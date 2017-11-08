Elon Musk neden Türkiye'ye geldi? İşte Cumhurbaşkanlığının açıklaması

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme bildiğiniz gibi tüm teknoloji medyasının gündemi haline gelmişti. Erdoğan ve Musk'ın bir araya gelmesinin nedenini ise Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.



Ünlü girişimci Elon Musk ile birçok farklı konuda görüş alışverişi yapıldığını belirten Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmenin odak noktasının ise Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının uzaya fırlatılması olduğunu belirtti. Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile bu konuda anlaşma yapacaklarını belirten Kalın,""Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Kendi SpaceX firması. Bunu konuştuk." ifadelerini kullandı.



Elektrikli otomobiller, sürdürülebilir enerji ve tüneller

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının uzaya fırlatılması haricinde elektrikli otomobiller, sürdürebilir enerji ve yer altından trafik sağlanması gibi birçok farklı konuyu da ele almışlar. Bilim, uzay ve teknoloji alanlarında Musk'ın şirketleri Tesla ve SpaceX ile ortak çalışmalar yapabileceklerini ifade eden İbrahim Kalın son olarak şu sözleri kullanıyor:



"Türkiye’de yapılan teknolojik yatırımları, son dönemde atılan adımları da konuştuk. Elon Musk'ın şirketi büyük bir sürdürülebilir enerji şirketi aslında. Dolayısıyla yeni nesil piller, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi konuları konuştuk. Büyükşehirlerdeki trafik sorunları nasıl aşılabilir, tünel kazma, yer altından trafiğin verilmesi gibi konuları da ele aldık. Özellikle Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye’deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar neler olabilir, bunlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu."

http://aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-musk-ile-elektrikli-otomobil-ve-surdurulebilir-enerji-gorusuldu/960175