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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elon Musk ile görüşmesinde neler konuşuldu?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındığı belirtildi.
    1 sa.
    1b
    63
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    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elon Musk ile görüşmesinde neler konuşuldu?
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu ve dünyanın en zengin iş adamlarından olan Elon Musk ile dün bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre görüşmenin başlıca konusu uzay araştırmalarıydı.

    Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındığı belirtildi.

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    Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Sevgili kardeşim, bugün Tesla ve SpaceX’in Kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz."

    SpaceX CEO'su Elon Musk daha önce 2017 yılında Türkiye'ye bir ziyarette bulunmuştu. Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdikten sonra Anıtkabir'e gitmiş ve Instagram hesabından da Atatürk paylaşımları yapmıştı. Musk'ın bu ziyareti, bu ay fırlatılan Türksat 5A uydusu ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde fırlatılacak olan Türksat 5B uydusuyla ilgiliydi.

    Dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde konuşulan konuların detayları bilinmiyor. 2022'de fırlatılması beklenen Türksat 6A uydusuyla ilgili detaylar konuşulmuş olabilir. Bunun haricinde elbette Türkiye'de Tesla beklentileri de var ancak görüşmede bu konunun ele alınmadığı düşünülüyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uzay teknolojilerini NASA filan bizle paylaşmayacağına göre özel şirketlerle çalışarak hızlandırmak güzel yaklaşım.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cumhurbaskanimizin gorusme trafigi bas donduruyor. Isin guzel tarafi bu gorusmeler hic bir zaman havada kalmiyor, sonucunda her defasinda bir anlasma, yatirim, is birligi vs haberi aliyoruz..
    Cumhurbaskanimizin gorusme trafigi bas donduruyor. Isin guzel tarafi bu gorusmeler hic bir zaman havada kalmiyor, sonucunda her defasinda bir anlasma, yatirim, ...
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    Yanıtla +7
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    berk768 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devletimiz her alanda yükseliyor.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Starrk35 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bilmem, nereler konuşuldu?
    Ben şahsen orada değildim.
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    K Kadirc.oglu (Kadir Cüceomer) 54 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Haberin devamı için; https://aylink.co/cAP7
    Yanıtla
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    F FALEZ34 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Atatürk paylaşımları ne demek?
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cumhurbaskanimizin gorusme trafigi bas donduruyor. Isin guzel tarafi bu gorusmeler hic bir zaman havada kalmiyor, sonucunda her defasinda bir anlasma, yatirim, is birligi vs haberi aliyoruz..
    Yanıtla +7
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    berk768 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devletimiz her alanda yükseliyor.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Nurtas (Nurtaş Ulaşoğlu) 25 dk. ( Mesaj Silindi ) berk768
    Musk ile görüşmesi iyi ama her alanda yükseliyor dediğin devlet hergun 77 trilyon TL sadece günlük faiz ödüyor Devletin dış borcu 500 milyar dolardan fazla,gıda elektrik gaz benzin gibi temel ihtiyaclar almış başını gitmiş her gün yeni bir zam,Arabaya %285 vergi verelim Benzine %65,İçkiye %75 Sigaraya %87 vergi verelim Cep telefonuna(lüks tüketim vergisi) %200 ÖTV verelim Geçmediğimiz köprülere gitmedigimiz yollara para verelim,sonra enflasyonu %12,13gösterip asgari ücreti 2850tl yapıp ondanda ekstra 7.aydan sonra vergi ,65yasinda insanları emekli edelim,daha neler neler biyere yükseldiği felan yok T.C🇹🇷 (ki T.C nin kaldırılma mevzusu ayrı)tarihinin en kotu yönetimi zengin ile fakir arasındaki uçurum her gün artıyor.Bu ucube sistem yüzünden.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 14 dk. ( Mesaj Silindi ) berk768
    İşsizlik
    Yolsuzluk
    Yoksulluk
    Adam kayırmacılık
    Liyakatsizlik
    Particilik
    Şeffaf olmama gibi alanlarda yükseldiğimiz doğrudur.
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    TITAN (S K) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    elon musk da yakışıklı adam haaa
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uzay teknolojilerini NASA filan bizle paylaşmayacağına göre özel şirketlerle çalışarak hızlandırmak güzel yaklaşım.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    darkaura 35 dk. ( Mesaj Silindi ) gun
    ozel sirket bile olsa teknoloji paylasabilecegini gercekden dusunuyor musunuz? uzay araci ureten sirketlerde amerikan vatandasi olmayan teknik elemanin bile calismasi yasakken amerikan devleti kitalar arasi balistik fuze olarakda kullanilabilecek teknolojiyi oylece kontrolsuz elon muskin insiyatifine birakir mi?
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    elon musk da yakışıklı adam haaa
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