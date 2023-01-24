Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ehliyet affına yönelik açıklama

Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenleme kapsamında bazı ceza puanları silinecek. Böylelikle yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinmiş olacak ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.
Alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarının silineceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"Ülkemizin kara yolu altyapısını bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari kara yolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi.
Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.Yaklaşık 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilmesiyle ilgili sürecin hayırlı olmasını diliyorum."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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