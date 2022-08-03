İç bağlantı standardı CXL 3.0 duyuruldu

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İşlemci veya grafik birimi ile diğer yongalar arasında daha hızlı veri iletimi sağlayabilmek amacıyla Intel önderliğinde 2019 yılında hayata geçen açık kaynak Compute Express Link - CXL standardı üçüncü nesle terfi etti.

CXL 3.0 neler sunuyor?

İşlemcinin veya grafik biriminin diğer bileşenlerle yüksek hızlarda iletişim kurması için geliştirilen CXL standardı Huawei, Cisco, Alibaba, Microsoft, Dell, Samsung, Facebook gibi firmalardan oluşan bir konsorsiyum tarafından kontrol ediliyor. Konsorsiyum CXL 3.0 sürümünü duyurdu.

Bileşen arası iletişim için CXL 2.0 standardı yayınlandı 2 yıl önce eklendi

PCIe 5.0 standardını temel alan CXL standardı 3.0 sürümü ile birlikte hat başına bant genişliğini 64Gbps seviyesine çıkarıyor. Gecikmeler sıfıra indirilirken sistem seviyesinde akışlar da en iyi hale getiriliyor.

Önceki nesle göre önemli gelişmelerin yaşandığı ifade edilirken yazılım uyumunun da iyileştirildiği belirtiliyor. Samsung ve SMART firmaları CXL destekli ilk DRAM ürünlerini piyasaya süren firmalar oldu. Önümüzdeki dönemde daha fazla üreticinin CXL standardını desteklemesi bekleniyor.

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