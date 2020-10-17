Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı

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Fatih sondaj gemisine giderek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni keşfedilen doğal gaz rezervini açıkladı.

405 milyar metreküpe ulaştı

Erdoğan, "320 milyar metreküplük doğal gaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Buna ek olarak 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğal gaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu." şeklinde konuştu.

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Karadeniz'de keşfedilen rezervin şu ana kadar en büyük hidrokarbon kaynağımız olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hedefimiz 2023 yılına kadar bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Tuna-1'de keşfettiğimiz doğal gazı burada kuracağımız platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak, ülkemizin sistemine entegre edeceğiz. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır. Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğal gazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz."

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Uzaktan kumandalı denizaltı robotu 'Kaşif'

Kaşif adı verilen uzaktan kumandalı denizaltı robotunun da çalışmalara başladığını belirten Erdoğan, "Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. Bu robot sayesinde uzaktan kumanda ile hiçbir riske girmeden elde edeceğiz. Denizaltı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi ne kadar?

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) Ocak 2020 raporuna göre Türkiye'nin doğal gaz tüketimi yılllara göre değişmekle birlikte 45-50 milyar metreküp arasında seyrediyor. Tüketimin tamamına yakınını dışarıdan alan Türkiye'nin bunun için yılda 12-13 milyar dolar ödediği ifade ediliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-sakarya-sahasinin-tuna-1-bolgesindeki-toplam-dogal-gaz-rezervi-405-milyar-metrekupu-buldu/2009733

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