi, Türkiye'de siyasetin kalite çıtasını çok düşürdük, kabul edelim şimdilik. Bu da olur. Bir çözüm getirin bu soruna lütfen sayın Cumhurbaşkanım. Ne yapsam? Cimer'e mi yazsam?
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    rammusty (mustafa tek) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu DonanımHaber in yattığı yerden ülkeyi kurtaran üyeleri neyin kafasını yaşıyor? Yasak olsa muhalefet olmasa muhalefet. Hele bazıları 7/24 burda takılıyor
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gece sokağa çıkma yasağını anlamıyorum. Gece insanlar zaten dışarı çıkmaz ki !? Şuan bar, kafe, gece hayatı mı var? Onun yerine bu yasağı gündüz en yoğun saatlerde 10-15:00 arası uygulansa daha mantıklı değil mi?
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    agumbafb 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne yazik ki yeterli degil. Bilim insanlarınin bir nebze sesi çıkıyor ama sonuç degismiyor. Sonuc degismedigi gibi her gun vakalqr artıyor. Yazik vallahi diyecek bir sey bulamıyorum.
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    malifural (muhammed ali fural) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    böyle giderse 3 hafta sonra günlük 40-50 bin vaka 500-600 ölü sayısına ulaşılacağı ön görülüyor
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    suÇ (ertan kaya) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir günde paket ve kargo da yasak de.1000 kişiyle temas halindeler hergün
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    labtek38 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Spor salonu denildi mi? Çok dikkatli dinledim ama spor salonu dendiğini duymadım?
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    DH Specialist (Emre ) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dünyada sadece fakir ve zengin kalana kadar yasaklara devam. En çok da orta sınıf yasakların gelmesini istiyor, burası da ayrı bir komik.

    Borsalar rekor kırıyor, büyük şirketler büyüdükçe büyüyor. Küçük esnaf ise batıyor ve batmaya da devam edecek.

    Bu yüzyılda savaşlar silahla değil parayla oluyor. Vatanım sana canım feda diyenler yasakların gelmesini istiyor
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 34 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kardeşim Avrupa bizden önce normalleşmeye geçti, olmadı,yürümedi, bizden önce de kıstlamalar başladı.
    Varsa aranızda pandemiyi bitirecek, varsa aranızda Avrupalılardan veya Amerikalılardan yani velhasıl o bayıldığınız medeni batıdan daha bu işi iyi bilen, gelsin gereken neyse yapsın, boş yapmayın yeter ki.
    Laf ile ülke yönetilseydi, bırak ülke yönetmeyi herhangi birşey yapılabilseydi, Ruslardan ve Amerikalılardan çok daha önce uzaya giderdik.
    Yanıtla +3
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    cocainbar (Cocain bar) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    turizm sezonu bitti ondandir
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    24 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

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