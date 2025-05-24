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    Dünyanın ilk açık deniz rüzgar-güneş enerjisi projesinde yeni aşama

    Hollandalı güneş enerjisi şirketi Oceans of Energy, dünyanın ilk açık deniz güneş ve açık deniz rüzgar tesisi olarak lanse edilen projede ilerlemeye devam ediyor.

    Dünyanın ilk açık deniz rüzgar-güneş enerjisi projesi ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Hollanda Kuzey Denizi’nde yenilenebilir enerji alanında önemli bir proje hızla ilerliyor. Projede mevcut bir açık deniz rüzgar santralinin yakınına yerleştirilecek olan güneş enerjisi çiftliği için kritik bir adım daha tamamlandı. Projenin geliştiricileri, güneş panellerini denizde sabitleyecek özel bir demirleme sistemini başarıyla kurdu. Bu sistem, güneş enerjisi çiftliğini yerinde tutarken, elektrik kablosu aracılığıyla enerjiyi yakınlardaki bir rüzgar türbininin temeline aktaracak.

    Açık denizde hem rüzgar hem güneş

    Bu öncü proje, Hollanda’nın 22 kilometre açıklarındaki Hollandse Kust Noord rüzgar santralinde hayata geçiriliyor. Güneş panelleri, Hollanda merkezli Oceans of Energy şirketi tarafından sağlanıyor. Proje tamamlandığında, bu girişim dünyanın ilk açık deniz güneş + rüzgar hibrit enerji projesi olma unvanını taşıyacak.

    Dünyanın ilk açık deniz rüzgar-güneş enerjisi projesi ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Oceans of Energy’nin kurucusu ve CEO’su Allard van Hoeken, rüzgar ve güneş enerjisini aynı alanda birleştirmenin, kesintisiz ve daha istikrarlı bir enerji akışı sağlayacağını ve enerji üretiminin beş kata kadar artırılabileceğini belirtti. Toplam 759 MW kurulu güce sahip olan Hollandse Kust Noord rüzgar santrali, Shell ve Hollandalı enerji şirketi Eneco’nun ortak girişimi olan Crosswind tarafından işletiliyor. Ancak tesisin güneş enerjisi ayağı hakkında daha fazla teknik detay henüz paylaşılmadı. Ancak kapasitenin 0,5 MW olması bekleniyor.

    Oceans of Energy, daha önce de 2019 yılında Kuzey Denizi’nde dünyanın ilk açık deniz güneş enerjisi çiftliğini kurmuştu. Bu ilk sistem, 50 kW kapasiteli modüler bir fotovoltaik ünite olarak test edilmişti. DNV GL tarafından 2020 yılında yayımlanan bir rapor, yalnızca Kuzey Denizi’nin 2030 yılına kadar 100 MW, 2035’e kadar ise 500 MW açık deniz güneş enerjisi kapasitesine ulaşabileceğini öngörüyor.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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