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    SİPER Ürün-1 füzesinin seri imalat testleri başarıyla tamamlandı

    SİPER Ürün-1 füzesinin seri imalat kabul testleri başarıyla tamamlandı. Yüksek irtifa hava savunmasında kritik görev üstlenen SİPER, Çelik Kubbe’nin en önemli unsurları arasında yer alıyor.

    SİPER Ürün-1 füzesinin seri imalat testleri başarıyla tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin milli hava savunma sistemi SİPER’in Ürün-1 füzesinin seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Görgün, bu gelişmenin Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinde kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

    Yüksek irtifa hava savunma görevini üstlenen SİPER, başarıyla geçen testler sayesinde envanterdeki yerini sağlamlaştırdı. Görgün, “Alçak, orta ve yüksek irtifa katmanlarında milli çözümlerle tesis edilen Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor. SİPER; menzili, hassasiyeti ve hedef çeşitliliğine karşı etkinliğiyle Gök Vatan'ın en stratejik güvenlik kalkanlarından biri konumuna yükseliyor. Hedefimiz, hiçbir tehdit karşısında boşluk bırakmayan, tamamen yerli ve milli bir hava savunma ağı kurmak” ifadelerini kullandı.

    SİPER 1 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi

    SİPER, barış ve kriz dönemlerinde etkin caydırıcılık sağlamak üzere tasarlanmış bir Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi. Sistemin temel amacı; düşmanın hava soluyan hedefler, seyir füzeleri ve havadan karaya mühimmat taarruzlarını sınırlamak, geciktirmek veya tamamen etkisiz hale getirerek dost birliklerin güvenliğini sağlamak.

    SİPER Ürün-1 teknik özellikleri

    • Menzil: 100+ km
    • Uzunluk: 5,4 m
    • Çap: 370 mm
    • Kanister Boyutları: 6450 x 850 x 800 mm (Ürün-1 ve Ürün-2 için tek tip)
    • Güdüm: Veri bağı ile küresel konumlama destekli ataletsel arafaz güdüm
    • Arayıcı Başlık: Aktif radar
    • Harp Başlığı: Yüksek infilaklı parçacık tesirli
    • Platform: Semi treyler
    • Hedef Tipleri: Muharip uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi, havadan karaya mühimmat

    SİPER Ürün-1 sistemi ROKETSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığında geliştirildi. Sitem, 2024 yılında envantere girmişti. 150 km menzil sunan versiyonu olan SİPER Ürün-2 için ise geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

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