Danimarka’da kurulması planlanan dikey çiftlikte yılda bin ton sebze yetiştirilecek

Tam Boyutta Gör Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da açılması planlanan iç mekânda kurulu dikey çiftlikte yıllık bin ton sebze yetiştirlmesi amaçlanıyor. Tayvan merkezli YesHealth Group ve Danimarkalı girişim Nordic Harvest iş birliği ile kurulacak çiftliğin elektrik ihtiyacı ise rüzgâr enerjisinden sağlanacak.

Kapalı ortamda kurulacak çiftlikte kış aylarında da yetiştiricilikyapılacağı ifade edilirken bunların sadece 20 futbol sahası kadar alan kaplayan örnekleriyle tüm Danimarka’nın yıllık sebze ihtiyacının karşılanabileceği belirtiliyor.

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Teknolojiyi geliştiren YesHealth Group’un çok daha büyüklerini Tavyan ve Çin’de kurduğu çiftlikler şirket için önemli bir gelir kaynağı haline gelmişken, Çin’deki çiftlikte yetiştirilen sebzelerin bir şirket tarafından çalışanlarına dağıtıldığı belirtilmekte.

Hidroponik tarım yöntemi

Topraksız bir ortamda bitki yetiştirmek için tercih edilen hidroponik tarım yönteminin kullanıldığı çiftlikte bitkiler, ihtiyaçları olan besin elementlerini toprak yerine bitkinin ihtiyacı olan minerallerin özel olarak hazırlandığı besin solüsyonundan karşılıyor. Hidroponik tarım yönteminde haşere ilacı kullanılmasına da gerek kalmıyor.

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Kopenhag’da yaklaşık 7 bin metrekarelik kapalı alana kurulacak çiftlik, rüzgâr enerjisi yardımıyla işleyecek. Merkezdeki birçok faaliyet otomasyon yöntemiyle yürütüleceği için de iş gücü anlamında maliyetler düşük olacak. Çiftlikte, YesHealth Group’un kendi geliştirdiği LED lambaların kullanılacağı bunların ise verimlilik açısından oldukça yetenekli olduğu belirtilmiş.

YesHealth Group, önümüzdeki süreçte Avrupa’nın diğer bölgeleri ile gelecek yıl Singapur, Filipinler, Dubai, Suudi Arabistan ve Güney Afrika’da faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

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