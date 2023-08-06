Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar enerjisi santralleri nereye kurulacak?

Tam Boyutta Gör Türkiye’de rüzgar enerjisine yatırım devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri ile kapasitede önemli artış yaşandı. Türkiye’de toplam kurulu güç 11 bin 969 megavata yükseldi. Şimdi rüzgar enerjisinde yeni boyuta geçiliyor. Off-shore (deniz üstü) rüzgar enerjisi santralleri için aday alanlar belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dört farklı bölge Denizüstü RES Aday YEKA olarak belirlendi. Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga açıklarında denizin üzerine rüzgar enerjisi santrali kurulması hedefleniyor. Denizüstü RES YEKA’sı için bu bölgelerin yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) olarak ilan edilmesine yönelik detaylı çalışmalara başlandığı duyuruldu.

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İlk YEKA'ya 3 milyar doların üzerinde yatırım bekleniyor

Türkiye’de denize kurulacak ilk rüzgar santrali YEKA’sı için yapılacak yatırımın 3 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Yerli firmaların yanı sıra Almanya, Danimarka, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya merkezli enerji şirketleri ihaleye ilgi gösteriyor.

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Türkiye’de 54 gigavatlık deniz üstü RES potansiyeli bulunuyor

ABD merkezli Dünya Bankası, bu yılın başında yayımladığı "Türkiye için Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Gelişimi Yol Haritası" raporunda Türkiye’nin 54 gigavatlık deniz üstü RES kurulum potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

Yüzer santraller için en yüksek potansiyelin Marmara Denizi’nde olduğu ön görülüyor. Marmara Denizi’nde 19,2 gigavat yüzer kurulumlu ve 2,8 gigavat sabit temeli deniz üstü rüzgar santrali kurulumu potansiyeli bulunuyor. Karadeniz’de yüzer kurulumlar için 13,9 gigavat ve sabit temelli kurulumlar için 1,3 gigavat potansiyel tespit edilirken; Çanakkale’de 7,5 gigavat yüzer ve 1,6 gigavat sabit temelli kurulumların, Ayvalık’ta da 2,8 gigavat yüzer ve 1 gigavat sabit temelli kurulumların yapılabileceği hesaplanıyor. Türkiye genelinde 47 gigavat yüzer, 7 gigavat sabit temeli olmak üzere toplam 54 gigavat kapasiteye sahip deniz üstü RES kurulabileceği öngörülüyor.

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