Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde görev alan hemşireler uykusuzluk ve tükenmişlik belirtileri gösteriyor

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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken ön hatlarda çalışan hemşirelerin insomnia ( Uykusuzluk, kişinin uykuya dalmasına engel olan veya uyumamasına neden olan bir uyku hastalığıdır. Uykusuzluk hastalığı uykuya dalmayı zorlaştırabileceği gibi çok erken uyanmaya ya da uykunun bölünmesine neden olabilen yaygın bir uyku bozukluğudur. ) ve tükenmişlik sendromu riskinin önemli ölçüde arttığı belirtiliyor. Perspectives in Psychiatric Care dergisinde yayımlanan yeni araştırmada 10 Mayıs 2020 ile 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye’de aktif olarak görev alan hemşirelerin uyku alışkanlıkları incelendi.

Çeşitli bölgelerdeki hastanelerde görev alan kişilerin randomize ( rastegele ) olarak katıldığı yeni çalışmaya 384 hemşire ( 267 kişinin yanıtlarıyla, yanıt oranı %69.5 ) katıldı ve hemşireler the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), the Maslach Burnout Inventory (MBI) adı verilen standardize insomnia ve tükenmişlik endeksleri ile değerlendirildi ve COVİD-19 sürecindeki deneyimleri soruldu.

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İnsomnia ve Tükenmişlik

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Katılımcıların yaş ortalamalarının 28.03±5.99 olduğu belirtilirken yine katılımcıların %75.3’ünün kadın olduğu belirtiliyor. Ayrıca katılımcıların %72.3’ünün virüsle efekte olmuş herhangi bir kişiyi ( kişisel olarak, yakın arkadaş, akraba vb ) bilmedikleri araştırmaya dahil edilen bilgiler arasında yer almakla birlikte katılımcıların %79’unun COVİD-19 hakkında eğitimlere katıldığı, %46.8’inin ise COVİD-19’lu hastaları tedavi ettiği araştırmaya dahil edilen bilgiler arasında.

Erkek katılımcıların ( kadınlarla kıyaslandığında ) anlamlı ölçüde daha fazla duygusal ( emotional exhaustion ) ve manevi tatmin ( personal achievement ) yaşadığı; bununla birlikte COVİD-19 hastalarının tedavisinde görev alan katılımcıların duygusal tükenmişlik seviyelerinin ve manevi tatmin seviyelerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca insomnia skorlarının duygusal tükenmişlik ve depersonalizasyon ( Depersonalizasyon bireyin kendine yabancılaşma, kendinden kopma durumudur. Genellikle kişilerde tek başına görülen bu durum bazı kişilik bozuklukları ile birlikte de görülebilir. ) korele olduğu açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

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Son olarak duygusal yorgunluğun çalışma birimleri, COVİD-19 enfeksiyonunu sahip birini tanıma, yaş, PSQI skorları ve eğitim düzeyiyle de korele olduğunu belirtelim yani farklı parametreler bahsi geçen skorları değişik yönlerde etkileyebiliyor. Sonuç olarak pandemi döneminde çalışan hemşirelerin insomnia ve tükenmişlik yaşama risklerinin artış gösterdiği belirtiliyor.

Yeni araştırma Psychiatry Advisor adlı dergide yayımlandı.

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