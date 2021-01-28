Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elon Musk ile görüşmesinde neler konuşuldu?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu ve dünyanın en zengin iş adamlarından olan Elon Musk ile dün bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre görüşmenin başlıca konusu uzay araştırmalarıydı.

Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındığı belirtildi.

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Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kardeşim, bugün Tesla ve SpaceX’in Kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz."

SpaceX CEO'su Elon Musk daha önce 2017 yılında Türkiye'ye bir ziyarette bulunmuştu. Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdikten sonra Anıtkabir'e gitmiş ve Instagram hesabından da Atatürk paylaşımları yapmıştı. Musk'ın bu ziyareti, bu ay fırlatılan Türksat 5A uydusu ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde fırlatılacak olan Türksat 5B uydusuyla ilgiliydi.

Dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde konuşulan konuların detayları bilinmiyor. 2022'de fırlatılması beklenen Türksat 6A uydusuyla ilgili detaylar konuşulmuş olabilir. Bunun haricinde elbette Türkiye'de Tesla beklentileri de var ancak görüşmede bu konunun ele alınmadığı düşünülüyor.

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