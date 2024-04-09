Yeni nesil cam filmi sıcaklığı ve enerji tüketimini ciddi oranda düşürüyor

Yeni cam kaplaması ısıyı önemli ölçüde engelliyor
Sıcak günlerde evlerimizdeki ısı kazancının %87'ye varan kısmı pencerelerden sağlanıyor. Güneş ışığından gelen UV radyasyonu camdan kolayca geçerek odayı ısıtırken çoğu durumda klimayı açmak ve panjurları indirmekten başka bir çözüme başvurmak mümkün olmuyor. Ancak Notre Dame Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, görünür ışığın içeri girmesine izin verirken ısı üreten UV ve kızılötesi ışığı engelleyen hem oda sıcaklığını hem de klima kaynaklı enerji tüketimini azaltan yeni bir cam kaplama geliştirdi.
Geleneksel cam filmleri ve kaplamaları onlarca yıldır hayatımızda ancak bunların çok büyük kısmı güneş ışınları 90 derecelik açılarla geldiğinde çalışıyor. Farklı açılarda ise bu kaplamalar pek fayda etmiyor. Yeni cam filminde ise birden fazla güneş ışığı açısına uyum sağlanması için katmanların sırası hassas bir şekilde optimize edildi. Ekip, en optimum konfigürasyonu bulmak için kuantum hesaplama veya daha spesifik bir ifadeyle kuantum tavlama kullandı.
Ekibin araştırması Cell Reports Physical Science dergisinde yayımlanırken kaplamayı oluşturmak için geliştirilen aktif öğrenme ve kuantum hesaplama şeması, karmaşık özelliklere sahip geniş bir malzeme yelpazesinin tasarımında kullanılabilir.Kaynakça https://www.techspot.com/news/102544-cool-clear-new-window-coating-blocks-heat-generating.html https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/fulltext/S2666-3864(24)00072-9#fx1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...