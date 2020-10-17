Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı

Fatih sondaj gemisine giderek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni keşfedilen doğal gaz rezervini açıkladı.
405 milyar metreküpe ulaştı
Erdoğan, "320 milyar metreküplük doğal gaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Buna ek olarak 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğal gaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu." şeklinde konuştu.İlginizi Çekebilir Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sisteminde açıklandı: İşte grip aşısı fiyatı
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Karadeniz'de keşfedilen rezervin şu ana kadar en büyük hidrokarbon kaynağımız olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti:
"Hedefimiz 2023 yılına kadar bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Tuna-1'de keşfettiğimiz doğal gazı burada kuracağımız platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak, ülkemizin sistemine entegre edeceğiz. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır. Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğal gazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz."
Uzaktan kumandalı denizaltı robotu 'Kaşif'
Kaşif adı verilen uzaktan kumandalı denizaltı robotunun da çalışmalara başladığını belirten Erdoğan, "Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. Bu robot sayesinde uzaktan kumanda ile hiçbir riske girmeden elde edeceğiz. Denizaltı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi ne kadar?
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) Ocak 2020 raporuna göre Türkiye'nin doğal gaz tüketimi yılllara göre değişmekle birlikte 45-50 milyar metreküp arasında seyrediyor. Tüketimin tamamına yakınını dışarıdan alan Türkiye'nin bunun için yılda 12-13 milyar dolar ödediği ifade ediliyor.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-sakarya-sahasinin-tuna-1-bolgesindeki-toplam-dogal-gaz-rezervi-405-milyar-metrekupu-buldu/2009733 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Sabahta yazılsın falan demiyorum da Sözcü de ne bileyim yapmayın Allah aşkına ya.
Lan engellemek bloklamak da bi işe yapamıyor bunları. Birşey dicem şimdi ama olmayacak neyse efendilik bizde kalsın.
Geride bir mesajimda eski anlaşmaların akp döneminde revize edildigini soyledim
Ama sen kaynagi begenmedigin icin okumadin bile
Kim yazacakti sabah gazetesimi?
Ak Partiden önce yapılan anlaşmalar. Kimi seneye, kimi 2-3 seneye bitecen 6 sene sonra bitecek olanlar bile var.
Ya hala kime ne anlatmaya çalışıyorsam ben? Adam dümdüz bakıyor sen ne söylersen söyle.
Yukarıda yazdım yüzde 25 zam yapmış adam, çıkmış "2 senede yüzde 50 ye yakın indirim yaptım ben" diyor ve peşindeki bu kitle buna inanıyor.
Ne anlatıcaz ki şimdi bu adama biz?
Seçmeni ile mi dalga geçiyorlar, aklı başında insanlarla mı dalga geçiyorlar, ben çözemedim bu işi?
Yalnız anladığım birşey var Abdurrahman'ın dediği gibi bunlar mahsus yapıyor, bizi kekliyor. bilerek absürd şeyleri oraya atıyorlarki Ak Parti seçmeni bunları dolayısı ile bizi konuşsun. Doğru, yalan olmasının önemi yok, konuşsunlar da nasıl olursa olsun. Bu tuzağa düşmeyelim dediydi çocuk. Haklı...
Nasıl başladı? / Nasıl bitti?
yıl 2018- 85 TL olan aylık öğrenci kartı yıl 2020-50 TL yaptık.
Vaziyet alı !
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