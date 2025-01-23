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    Trafikte şiddet ve kuralsızlığa karşı yeni yaptırımlar geliyor

    Trafikte vatandaşların güvenliğinin artırılmasına yönelik yeni yaptırımlar yolda. Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüler ehliyetlerine el konulması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
    Trafikte şiddet ve kuralsızlığa karşı yeni yaptırımlar geliyor Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında trafik cezalarıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, trafikte vatandaşlarını güvenliğini tehlikeye atan davranışlara yönelik yaptırımların artırılacağı mesajını verdi.

    Yapılan açıklamaya göre, saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüler, ehliyetlerine el konması da dahil olmak üzere ağır yaptırımlara tabi tutulacak. Ayrıca, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruri haller dışında olay yerinin terk edilmesi de ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

    Cumhurbaşkanı, nişan, düğün ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarının da cezalarını önemli ölçüde artıracaklarını belirtti. Buna ek olarak, Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak.

    Erdoğan, yeni strateji hakkında, "Vatandaşlarımızın hukuki güvenliğini daha da kuvvetlendirmeyi, yargılamaların zamanında ve makul sürede tamamlanmasını, çözüm merkezli ve öngörülebilir bir adalet sistemi oluşturmayı, yargılama usullerini sadeleştirerek verimliliği artırmayı, yargıya ilişkin güven ve memnuniyeti daha da yükseltmeyi, onarıcı ve telafi edici adalet uygulamalarını yaygınlaştırmayı, ceza adaleti sisteminin etkinlik ve caydırıcılığını tahkim etmeyi ve adalet hizmetleriyle adli bilimlerde dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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