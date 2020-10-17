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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunan Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp daha bulunduğunu açıkladı. Böylece toplam rezerv 405 milyar metreküpe ulaştı
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı
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    Fatih sondaj gemisine giderek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni keşfedilen doğal gaz rezervini açıkladı.

    405 milyar metreküpe ulaştı

    Erdoğan, "320 milyar metreküplük doğal gaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Buna ek olarak 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğal gaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu." şeklinde konuştu.

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    Karadeniz'de keşfedilen rezervin şu ana kadar en büyük hidrokarbon kaynağımız olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti:

    "Hedefimiz 2023 yılına kadar bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Tuna-1'de keşfettiğimiz doğal gazı burada kuracağımız platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak, ülkemizin sistemine entegre edeceğiz. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır. Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğal gazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı
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    Uzaktan kumandalı denizaltı robotu 'Kaşif'

    Kaşif adı verilen uzaktan kumandalı denizaltı robotunun da çalışmalara başladığını belirten Erdoğan, "Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. Bu robot sayesinde uzaktan kumanda ile hiçbir riske girmeden elde edeceğiz. Denizaltı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

    Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi ne kadar?

    Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) Ocak 2020 raporuna göre Türkiye'nin doğal gaz tüketimi yılllara göre değişmekle birlikte 45-50 milyar metreküp arasında seyrediyor. Tüketimin tamamına yakınını dışarıdan alan Türkiye'nin bunun için yılda 12-13 milyar dolar ödediği ifade ediliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-sakarya-sahasinin-tuna-1-bolgesindeki-toplam-dogal-gaz-rezervi-405-milyar-metrekupu-buldu/2009733 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    joven 5 gün en beğenilen mokoko_TR
    Ak parti elbette birşeyler yaptı bu yatsınamaz bir gerçektir lakin bu 18 yılı aşkın sürede bunlar yeterlimi yeterli olsaydı şuanki tablo yaşanmazdı çözüm üretemiyorsanız bırakacaksınız kimse vazgeçilmez değildir kişiler üzerinden siyaset bu ülkeye fayda getirmez getirseydi yaşadığımız süreç yaşanmazdı sadece kanayan yaraya pansuman olur.
    Ak parti elbette birşeyler yaptı bu yatsınamaz bir gerçektir lakin bu 18 yılı aşkın sürede bunlar yeterlimi yeterli olsaydı şuanki tablo yaşanmazdı çözüm üretem...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +91
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    Knights of Cydonia 5 gün
    Doğalgaz bulma vergisi hayırlı olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +74
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    programmer_onur (Onur ) 5 gün wehrmacht
    Sen öyle san



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Sen öyle san [resim] ...
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    1 Yanıt Yanıtla +41
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    Yorumlar (97) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 3 sa.
    Şimdi dış minnaklar düşünsün.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Muhatabım değilsin aslında ama. Adam ne derse mecbursun diyorum. Kabul etmiyorum deme şansın yok. Çünkü elini kolunu bağlamışseın kendi elinle. Bu da son kez anlatmaya çalışmam. Anlamıyorsan yapacak birşey yok.
    Sabahta yazılsın falan demiyorum da Sözcü de ne bileyim yapmayın Allah aşkına ya.
    Lan engellemek bloklamak da bi işe yapamıyor bunları. Birşey dicem şimdi ama olmayacak neyse efendilik bizde kalsın.
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    yasaluyari (çağlar atmaca) 2 gün
    Sana kim nasıl anlatsın onu da deseydin

    Geride bir mesajimda eski anlaşmaların akp döneminde revize edildigini soyledim

    Ama sen kaynagi begenmedigin icin okumadin bile

    Kim yazacakti sabah gazetesimi?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    20-25 sene önceki anlaşmalar. Adam ne kitlerse parasını verip almak zorundasın çünkü anlaşma yapmışsın, almam diyemiyorsun.
    Ak Partiden önce yapılan anlaşmalar. Kimi seneye, kimi 2-3 seneye bitecen 6 sene sonra bitecek olanlar bile var.

    Ya hala kime ne anlatmaya çalışıyorsam ben? Adam dümdüz bakıyor sen ne söylersen söyle.
    Yukarıda yazdım yüzde 25 zam yapmış adam, çıkmış "2 senede yüzde 50 ye yakın indirim yaptım ben" diyor ve peşindeki bu kitle buna inanıyor.
    Ne anlatıcaz ki şimdi bu adama biz?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün (düzenlendi)
    2018'de 85 lira olan kart 2019'da Ekrem İmamoğlu İBB'nin başına bela olmadan, pardon başına gelmeden 40 liraya inmişti zaten. Adam yaptığı 10 lira yani yüzde 25 zam ile övünüyor ve bunlardan medet umanlar var. Yeminle şaka gibi. Dün de 2014 yılından bir resim koymuştu bak mangal yapıyorlardı biz önledik falan.

    Seçmeni ile mi dalga geçiyorlar, aklı başında insanlarla mı dalga geçiyorlar, ben çözemedim bu işi?

    Yalnız anladığım birşey var Abdurrahman'ın dediği gibi bunlar mahsus yapıyor, bizi kekliyor. bilerek absürd şeyleri oraya atıyorlarki Ak Parti seçmeni bunları dolayısı ile bizi konuşsun. Doğru, yalan olmasının önemi yok, konuşsunlar da nasıl olursa olsun. Bu tuzağa düşmeyelim dediydi çocuk. Haklı...
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    9600_G_T (kadir varae) 3 gün
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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 2 gün 9600_G_T
    Eskiden vaat edilen ev araba idi, artık askıda ekmeğe döndüler. Geldiğimiz durum işte bu
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    hakanhan68 3 gün
    yaşa reis ilk indirim geldi adamı imana getirir reis işte.

    Nasıl başladı? / Nasıl bitti?

    yıl 2018- 85 TL olan aylık öğrenci kartı yıl 2020-50 TL yaptık.




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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 2 gün hakanhan68
    Vay be 2-3 yılda bir çok şey %200' e varan zamlar yerken bu indirim ilginç olmuş
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 3 gün
    350 milyar metreküp bulunduğunda %35 zam gelmişti gaza, şimdide 85 milyar metreküp daha bulunmuş. Gaza %8.5 zamın eli kulağındadır. Gidişat bu şekilde görülüyor.
    Yanıtla +2
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    artenis (mehmet n.) 3 gün
    Geçen ki açıklamadan sonra doğalgaza ZAM gelmişti,
    Vaziyet alı !
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    Gulivers1 (Uğur Arslan) 3 gün yeni yorumcu
    Hayırlı uğurlu olsun.....
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    7635 kez okundu.
    73 kişi, toplam 97 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    doğal gaz karadeniz, doğal gaz rezervi ve
    4 etiket daha fatih sondaj gemisi doğal gaz keşfi türkiye Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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