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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Danimarka’da kurulması planlanan dikey çiftlikte yılda bin ton sebze yetiştirilecek

    Danimarka'da yaklaşık 7 bin metrekarelik alana kurulacak dikey çiftlikte yıllık bin ton sebze yetiştirilecek. Çiftliğin elektrik ihtiyacı ise rüzgâr enerjisi yardımıyla sağlanacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Danimarka’da kurulması planlanan dikey çiftlikte yılda bin ton sebze yetiştirilecek
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    Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da açılması planlanan iç mekânda kurulu dikey çiftlikte yıllık bin ton sebze yetiştirlmesi amaçlanıyor. Tayvan merkezli YesHealth Group ve Danimarkalı girişim Nordic Harvest iş birliği ile kurulacak çiftliğin elektrik ihtiyacı ise rüzgâr enerjisinden sağlanacak.

    Kapalı ortamda kurulacak çiftlikte kış aylarında da yetiştiricilikyapılacağı ifade edilirken bunların sadece 20 futbol sahası kadar alan kaplayan örnekleriyle tüm Danimarka’nın yıllık sebze ihtiyacının karşılanabileceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "New York Polis Departmanı, uzayan kol eklentisine sahip robot köpek Spot’u test etmeye başladı"

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    Teknolojiyi geliştiren YesHealth Group’un çok daha büyüklerini Tavyan ve Çin’de kurduğu çiftlikler şirket için önemli bir gelir kaynağı haline gelmişken, Çin’deki çiftlikte yetiştirilen sebzelerin bir şirket tarafından çalışanlarına dağıtıldığı belirtilmekte.

    Hidroponik tarım yöntemi

    Topraksız bir ortamda bitki yetiştirmek için tercih edilen hidroponik tarım yönteminin kullanıldığı çiftlikte bitkiler, ihtiyaçları olan besin elementlerini toprak yerine bitkinin ihtiyacı olan minerallerin özel olarak hazırlandığı besin solüsyonundan karşılıyor. Hidroponik tarım yönteminde haşere ilacı kullanılmasına da gerek kalmıyor.

    Danimarka’da kurulması planlanan dikey çiftlikte yılda bin ton sebze yetiştirilecek
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    Kopenhag’da yaklaşık 7 bin metrekarelik kapalı alana kurulacak çiftlik, rüzgâr enerjisi yardımıyla işleyecek. Merkezdeki birçok faaliyet otomasyon yöntemiyle yürütüleceği için de iş gücü anlamında maliyetler düşük olacak. Çiftlikte, YesHealth Group’un kendi geliştirdiği LED lambaların kullanılacağı bunların ise verimlilik açısından oldukça yetenekli olduğu belirtilmiş.

    YesHealth Group, önümüzdeki süreçte Avrupa’nın diğer bölgeleri ile gelecek yıl Singapur, Filipinler, Dubai, Suudi Arabistan ve Güney Afrika’da faaliyete geçmeye hazırlanıyor.



    https://interestingengineering.com/denmarks-wind-powered-vertical-farm-will-produce-1k-tons-of-greens-a-year Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sen normal toprağını işleyemezsin, çiftçiyi de küstürürsün elalem olmayan toprağında tarım yapar bi de dikine. Neyse.
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    TheMuyu (Murat Y.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Konya kadar alanda adamlar tarım konusunda harikalar yaratıyor. Bir denize toprak döküp tarım yapıyorlar bir boyle dikine enine filan. Bu bereketli topraklar demek bunlarda olsa neler olacak neler. Yazık gerçekten
    Konya kadar alanda adamlar tarım konusunda harikalar yaratıyor. Bir denize toprak döküp tarım yapıyorlar bir boyle dikine enine filan. Bu bereketli topraklar de...
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    Yanıtla +22
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    darkaura 6 gün ( Mesaj Silindi )
    ne toprak, ne yeralti yerustu kaynagi, esas kaynak insan gucu beyin gucu. buna sahipsen gelecek her zaman senin. ne yazikki turkiyede en degeri bilinmeyen seyde bu. egitimde gencecik cocuklarin beyni resmen biciliyor, yaraticiliklari zekalari koreliyor. anadolu lisesinden fen lisesinden yetisebilen bir avuc kaliteli insanida zorla yurtdisina kaciriyoruz.
    ne toprak, ne yeralti yerustu kaynagi, esas kaynak insan gucu beyin gucu. buna sahipsen gelecek her zaman senin. ne yazikki turkiyede en degeri bilinmeyen seyde...
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    Yanıtla +16
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
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    kimkak 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Biz ise tarımda git gide kotuye gidiyoruz..
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    TheKill02 (Samet ÖNDER) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar konya kadar arazi ile Dünta tarım ihracatını elinde tutuyor biz ah ah asla bunun vebalini kimse ödeyemeyecek bende çok hoş bulduğum olayı buraya bırakıyorum

    https://tr.pinterest.com/pin/411797959656926269/


    Bakınız Hollanda https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51150094#:~:text=Hollanda%2094%2C5%20milyar%20euroluk%20tarım%20ihracatı%20ile%20d&#252;nya%20ikincisi%20oldu,-Yusuf%20&#214;zkan&amp;text=Hollanda%20İstatistik%20Kurumu%20ve%20Wageningen,euroluk%20tarım%20&#252;r&#252;nleri%20ihracatı%20ger&#231;ekleştirdi.

    ARTIK TARIMA YENİ REFORMLAR GEREKİYOR .
    EKİM ZORUNLU BENZİN MALİYETİNE VERİLMELİ.
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    evandevan5a1 5 gün ( Mesaj Silindi )
    hangi bitkiler yetişecek sadece kıvırcık yetişecek miş gibi görünüyor.resimde.
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    TyRunG (Berk ddd) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Topraksız tarım bazı ülkeler için zorunluluk. Bizim gibi mevsime sahip değiller ve verimli toprakları yok. Bi de öyle olsa neler yapcaklar :)
    Topraksız tarımda daha hızlı verim alınıyor o sebeple yılda çıkan sebze miktarı fazla.

    Bu tür sistemler küçük boyutta yapıldığında pek getiri oluşturmaz. Buradaki gibi yıllık 30-40ton alacaksın ki kurulan sistem kısa sürede kendini amorti etsin. Tarımda geri kalmamızın sebeplerinden biri hala amatörce 1-2 dönümlük tarladan bireysel olarak verim almaya çalışmak.
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de tarımı öldüren fırsatçı zihniyettir. Kısa yoldan para kazanma kuruşa alıp liraya satmak serbest piyasa altında istediği fiyattan satma. Boş konuşmayın benden 50 kuruşa domates alıp gidip pazarda markette 4 - 6 liradan satarsan bende üretimi kısar satabileceğim kadar üretir aracıları ortadan kaldırır pazarda kendim satarım. Hiç değilse aynı parayı kazanıp daha az efor sarf ederim.


    Serbest piyasa zırvalığı ortandan kalkmadığı sürece bu ülkenin ekonomisi asla ve asla düzelmeyecek Üretimde her geçen gün daralmaya devam edecektir... Fırıncı aklıma geldi. Adam ucuz ekmek sattığı için ceza yemiş. Pahalı satarsan kimse karışamıyor serbest piyasa ucuz satarsan bi şikayette cezayı yiyorsun. Bu serbestlik nasıl bir şeyse artık.
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    Why Shy 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamların uğraşı ve gündemi bilim. Bizim gündemimiz yasaklar.
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    vozy (Vatan Yiğit) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynısı bizde de var dikine konutlar özellikle çok tutuluyor godomanlar tarafından tarım ve hayvancılığı için ise dışardan getiriyoruz çünkü üretmekten daha ucuz, ele mahkum olmak en iyisi.
    Yanıtla +8
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    darkaura 6 gün ( Mesaj Silindi )
    ne toprak, ne yeralti yerustu kaynagi, esas kaynak insan gucu beyin gucu. buna sahipsen gelecek her zaman senin. ne yazikki turkiyede en degeri bilinmeyen seyde bu. egitimde gencecik cocuklarin beyni resmen biciliyor, yaraticiliklari zekalari koreliyor. anadolu lisesinden fen lisesinden yetisebilen bir avuc kaliteli insanida zorla yurtdisina kaciriyoruz.
    Yanıtla +16
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bizde olsa hemen haberlerde bi iki çiftçi çuvalların önünde malımız satılmıyor, çocuklar evde aç diye ağlar çuvaldaki sebzeleri yere döküp üstünde tepinirdi. Sonraki gün de yetkililer biz çiftçimizi kimseye ezdirmeyiz naraları atar ve tesisi kapatırdı.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    fotifoti (foti ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Ne alaka?
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    Oğuzhan/ (Oğuzhan ---) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Esxici
    sanmıyorum önce lisans'a bağlanır sonra vergi ile %30unun tepesine çökerlerdi
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    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bizde genelde dikine gökdelen yaparlar. dikine tarım ne abi lütfen güldürmeyin...
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    2999 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    dikey tarım, dikey çiftlik ve
    3 etiket daha tarım rüzgar enerjisi Bilim ve Teknoloji
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