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    Yeni nesil cam filmi sıcaklığı ve enerji tüketimini ciddi oranda düşürüyor

    Notre Dame Üniversitesi'nden araştırmacılar, görünür ışığı engelsiz bir şekilde geçirirken ısı üreten kızılötesi ve kızılötesi ışığı engelleyen yeni bir cam kaplaması geliştirdi.
    Yeni nesil cam filmi sıcaklığı ve enerji tüketimini düşürüyor Tam Boyutta Gör
    Pencereler iç mekanlara ışığın ulaşmasını sağlarken aynı zamanda istenmeyen ısıyı da içeri alırlar. Geliştirilen yeni bir cam kaplaması ise ısı üreten ultraviyole ve kızılötesi ışığı bloke ederken, güneşin açısı ne olursa olsun görünür ışığın içeri girmesine izin veriyor. Kaplamanın mevcut pencerelere veya otomobillere uygulanabileceği ve sıcak mevsimlerde klima soğutma maliyetlerini üçte birden fazla düşürebileceği belirtiliyor.

    Yeni cam kaplaması ısıyı önemli ölçüde engelliyor

    Sıcak günlerde evlerimizdeki ısı kazancının %87'ye varan kısmı pencerelerden sağlanıyor. Güneş ışığından gelen UV radyasyonu camdan kolayca geçerek odayı ısıtırken çoğu durumda klimayı açmak ve panjurları indirmekten başka bir çözüme başvurmak mümkün olmuyor. Ancak Notre Dame Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, görünür ışığın içeri girmesine izin verirken ısı üreten UV ve kızılötesi ışığı engelleyen hem oda sıcaklığını hem de klima kaynaklı enerji tüketimini azaltan yeni bir cam kaplama geliştirdi.

    Yeni nesil cam filmi sıcaklığı ve enerji tüketimini düşürüyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar daha önce cam bir taban üzerine ultra ince silika, alümina ve titanyum oksit katmanlarını istifleyerek şeffaf bir pencere kaplaması üretmeyi başarmışlardı. Şimdi ise termal radyasyonu atmosferik pencereden yansıtarak yapının soğutma gücünü artıran mikrometre kalınlığında silikon polimer çözümünü kaplamalarına dahil ettiler.

    Geleneksel cam filmleri ve kaplamaları onlarca yıldır hayatımızda ancak bunların çok büyük kısmı güneş ışınları 90 derecelik açılarla geldiğinde çalışıyor. Farklı açılarda ise bu kaplamalar pek fayda etmiyor. Yeni cam filminde ise birden fazla güneş ışığı açısına uyum sağlanması için katmanların sırası hassas bir şekilde optimize edildi. Ekip, en optimum konfigürasyonu bulmak için kuantum hesaplama veya daha spesifik bir ifadeyle kuantum tavlama kullandı.

    Yeni nesil cam filmi sıcaklığı ve enerji tüketimini düşürüyor Tam Boyutta Gör
    Sonuç olarak ise piyasadaki diğer tüm ısı azaltıcı cam kaplamalardan daha iyi performans gösteren 1,2 mikron kalınlığında yeni nesil şeffaf bir kaplama ortaya çıktı. Ekip, gerçekleştirdikleri teslerde kendi çözümlerinin oda sıcaklığını 5,4 - 7,2 santigrat derece azalttığını ortaya koydu. Soğutmada kullanılan enerji tüketiminde ise üçte birden daha fazla tasarruf sağlanabileceği gösterildi.

    Ekibin araştırması Cell Reports Physical Science dergisinde yayımlanırken kaplamayı oluşturmak için geliştirilen aktif öğrenme ve kuantum hesaplama şeması, karmaşık özelliklere sahip geniş bir malzeme yelpazesinin tasarımında kullanılabilir.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/102544-cool-clear-new-window-coating-blocks-heat-generating.html https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/fulltext/S2666-3864(24)00072-9#fx1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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