Blockchain teknolojisinin birçok farklı alanda kullanılmaya başlaması bu teknolojisinin hızla gelişmesini sağladı. Birçok ülke de Blockchain’i kullanmaya başladı. Son olarak İsrail Maliye Bakanlığı ve Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası (TASE), Blockchain tabanlı bir dijital devlet tahvili çıkarmaya hazırlanıyor.

Hükümet ve TASE, dijital tahvillerin ticareti ve aktarımı için akıllı sözleşmeler üzerinden işlem yürütecekler. Tokenizasyon işlemleriyle ağı desteklemeyi düşünen hükümet, altyapı şirketleri Fireblocks ve VMWare‘den destek alacak.

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Canlı ortamlarda yürütülecek test, elektronik cüzdan sisteminde çalışacak. Dijital devlet tahvillerini satın alan kullanıcılar, hükümetin oluşturduğu bu cüzdan yardımıyla ticaret yapabilecek. Aynı zamanda cüzdan, tahvillerin tutulması ve saklanması için güvenilir bir platform halinde çıkarılacak.

İsrail Hükümeti konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Mevcut proje, bu yeni dünyaya yolculuğu başlatıyor ve yolun aşağısındaki diğer geleneksel mekanizmaların yükseltilmesi için temel görevi görecek ilk ve önemli bir dayanak sağlıyor”



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İsrail’den Blockchain tabanlı dijital devlet tahvili