Bileşen arası iletişim için CXL 2.0 standardı yayınlandı

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İşlemci ve grafik biriminin diğer bileşenlerle daha hızlı iletişim kurması için Intel öncülüğünde geliştirilen Compute Express Link standardı 2.0 sürümüne ulaştı. CXL Konsorsiyumu bununla ilgili bir güncelleme yayınladı.

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CXL 2.0 neler sunacak?

Entegre devrelerde iletişim performansını iyileştirebilmek amacıyla Intel öncülüğünde CXL Konsorsiyumu kurulmuştu. 5 yıl önce kurulan konsorsiyumda Huawei, Cisco, Alibaba, Microsoft, Dell, Facebook yer alıyordu.

Açık kaynak olarak geliştirilen Compute Express Link teknolojisi PCIe 5.0 standardını temel alıyor. Hat başına 32Gbps veri aktarım hızına sahip olduğu tahmin edilen CXL standardı elektrik ara yüzü ve fiziksel katman olarak önceki PCIe standartları ile uyumlu. Böylece veri merkezlerinde yükseltme maliyetleri düşüyor.

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CXL 2.0 ile birlikte anahtar ve iç hatların yönetimi için özelliklerin bir standarda oturtulması, CXL cihazlarının hızlı çevrim içi veya çevrim dışı olması için yönetilebilir tak-çıkar desteği, bağlantı seviyesinde veri şifreleme, belleğin daha verimli kullanılması için bellek havuzu desteği, diğer iç bağlantı standartları ve yönetim ara yüzleri ile entegrasyon desteği gibi yenilikler sunuluyor.

Henüz CXL 1x standardını kullanan sistemler piyasaya çıkmış değil bu bakımdan CXL 2.0 standardının kullanıma sunulması biraz daha uzun bir süreç gerektiriyor. Genelde firmalar kendi iç bağlantı teknolojilerini paylaşmadığı için açık kaynak standartlara ihtiyaç duyuluyor. CXL haricinde AMD’nin dahil olduğu Gen-Z konsorsiyumu da mevcut.

https://www.techpowerup.com/274496/cxl-consortium-releases-compute-express-link-2-0-specification

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