Isıtmalı emniyet kemerleri elektrikli otomobillerin menzilini artıracak!

Tam Boyutta Gör Otomobil üreticileri esasında 1960 ve 70’lerde yaşanan yakıt krizleri dönemlerinde bile verimliliğe odaklanmadı. Ancak küresel ısınma ve dünyanın sürdürülebilirlik ihtiyaçlarının ciddiliği gün yüzüne çıktıkça verimlilik en önemli faktörler arasında girdi. ZF’nin geliştirdiği yenilikçi ısıtmalı emniyet kemerleri de bu çabaların bir sonucu.

Elektrikli otomobillerin pil ile beslendiği için tıpkı telefonlarımız gibi bir pil ömrüne, menziline sahip. Özellikle soğuk havalarda ısınmak için açılan klimalar pil tüketimini ve dolayısıyla elektrikli otomobilin menzilini düşürüyor. ZF ise ısıtmalı emniyet kemerleri sayesinde bu sorunu çözmeye niyetli.

Isıtmalı emniyet kemeri menzili yüzde 15 artıracak

Tam Boyutta Gör Hem otomobil üreticileri hem de tedarikçiler bir süredir otomobil içinde doğrudan ısıtma teknikleri üzerinde çalışıyor. Direksiyon simidi ve ısıtmalı koltuklar zaten uzunca bir süredir hayatımızda yer edinmiş durumda. Şimdi ise ZF, ısıtmalı emniyet kemerlerinin kabin havasını ısıtmak için gereken enerjiyi azaltarak bir elektrikli otomobilin menzilini yüzde 15'e kadar artırabileceğini iddia ediyor.

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ZF’nin ısıtmalı emniyet kemerleri özel olarak geliştirilmiş tekstil işlemleri ve gömülü elektrik iletkenlerine sahip. Açıklananlara göre kemerin kalınlı çok az miktarda artırılmış ancak işlevsellikten ve güvenlikten taviz verilmemiş. ZF’ye göre teknolojilerinin bazı ekstra elektrik devreleri dışında araca eklenmesi son derece basit. Ek olarak ortalama olarak 70 watt güç tüketen bu kemerler 40 dereceye kadar ısıtma sağlayabiliyor.

Esasında ısıtmalı emniyet kemerleri üzerinde çalışan tek firma ZF değil. 2018 sonlarında Ford, bu teknolojiyi anlatan ayrıntılı bir belge yayınlayarak patent başvurusunda bulunmuştu. Bir diğer dev firma Mercedes ise GLE tabanlı Deneysel Güvenlik Aracını (ESF) 2019 yılında tanıtmış ve ısıtmalı kemerlere yer vermişti.

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Isıtmalı emniyet kemerleri otomobillerin menzilini artıracak!