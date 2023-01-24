Isıtmalı emniyet kemerleri elektrikli otomobillerin menzilini artıracak!

Elektrikli otomobillerin pil ile beslendiği için tıpkı telefonlarımız gibi bir pil ömrüne, menziline sahip. Özellikle soğuk havalarda ısınmak için açılan klimalar pil tüketimini ve dolayısıyla elektrikli otomobilin menzilini düşürüyor. ZF ise ısıtmalı emniyet kemerleri sayesinde bu sorunu çözmeye niyetli.
Isıtmalı emniyet kemeri menzili yüzde 15 artıracak
ZF’nin ısıtmalı emniyet kemerleri özel olarak geliştirilmiş tekstil işlemleri ve gömülü elektrik iletkenlerine sahip. Açıklananlara göre kemerin kalınlı çok az miktarda artırılmış ancak işlevsellikten ve güvenlikten taviz verilmemiş. ZF’ye göre teknolojilerinin bazı ekstra elektrik devreleri dışında araca eklenmesi son derece basit. Ek olarak ortalama olarak 70 watt güç tüketen bu kemerler 40 dereceye kadar ısıtma sağlayabiliyor.
Esasında ısıtmalı emniyet kemerleri üzerinde çalışan tek firma ZF değil. 2018 sonlarında Ford, bu teknolojiyi anlatan ayrıntılı bir belge yayınlayarak patent başvurusunda bulunmuştu. Bir diğer dev firma Mercedes ise GLE tabanlı Deneysel Güvenlik Aracını (ESF) 2019 yılında tanıtmış ve ısıtmalı kemerlere yer vermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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