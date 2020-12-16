Danimarka’da kurulması planlanan dikey çiftlikte yılda bin ton sebze yetiştirilecek

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da açılması planlanan iç mekânda kurulu dikey çiftlikte yıllık bin ton sebze yetiştirlmesi amaçlanıyor. Tayvan merkezli YesHealth Group ve Danimarkalı girişim Nordic Harvest iş birliği ile kurulacak çiftliğin elektrik ihtiyacı ise rüzgâr enerjisinden sağlanacak.
Kapalı ortamda kurulacak çiftlikte kış aylarında da yetiştiricilikyapılacağı ifade edilirken bunların sadece 20 futbol sahası kadar alan kaplayan örnekleriyle tüm Danimarka’nın yıllık sebze ihtiyacının karşılanabileceği belirtiliyor.
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Teknolojiyi geliştiren YesHealth Group’un çok daha büyüklerini Tavyan ve Çin’de kurduğu çiftlikler şirket için önemli bir gelir kaynağı haline gelmişken, Çin’deki çiftlikte yetiştirilen sebzelerin bir şirket tarafından çalışanlarına dağıtıldığı belirtilmekte.
Hidroponik tarım yöntemi
Topraksız bir ortamda bitki yetiştirmek için tercih edilen hidroponik tarım yönteminin kullanıldığı çiftlikte bitkiler, ihtiyaçları olan besin elementlerini toprak yerine bitkinin ihtiyacı olan minerallerin özel olarak hazırlandığı besin solüsyonundan karşılıyor. Hidroponik tarım yönteminde haşere ilacı kullanılmasına da gerek kalmıyor.
Kopenhag’da yaklaşık 7 bin metrekarelik kapalı alana kurulacak çiftlik, rüzgâr enerjisi yardımıyla işleyecek. Merkezdeki birçok faaliyet otomasyon yöntemiyle yürütüleceği için de iş gücü anlamında maliyetler düşük olacak. Çiftlikte, YesHealth Group’un kendi geliştirdiği LED lambaların kullanılacağı bunların ise verimlilik açısından oldukça yetenekli olduğu belirtilmiş.
YesHealth Group, önümüzdeki süreçte Avrupa’nın diğer bölgeleri ile gelecek yıl Singapur, Filipinler, Dubai, Suudi Arabistan ve Güney Afrika’da faaliyete geçmeye hazırlanıyor.
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Bakınız Hollanda https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51150094#:~:text=Hollanda%2094%2C5%20milyar%20euroluk%20tarım%20ihracatı%20ile%20dünya%20ikincisi%20oldu,-Yusuf%20Özkan&text=Hollanda%20İstatistik%20Kurumu%20ve%20Wageningen,euroluk%20tarım%20ürünleri%20ihracatı%20gerçekleştirdi.
ARTIK TARIMA YENİ REFORMLAR GEREKİYOR .
EKİM ZORUNLU BENZİN MALİYETİNE VERİLMELİ.
Topraksız tarımda daha hızlı verim alınıyor o sebeple yılda çıkan sebze miktarı fazla.
Bu tür sistemler küçük boyutta yapıldığında pek getiri oluşturmaz. Buradaki gibi yıllık 30-40ton alacaksın ki kurulan sistem kısa sürede kendini amorti etsin. Tarımda geri kalmamızın sebeplerinden biri hala amatörce 1-2 dönümlük tarladan bireysel olarak verim almaya çalışmak.
Serbest piyasa zırvalığı ortandan kalkmadığı sürece bu ülkenin ekonomisi asla ve asla düzelmeyecek Üretimde her geçen gün daralmaya devam edecektir... Fırıncı aklıma geldi. Adam ucuz ekmek sattığı için ceza yemiş. Pahalı satarsan kimse karışamıyor serbest piyasa ucuz satarsan bi şikayette cezayı yiyorsun. Bu serbestlik nasıl bir şeyse artık.
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