Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto paralar için "kumar" benzetmesi

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen Blokzincir İstanbul konferansına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto para ve blockchain (blokzincir) teknolojileri hakkında açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto paralar için kumar benzetmesi yaparak, “Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojilerinin geliştirilmesinin içinde yer alarak daha büyük ve münbid mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum.” dedi.

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Blokzincir teknolojilerinin önemine değinen Erdoğan, “Dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır. Bu teknolojinin gıda tedarik zincirlerinden bankalara, lojistik işlemlerinden sanat eserlerine kadar uzanan geniş faaliyet alanını cazip kılan asıl husus ve özelliği ise hızlı, verimli, güvenli ve düşük maliyetli işlem yeteneğidir. Dijital varlık deposuna yakıt koyan olmaktan ziyade, bizzat bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Hedefimiz bu alanda da üretici, takip eden değil takip edilen konumuna ulaşmaktır.” ifadelerini kullandı.

Fiber altyapısının yetersizliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para ve blockchain açıklaması