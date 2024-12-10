2025 yılında Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller

Otomobil Editörü
Türkiye'de elektrikli otomobillerin satışlardaki payı giderek artıyor. Geçtiğimiz ay 12.970, yılın 11 aylık döneminde ise yaklaşık 78 bin elektrikli otomobil satıldı. Türkiye'ye gelecek yeni elektrikli araç modelleri 2025 yılında çeşitliliği ve rekabeti artıracak. 2025'te Türkiye'de satılacak elektrikli otomobillere yakından bakalım.
Togg T10F
Tam Boyutta Gör
SUV'lar sıfır otomobil satışlarında bayrağı kapmış olsa da hala sedan bekleyen hatırı sayılır bir kitle var. Togg'un T10F'in Türkiye satış tarihi de en çok merak edilenler arasında. 2025'in ilk çeyreğinde (mart-nisan gibi) satışa sunulması beklenen Togg T10F, gövde tipi ve ağırlık gibi nedenlerden dolayı SUV modele göre biraz daha uzun menzil sunacak. T10F'in tıpkı SUV gibi arkadan itişli standart menzil, arkadan itişli uzun menzil ve çift motorlu versiyonları olacak.
Skoda Elroq
Tam Boyutta Gör
Skoda'nın yeni tasarım dilini kullandığı elektrikli modelin Elroq, 2025'in ilk yarısında Türkiye'de satışa sunulacak. Motor ve batarya konfigürasyonuna göre 560 kilometreye kadar sürüş menzili sunabilen Elroq'un yüzde 10 ÖTV dilimine girebilecek versiyonları mevcut. Skoda Elroq'un 82 kWsa kapasiteli büyük bataryasında 175 kW'a kadar, küçük bataryalarında ise 145 ve 165 kW'a kadar hızlı şarj desteği mevcut.
Skoda Elroq ile ilgili detaylı bilgi için linkteki haberi ziyaret edebilirsiniz. Volkswagen ID.3
Tam Boyutta Gör
Volkswagen ID serisinin ilk üyesi ID.3'ün 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. 2019 yılından bu yana piyasada olan elektrikli hatcback'in giriş seviyesinde 125 kW (170hp) güç üreten motor ve 52 kWsa batarya konfigürasyonuyla 388 kilometreye kadar menzil sunuluyor. Bu versiyon Almanya'da 33.330 eurodan başlıyor. ID.3'ün 77 kWsa batarya ile 557 km menzil sunan versiyonları da mevcut.
Yeni Tesla Model Y (Juniper)
Tam Boyutta Gör
Tesla Model Y, %10'luk dilime giren SR versiyonuyla Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller arasında. Bu nedenle, Juniper kod adıyla geliştirilen yeni Model Y de ülkemizde merakla bekleniyor. Yenilenen ön-arka farlar, daha iyi bir ses yalıtımı, malzeme kalitesinde iyileşme, yeni bilgi-eğlence sistemi, arka yolcular için ek bir ekran, yeni süspansiyon ve yüzde 10 civarında daha uzun menzil sunması beklenen modelin yurt dışındaki teslimatlarının ilk çeyrekte başlayabileceği belirtiliyor. 2025 yılı içinde Türkiye'ye gelmesini de bekleyebiliriz.
Ford Puma Gen-E
Tam Boyutta Gör
Ford Puma'nın %100 elektrikli versiyonu Puma Gen-E, önümüzdeki yıl nisan veya mayıs gibi Türkiye'de satışa sunulacak. Ford Otosan'ın Romanya'daki fabrikasında üretilecek olan model 124 kW'lık motora, 43 kWsa'lik NMC bataryaya ve karma kullanımda 376 kilometreye kadar sürüş menziline sahip.
Ford Puma Gen-E ile ilgili daha detaylı bilgi için linkteki haberimizi inceleyebilirsiniz. Ford Explorer
Tam Boyutta Gör
Elektrikli Ford Explorer SUV, markanın Volkswagen ile ortaklığı sonucu MEB platformu üzerine inşa edilen ilk model olma özelliğine sahip. Otomobilin giriş seviyesinde arkadan itişli ve standart menzilli seçenek yer alıyor. 125 kW (170hp) güç ve 310 Nm tork sunan bu versiyonda 52 kWsa'lik küçük batarya ile 378 km'ye kadar sürüş menzili sunuluyor. Ford Explorer'ın bu versiyonu 41.650 euro fiyata sahip.
Ford Capri
Tam Boyutta Gör
Explorer'dan sonra MEB platformunu kullanan ikinci model olarak karşımıza çıkan Ford Capri'nin giriş seviyesinde yine 125 kW (170hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Coupe-SUV stiliyle dikkat çeken modelin 52 kWsa kapasiteye sahip batarya ile sunduğu menzil 393 kilometre. Her iki modelde de menzili 600 km civarına çıkaran daha büyük bir batarya seçeneği mevcut ancak 210 kW'lık motorla tercih edilebiliyor.
Hyundai Ioniq 9
Tam Boyutta Gör
Kia EV9'un Hyundai tarafındaki muadili diyebileceğimiz 7 kişilik elektrikli SUV modeli
Hyundai Ioniq 9'un 2025'in ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Söz konusu model, 110.3 kWsa gibi büyük bir batarya ile 620 kilometreye kadar menzil vadediyor. Menzilden feragat edip performans isteyenler için de 0-100 km/s hızlanmasını 5,2 saniyede tamamlayan performans versiyonu mevcut. Hyundai Inster
Tam Boyutta Gör
Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobillerden bir tanesi olmasını beklediğimiz yeni
Hyundai Inster da 2025 yılında Hyundai Türkiye'nin ürün gamına dahil olacak. A segment bir otomobil olan Inster, 3825 mm uzunluğa sahip fakat 2580 mm'lik aks mesafesi bu gövde için oldukça uzun. 84.5 kW'a kadar elektrik motoru, 49 kWsa NMC batarya ile 355 km menzil ve ısı pompası gibi özellikler Inster'ın dikkat çeken detayları arasında. Makyajlı Hyundai Ioniq 6
Tam Boyutta Gör
Aerodinamik tasarıma sahip Hyundai Ioniq 6 yakında makyajlanacak ve 2025 yılı içerisinde Türkiye'de satışa sunulacak. Tasarımında küçük dokunuşlar yapılması beklenen modelde daha ince farların yanı sıra tamponlarda, jantlarda ve stop lambalarında güncellemeler görebiliriz. Teknik tarafta ise batarya kapasitesinin %10 civarında artırılması ile menzil tarafında gözle görülür artışlar yaşanabilir.
Opel Frontera
Tam Boyutta Gör
Geçtiğimiz Mayıs ayında dünya lansmanı İstanbul'da gerçekleştirilen yeni Opel Frontera, 2025'in bahar aylarında Türkiye'ye gelecek. 83 kW (113 hp) maksimum güç sunan elektrik motoruna ve 44 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip LFP bataryasıyla WLTP'ye göre 305 km menzil sunan modelin Almanya'daki fiyatı 28.990 eurodan başlıyor.
Opel Grandland
Tam Boyutta Gör
Nisan ayında tanıtılan yeni nesil Opel Grandland'ın 2025'in ilk aylarında Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor. STLA Medium platformunu kullanan modelin elektrikli versiyonunda farklı güç ve batarya seçenekleri mevcut. Grandland'ın giriş seviyesinde 157 kW (213hp) güç sunan motor 73 kWsa NMC batarya ile kombine ediliyor. Bu sayede WLTP'ye göre 523 km menzil sunan otomobilin başlangıç fiyatı 46.750 euro.
Renault 5
Tam Boyutta Gör
%100 elektrikli şehir otomobili olarak hayata döndürülen Renault 5'in önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Kendine has tasarım diliyle dikkat çeken Renault 5'in giriş seviyesinde 90 kW (120hp) güç üreten elektrik motoru ve 40 kWsa batarya ile WLTP'ye göre 311 km menzil sunuluyor. Bu versiyonun Fransa'daki fiyatı 4 bin euroluk çevre teşviki düşüldükten sonra 23.990 eurodan başlıyor.
Fiat Grande Panda
Tam Boyutta Gör
3.99 metre gövde uzunluğuna sahip olan Fiat Grande Panda, aynı grupta yer alan e-C3 ile aynı platformu paylaşıyor. 44 kWsa kapasiteye sahip LFP bataryasıyla WLTP'ye göre 320 kilometre sürüş menzili vadeden modelde 83 kW (113hp) güç üreten bir elektrik motoru mevcut. Yeni Fiat Grande Panda'nın Almanya'daki fiyatları 24.990 eurodan başlıyor.
Citroen e-C3
Tam Boyutta Gör
Grande Panda'nın platform ikizi olan Citroen e-C3'ün normalde 2024'ün eylül ayında geleceği açıklanmıştı ancak görünen o ki planlar tutmadı. Elektrikli modelin (belki de hafif hibrit versiyonla birlikte) 2025'in mart ayında gelmesi bekleniyor. 83 kW (113hp) elektrik motorundan güç alan modelde 44 kWsa LFP batarya ile 324 kilometreye kadar sürüş menzili vadediliyor. 100 kW DC hızlı şarj desteği ile %20-80 dolum 26 dakika sürüyor.
BYD Sealion 7
Sportif tasarımıyla dikkat çeken BYD Sealion 7, çift motorlu güç aktarma sistemiyle 390 kW güç ve 690 Nm tork sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlayan modelde iki farklı Blade batarya seçeneğiyle 502 km'ye kadar sürüş menzili sunuluyor. BYD Sealion 7, önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: