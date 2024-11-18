Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı

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Tam Boyutta Gör T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresini 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Eski tip ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı

Bakan Yerlikaya, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürein mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında yoğunluk oluşmaması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını belirtti.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, şu anda 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunuyor. Eski tip sürücü belgeleri, 15 TL (13 TL'si değerli kağıt bedeli, 2 TL'si vakıf payı) karşılığında yenisiyle değiştirilecek.

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Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı