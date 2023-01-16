AMD işlemcilerinde onlarca açık var, kullanıcılar uyarılıyor

AMD açıklarına dikkat
AMD bu hafta yaptığı açıklamada Zen mimarili işlemcilerinde toplamda 31 adet açık bulunduğunu duyurdu. Apple, Google ve Oracle güvenlik ekipleri ile birlikte AMD bir rapor hazırlamış durumda.
Açıklardan 3 tanesi Ryzen işlemcileri ilgilendirirken 28 tanesi ise EPYC sunucu işlemcilerini kapsıyor. Bunlardan 1 tanesi yüksek riskli iken 3 tane de önemli açık bulunuyor. Açıklar nedeniyle işlemcinin belirli bölümlerine saldırılar veya veri kayıpları ihtimali var.
AMD açıkları kapatmak için farklı AGESA versiyonları hazırlamış durumda. Versiyonlar ilgili üretici ortaklara gönderiliyor. Kullanıcıların gerekirse üretici sitelerine girerek güncellemeleri kontrol etmeleri isteniyor. AMD’nin yayınladığı işlemci listesi şu şekilde:
- Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge) serisi
- Ryzen 2000 APU’lar
- Ryzen 5000 APU’lar
- AMD Threadripper 2000 HEDT ve Pro serisi
- AMD Threadripper 3000 HEDT ve Pro serisi
- Ryzen 2000 mobil serisi
- Ryzen 3000 mobil serisi
- Ryzen 5000 mobil serisi
- Ryzen 6000 mobil serisi
- Athlon 3000 mobil serisi
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