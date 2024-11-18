Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı

Eski tip ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı
Bakan Yerlikaya, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürein mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında yoğunluk oluşmaması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını belirtti.
Yerlikaya’nın açıklamasına göre, şu anda 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunuyor. Eski tip sürücü belgeleri, 15 TL (13 TL'si değerli kağıt bedeli, 2 TL'si vakıf payı) karşılığında yenisiyle değiştirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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