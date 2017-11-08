Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk neden Türkiye'ye geldi? İşte Cumhurbaşkanlığının açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk'ın bugün Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin nedenini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. İşte detaylar...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
18,9b
1
117
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme bildiğiniz gibi tüm teknoloji medyasının gündemi haline gelmişti. Erdoğan ve Musk'ın bir araya gelmesinin nedenini ise Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

Ünlü girişimci Elon Musk ile birçok farklı konuda görüş alışverişi yapıldığını belirten Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmenin odak noktasının ise Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının uzaya fırlatılması olduğunu belirtti. Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile bu konuda anlaşma yapacaklarını belirten Kalın,""Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Kendi SpaceX firması. Bunu konuştuk." ifadelerini kullandı.
Elon Musk neden Türkiye'ye geldi? İşte Cumhurbaşkanlığının açıklaması

Elektrikli otomobiller, sürdürülebilir enerji ve tüneller


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının uzaya fırlatılması haricinde elektrikli otomobiller, sürdürebilir enerji ve yer altından trafik sağlanması gibi birçok farklı konuyu da ele almışlar. Bilim, uzay ve teknoloji alanlarında Musk'ın şirketleri Tesla ve SpaceX ile ortak çalışmalar yapabileceklerini ifade eden İbrahim Kalın son olarak şu sözleri kullanıyor:

"Türkiye’de yapılan teknolojik yatırımları, son dönemde atılan adımları da konuştuk. Elon Musk'ın şirketi büyük bir sürdürülebilir enerji şirketi aslında. Dolayısıyla yeni nesil piller, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi konuları konuştuk. Büyükşehirlerdeki trafik sorunları nasıl aşılabilir, tünel kazma, yer altından trafiğin verilmesi gibi konuları da ele aldık. Özellikle Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye’deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar neler olabilir, bunlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu."

http://aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-musk-ile-elektrikli-otomobil-ve-surdurulebilir-enerji-gorusuldu/960175 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Ülkemizin gelişmesi adına atılan adımlar güzel.
Yanıtla +154
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 2 yıl
İyi eli boş gelmemiş, torunlara roket getirmiş.
3 Yanıt Yanıtla +142
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ekrem71.5 6 ay
daha dün gibi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emin KOÇ 6 ay
Zaman ne hızlı geçiyor dün geldi deseler inanırım. O kadar da değilde geçen hafta gibi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Çok çalışmaktan galiba Musk folloş olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Sürekli kendi ülkesini beğenmeyenler birde gelip yorum yazanlar, acaba kendiniz ne yaptınız? ye iç. başka bir işe yarıyor musunuz? Ayrıca bu ülkede dağ başı değil dünyada yüzlerce ülke var ve Türkiye ekonomisi şuan 16. sırada avrupada 30 ülke var oradada ilk 5 içine giriyoruz. Türkiye yi küçümseyenler kendisi küçücüktür yok hükmündedir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgkara 2 yıl DH Misafiri
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Orhun yazıtlarından sonraki en önemli Türkçe yazılı kaynak. Bak bakalım neyle yazılmış 11.yüzyıl.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Merhaba,
Bazı arkadaşlar olayın kendisi yerine Arapça yazılar dedikleri, birer Hat Sanatı örnekleri olan tablolara dikkat çekmişler (!) ,
Yalnız o arkadaşlara hatırlatalım, şu anda yazı yazarken kullandıkları harfler "latin harfleri". Acaba bu durumda kendileri latin mi oluyorlar yada kendi tabirleriyle latinci... Türkçenin asıl yazı karakterini görseler tanıyabilecekler mi?
Lütfen bu kadar sığ olmayalım...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluflame 2 yıl
elon niye mi geldi ?
adam kandırılmaya müsait liderlerden para toplamaya çalışyor, onun için geldi.
malum tesla büyük zarar açıkladı, 1200 işçiyi çıkardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgkara 2 yıl
Arkadaki levhalarda ne yazıyor bilen var mı ?
Ben söyleyeyim ; sağdaki levha celi sülüs istif Avnullahi aleyke (Allah'ın yardımı üzerine olsun'' demek)
Soldaki levha celi ta'lik istif Barekallahü teala (Allah c.c.bereket versin demek). İkisi de muhteşem eserler. Paha biçilemez. Bunları dedelerimiz yazdı ama ne yazık ki torunları olarak bizler okuyamıyoruz.Birde meseleyi böyle düşünün derim.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 2 yıl ozgkara
Orijinalden alıntı: ozgkara
Arkadaki levhalarda ne yazıyor bilen var mı ?
Ben söyleyeyim ; sağdaki levha celi sülüs istif Avnullahi aleyke (Allah'ın yardımı üzerine olsun'' demek)
Soldaki levha celi ta'lik istif Barekallahü teala (Allah c.c.bereket versin demek). İkisi de muhteşem eserler. Paha biçilemez. Bunları dedelerimiz yazdı ama ne yazık ki torunları olarak bizler okuyamıyoruz.Birde meseleyi böyle düşünün derim.

Bırak dostum anlamaz bazı sadece zıt düşünen arkadaşlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 2 yıl
Elon Musk çok değerli cesur bir beyin. Otomotiv de global mafya yı, petrol lobisi ni tek başına yıkan adam. Adamın başına bişe gelmesinden korkuyorum, uçak kazası süsü yada derin lobiler ortadan kaldırma adına her türlü pislik beklenir.
ALLÂH,böyle bir insanı korusun. Amin. Kaç tane Musk var, hep hazır yiyici.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 2 yıl
anlam veremediğim buluşmadır.teslanın türkiyede şirket kuracağı söyleniyordu(tesla türkiye) fakat direkt elon musk'ın buraya gelmesi ve bilhassa cumhurbaşkanıyla direkt görüşmesi enteresan bence.bakalım zaman neler gösterecek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark dragon 2 yıl muammer816
muammer816
anlam veremediğim buluşmadır.teslanın türkiyede şirket kuracağı söyleniyordu(tesla türkiye) fakat direkt elon musk'ın buraya gelmesi ve bilhassa cumhurbaşkanıyla direkt görüşmesi enteresan bence.bakalım zaman neler gösterecek.

Mars’ta üs kuracak adam Türksat uydusu için mi geldi gerçekten
hiç bir şey bilmiyoruz zaman gösterecek.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furandor 2 yıl
Bilim bilim diyorsunuz .bilim adamı geldi tartıştıklarinıza bakın .la bilim sizin neyinize .2 tane adam gibi yorum yok .bi şekilde işi atatürke yada dine bagliyorsunuz vallahi pes.
Bi karar verin adam geldi RTE ile görüsmek için dalga geçtiniz .
Anitkabir resmi paylasti adam dediniz .
Yok mu bi duruşunuz yoksa yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya mı süreceksiniz ?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 2 yıl furandor
furandor
Bilim bilim diyorsunuz .bilim adamı geldi tartıştıklarinıza bakın .la bilim sizin neyinize .2 tane adam gibi yorum yok .bi şekilde işi atatürke yada dine bagliyorsunuz vallahi pes.
Bi karar verin adam geldi RTE ile görüsmek için dalga geçtiniz .
Anitkabir resmi paylasti adam dediniz .
Yok mu bi duruşunuz yoksa yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya mı süreceksiniz ?

Yağmurun yağdığı yere tarla sürmek mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18918 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elon musk, spacex ve
7 etiket daha türksat 5a türksat 5b Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Huawei mobil teknolojilerin geleceğini rakipleri önünde anlatacak 2 yıl Apple'dan rOS işletim sistemiyle çalışan artırılmış gerçeklik başlığı geliyor 2 yıl Vespa ilk elektrikli scooter modelini duyurdu: Vespa Elettrica 2 yıl Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya taşınma maliyeti ne kadar? 2 yıl Çok yakında dayanıklılık odaklı bir Xiaomi telefonu gelebilir 2 yıl İlginç iddia: Apple patentimizi çiğnedi, dava açarsanız da çok uğraşırsınız dedi 2 yıl Cumhurbaşkanı talimat verdi: Cam filmi yasağı kalkabilir 2 yıl Ford, Çinli Zotye Auto ile ortak elektrikli araç üretecek 2 yıl Türksat 5A ve 5B uydularını uzaya SpaceX taşıyacak 2 yıl Word'e LinkedIn entegrasyonu geldi, artık özgeçmiş yazmak daha kolay 2 yıl Apple ince çerçeveli, Home tuşu olmayan ve Face ID'li yeni bir iPad üzerinde çalışıyor 2 yıl EPDK, elektrikli araçlara yönelik mevzuat hazırlıyor 2 yıl Intel üst seviye ekran kartı pazarına geliyor: İşin başında Raja Koduri var! 2 yıl Xiaomi'den iPhone X'a benzer bir telefon mu geliyor? 2 yıl Spielberg'in yeni filmi The Post'un ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl IO Interactive'in Türk CEO'su açıkladı: Yeni Hitman oyunu geliyor! 2 yıl Waymo tamamen otonom sürüşe geçmeye hazırlanıyor 2 yıl ASUS Bilgisayarımı Ateşle'de finalistler belli oldu | Seçim vakti geldi! 2 yıl Volkswagen elektrikli araç pillerini Google'ın kuantum bilgisayarı ile geliştirecek 2 yıl Intel yeni sürücüsüyle Netflix ve YouTube’daki HDR içeriklere destek sunuyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk neden Türkiye'ye geldi? İşte Cumhurbaşkanlığının açıklaması Sonraki Google Allo sohbet içi aktivite desteğine kavuşuyor 2 yıl Ubisoft CEO'su: Bir sonraki yeni nesil konsol 2019'da gelebilir 2 yıl Lamborghini'den süper kapasitörlü elektrikli supersport araç konsepti 2 yıl Dijital cüzdandaki hata 280 milyon dolara mal oldu 2 yıl En güçlü oyun konsolu mercek altında: Xbox One X 2 yıl Uber, uçan taksi projesinin detaylarını açıkladı: 2020 yılında testler başlıyor 2 yıl Resmi olarak açıklandı: Meizu Türkiye’ye geliyor 2 yıl Google'ın yeni Android dosya yöneticisiyle tanışın: Files Go 2 yıl Lockheed Martin savaş uçaklarına lazer sistemleri yerleştirecek 2 yıl Facebook güvenlik amacıyla çıplak fotoğraf yüklemenizi istiyor 2 yıl Snap, başarılı içerik üreticilerine ödeme yapacak 2 yıl Android işletim sistemi var ancak sadece cep telefonu 2 yıl Apple Clips uygulaması güncellendi 2 yıl Kaçak yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan binlerce iPhone 8 ele geçirildi 2 yıl Türkiye, Fransa, İtalya ortak hava savunma sistemi geliştirecek 2 yıl iPhone X kar marjı çok yüksek 2 yıl Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’in bir bölümünü satın aldı 2 yıl Twitter’da 280 karakter dönemi başladı 2 yıl Elon Musk, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oluyor 2 yıl Elgato ilk ticari 4K kayıt kartını tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim