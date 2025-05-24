Dünyanın ilk açık deniz rüzgar-güneş enerjisi projesinde yeni aşama

Bu öncü proje, Hollanda’nın 22 kilometre açıklarındaki Hollandse Kust Noord rüzgar santralinde hayata geçiriliyor. Güneş panelleri, Hollanda merkezli Oceans of Energy şirketi tarafından sağlanıyor. Proje tamamlandığında, bu girişim dünyanın ilk açık deniz güneş + rüzgar hibrit enerji projesi olma unvanını taşıyacak.
Oceans of Energy, daha önce de 2019 yılında Kuzey Denizi’nde dünyanın ilk açık deniz güneş enerjisi çiftliğini kurmuştu. Bu ilk sistem, 50 kW kapasiteli modüler bir fotovoltaik ünite olarak test edilmişti. DNV GL tarafından 2020 yılında yayımlanan bir rapor, yalnızca Kuzey Denizi’nin 2030 yılına kadar 100 MW, 2035’e kadar ise 500 MW açık deniz güneş enerjisi kapasitesine ulaşabileceğini öngörüyor.
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