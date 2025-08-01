SİPER Ürün-1 füzesinin seri imalat testleri başarıyla tamamlandı

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Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin milli hava savunma sistemi SİPER’in Ürün-1 füzesinin seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Görgün, bu gelişmenin Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinde kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

Yüksek irtifa hava savunma görevini üstlenen SİPER, başarıyla geçen testler sayesinde envanterdeki yerini sağlamlaştırdı. Görgün, “Alçak, orta ve yüksek irtifa katmanlarında milli çözümlerle tesis edilen Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor. SİPER; menzili, hassasiyeti ve hedef çeşitliliğine karşı etkinliğiyle Gök Vatan'ın en stratejik güvenlik kalkanlarından biri konumuna yükseliyor. Hedefimiz, hiçbir tehdit karşısında boşluk bırakmayan, tamamen yerli ve milli bir hava savunma ağı kurmak” ifadelerini kullandı.

SİPER 1 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi

SİPER, barış ve kriz dönemlerinde etkin caydırıcılık sağlamak üzere tasarlanmış bir Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi. Sistemin temel amacı; düşmanın hava soluyan hedefler, seyir füzeleri ve havadan karaya mühimmat taarruzlarını sınırlamak, geciktirmek veya tamamen etkisiz hale getirerek dost birliklerin güvenliğini sağlamak.

SİPER Ürün-1 teknik özellikleri

Menzil: 100+ km

Uzunluk: 5,4 m

Çap: 370 mm

Kanister Boyutları: 6450 x 850 x 800 mm (Ürün-1 ve Ürün-2 için tek tip)

Güdüm: Veri bağı ile küresel konumlama destekli ataletsel arafaz güdüm

Arayıcı Başlık: Aktif radar

Harp Başlığı: Yüksek infilaklı parçacık tesirli

Platform: Semi treyler

Hedef Tipleri: Muharip uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi, havadan karaya mühimmat

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SİPER Ürün-1 sistemi ROKETSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığında geliştirildi. Sitem, 2024 yılında envantere girmişti. 150 km menzil sunan versiyonu olan SİPER Ürün-2 için ise geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

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SİPER Ürün-1 füzesinin seri imalat testleri başarıyla tamamlandı

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