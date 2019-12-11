SpaceX: Astronomların başına bela olan Starlink uyduları için çözüm üretmeye çalışıyoruz!

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SpaceX, uzaydan internet hizmeti sağlama projesi olan Starlink kapsamında bugüne kadar yörüngeye 120 uydu fırlattı. Şirketin toplam uydu sayısını 30.000 olarak ön gördüğü proje, birçok göz tarafından merakla takip edilmesine rağmen bazıları tarafından da ciddi bir şekilde eleştiriliyor.

Starlink projesini eleştirenin başında ise üyelerinin astronomi bilimiyle uğraşan insanların oluşturduğu gruplar geliyor. Zira SpaceX’in yörüngeye gönderdiği uyduların neden olduğu parlama sorunu, gökyüzünü gözlemleyen insanlar ve astronomlar için endişe yaratıcı boyutlara ulaşmış durumda. Teleskoplarını göğe çeviren araştırmacıların görüntülerine giren uydular, bu kişiler gözlemlerinde hata yapmasına neden olabiliyor.

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Parlama sorunu hususunda bir açıklama yapan şirket yöneticilerinden Gwynne Shotwell, SpaceX’in bu konuda gafil avlandığını ifade etmiş. Şirketin söz konusu soruna titizlikle yaklaştığını belirten Shotwell, “Küçük çocukların teleskoplarını rahatlıkla kullanabilmelerini sağlamak için en doğru hareket tarzını bulmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmış.

Uydu, özel bir malzemeyle kaplanacak

Böyle bir sorunu astronomi cemiyeti de dahil kimsenin beklemediğini belirten Shotwell, çözüm olması maksadıyla şirketin Aralık ayı sonlarına doğru göndereceği 60 uyduluk üçüncü Starlink paketindeki bir uydunun özel bir malzemeyle kaplanacağını söylemiş. Uydunun alt tarafına uygulanacak kaplama sayesinde, uzay aracının ışığı daha az yansıtacağını umduklarını belirten yöneticiye göre bu iş kesinlikle halledilecek.

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Şirket yetkilileri, üçüncü partide uzaya gönderilecek ve kaplama uygulanmış uydunun, parlama sorununa kalıcı çözüm bulmak konusunda atılan ilk adım olacağını ifade ediyor. Kaplama sonucunda uydunun sinyal performansında azalma olup olmayacağının da inceleneceğini belirten Shotwell son olarak, “Uydunun ısıl performans değerleri değişecek, bu kesin. Deneme-yanılma yöntemi sonucu elde edeceğimiz veriler neticesinde neler yapabileceğimize bakacağız.” sözlerini sarf etmiş.

SpaceX önümüzdeki yıl, iki ila üçer haftalık periyotlarla yörüngeye 60 uyduluk Starlink paketi yerleştirmeyi planlıyor. Bakalım şirket, önümüzdeki günlerde vaatlerini yerine getirebilecek mi?

https://spacenews.com/spacex-working-on-fix-for-starlink-satellites-so-they-dont-disrupt-astronomy/