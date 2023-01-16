Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD işlemcilerinde onlarca açık var, kullanıcılar uyarılıyor

    AMD’nin ilk nesil Zen mimarisinden itibaren geliştirdiği pek çok masaüstü, mobil, performans ve sunucu işlemcilerinde açıklar tespit edildi. Yamalar da dağıtıma başladı.
    Oy Ver
    AMD Tam Boyutta Gör
    Özellikle son 5 yıldır işlemcilerin çekirdek seviyesinde barındırdıkları açıklar yonga dünyasını derinden sarsıyor. Meltdown ve Spectre açıkları ile birlikte tasarımcılar daha hassas davranıyor, daha geniş incelemeler yapıyor. AMD bu hafta önemli bir rapor yayınladı.

    AMD açıklarına dikkat

    AMD bu hafta yaptığı açıklamada Zen mimarili işlemcilerinde toplamda 31 adet açık bulunduğunu duyurdu. Apple, Google ve Oracle güvenlik ekipleri ile birlikte AMD bir rapor hazırlamış durumda.

    Açıklardan 3 tanesi Ryzen işlemcileri ilgilendirirken 28 tanesi ise EPYC sunucu işlemcilerini kapsıyor. Bunlardan 1 tanesi yüksek riskli iken 3 tane de önemli açık bulunuyor. Açıklar nedeniyle işlemcinin belirli bölümlerine saldırılar veya veri kayıpları ihtimali var.

    AMD açıkları kapatmak için farklı AGESA versiyonları hazırlamış durumda. Versiyonlar ilgili üretici ortaklara gönderiliyor. Kullanıcıların gerekirse üretici sitelerine girerek güncellemeleri kontrol etmeleri isteniyor. AMD’nin yayınladığı işlemci listesi şu şekilde:

    • Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge) serisi
    • Ryzen 2000 APU’lar
    • Ryzen 5000 APU’lar
    • AMD Threadripper 2000 HEDT ve Pro serisi
    • AMD Threadripper 3000 HEDT ve Pro serisi
    • Ryzen 2000 mobil serisi
    • Ryzen 3000 mobil serisi
    • Ryzen 5000 mobil serisi
    • Ryzen 6000 mobil serisi
    • Athlon 3000 mobil serisi
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız