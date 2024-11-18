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    Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı

    Eski tip ehliyet yenileme için randevu bulamayanlara güzel haber; Bakan Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi.
    eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı 31 temmuz 2025 Tam Boyutta Gör
    T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresini 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

    Eski tip ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı

    Bakan Yerlikaya, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürein mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

    Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında yoğunluk oluşmaması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını belirtti.

    Yerlikaya’nın açıklamasına göre, şu anda 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunuyor. Eski tip sürücü belgeleri, 15 TL (13 TL'si değerli kağıt bedeli, 2 TL'si vakıf payı) karşılığında yenisiyle değiştirilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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