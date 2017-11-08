Elon Musk neden Türkiye'ye geldi? İşte Cumhurbaşkanlığının açıklaması

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme bildiğiniz gibi tüm teknoloji medyasının gündemi haline gelmişti. Erdoğan ve Musk'ın bir araya gelmesinin nedenini ise Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.
Ünlü girişimci Elon Musk ile birçok farklı konuda görüş alışverişi yapıldığını belirten Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmenin odak noktasının ise Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının uzaya fırlatılması olduğunu belirtti. Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile bu konuda anlaşma yapacaklarını belirten Kalın,""Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Kendi SpaceX firması. Bunu konuştuk." ifadelerini kullandı.
Ünlü girişimci Elon Musk ile birçok farklı konuda görüş alışverişi yapıldığını belirten Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmenin odak noktasının ise Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının uzaya fırlatılması olduğunu belirtti. Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile bu konuda anlaşma yapacaklarını belirten Kalın,""Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Kendi SpaceX firması. Bunu konuştuk." ifadelerini kullandı.
Elektrikli otomobiller, sürdürülebilir enerji ve tüneller
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının uzaya fırlatılması haricinde elektrikli otomobiller, sürdürebilir enerji ve yer altından trafik sağlanması gibi birçok farklı konuyu da ele almışlar. Bilim, uzay ve teknoloji alanlarında Musk'ın şirketleri Tesla ve SpaceX ile ortak çalışmalar yapabileceklerini ifade eden İbrahim Kalın son olarak şu sözleri kullanıyor:
"Türkiye’de yapılan teknolojik yatırımları, son dönemde atılan adımları da konuştuk. Elon Musk'ın şirketi büyük bir sürdürülebilir enerji şirketi aslında. Dolayısıyla yeni nesil piller, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi konuları konuştuk. Büyükşehirlerdeki trafik sorunları nasıl aşılabilir, tünel kazma, yer altından trafiğin verilmesi gibi konuları da ele aldık. Özellikle Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye’deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar neler olabilir, bunlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu."
http://aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-musk-ile-elektrikli-otomobil-ve-surdurulebilir-enerji-gorusuldu/960175 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Orhun yazıtlarından sonraki en önemli Türkçe yazılı kaynak. Bak bakalım neyle yazılmış 11.yüzyıl.
Bazı arkadaşlar olayın kendisi yerine Arapça yazılar dedikleri, birer Hat Sanatı örnekleri olan tablolara dikkat çekmişler (!) ,
Yalnız o arkadaşlara hatırlatalım, şu anda yazı yazarken kullandıkları harfler "latin harfleri". Acaba bu durumda kendileri latin mi oluyorlar yada kendi tabirleriyle latinci... Türkçenin asıl yazı karakterini görseler tanıyabilecekler mi?
Lütfen bu kadar sığ olmayalım...
adam kandırılmaya müsait liderlerden para toplamaya çalışyor, onun için geldi.
malum tesla büyük zarar açıkladı, 1200 işçiyi çıkardı.
Ben söyleyeyim ; sağdaki levha celi sülüs istif Avnullahi aleyke (Allah'ın yardımı üzerine olsun'' demek)
Soldaki levha celi ta'lik istif Barekallahü teala (Allah c.c.bereket versin demek). İkisi de muhteşem eserler. Paha biçilemez. Bunları dedelerimiz yazdı ama ne yazık ki torunları olarak bizler okuyamıyoruz.Birde meseleyi böyle düşünün derim.
Bırak dostum anlamaz bazı sadece zıt düşünen arkadaşlar.
ALLÂH,böyle bir insanı korusun. Amin. Kaç tane Musk var, hep hazır yiyici.
Mars’ta üs kuracak adam Türksat uydusu için mi geldi gerçekten hiç bir şey bilmiyoruz zaman gösterecek.
Bi karar verin adam geldi RTE ile görüsmek için dalga geçtiniz .
Anitkabir resmi paylasti adam dediniz .
Yok mu bi duruşunuz yoksa yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya mı süreceksiniz ?
Yağmurun yağdığı yere tarla sürmek mantıklı.
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