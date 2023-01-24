Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Isıtmalı emniyet kemerleri elektrikli otomobillerin menzilini artıracak!

    Elektrikli otomobillerin tek sorunu menzildir ancak ZF tarafından geliştirilen yenilikçi ısıtmalı emniyet kemerleri elektrikli otomobillerin menzilini artırmak için geliyor.
    Oy Ver
    Isıtmalı emniyet kemerleri otomobillerin menzilini artıracak! Tam Boyutta Gör
    Otomobil üreticileri esasında 1960 ve 70’lerde yaşanan yakıt krizleri dönemlerinde bile verimliliğe odaklanmadı. Ancak küresel ısınma ve dünyanın sürdürülebilirlik ihtiyaçlarının ciddiliği gün yüzüne çıktıkça verimlilik en önemli faktörler arasında girdi. ZF’nin geliştirdiği yenilikçi ısıtmalı emniyet kemerleri de bu çabaların bir sonucu.

    Elektrikli otomobillerin pil ile beslendiği için tıpkı telefonlarımız gibi bir pil ömrüne, menziline sahip. Özellikle soğuk havalarda ısınmak için açılan klimalar pil tüketimini ve dolayısıyla elektrikli otomobilin menzilini düşürüyor. ZF ise ısıtmalı emniyet kemerleri sayesinde bu sorunu çözmeye niyetli.

    Isıtmalı emniyet kemeri menzili yüzde 15 artıracak

    Isıtmalı emniyet kemerleri otomobillerin menzilini artıracak! Tam Boyutta Gör
    Hem otomobil üreticileri hem de tedarikçiler bir süredir otomobil içinde doğrudan ısıtma teknikleri üzerinde çalışıyor. Direksiyon simidi ve ısıtmalı koltuklar zaten uzunca bir süredir hayatımızda yer edinmiş durumda. Şimdi ise ZF, ısıtmalı emniyet kemerlerinin kabin havasını ısıtmak için gereken enerjiyi azaltarak bir elektrikli otomobilin menzilini yüzde 15'e kadar artırabileceğini iddia ediyor.

    ZF’nin ısıtmalı emniyet kemerleri özel olarak geliştirilmiş tekstil işlemleri ve gömülü elektrik iletkenlerine sahip. Açıklananlara göre kemerin kalınlı çok az miktarda artırılmış ancak işlevsellikten ve güvenlikten taviz verilmemiş. ZF’ye göre teknolojilerinin bazı ekstra elektrik devreleri dışında araca eklenmesi son derece basit. Ek olarak ortalama olarak 70 watt güç tüketen bu kemerler 40 dereceye kadar ısıtma sağlayabiliyor.

    Esasında ısıtmalı emniyet kemerleri üzerinde çalışan tek firma ZF değil. 2018 sonlarında Ford, bu teknolojiyi anlatan ayrıntılı bir belge yayınlayarak patent başvurusunda bulunmuştu. Bir diğer dev firma Mercedes ise GLE tabanlı Deneysel Güvenlik Aracını (ESF) 2019 yılında tanıtmış ve ısıtmalı kemerlere yer vermişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

    Profil resmi
    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız