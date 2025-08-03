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    Darksiders 4 resmen duyuruldu: 4 atlı geri dönüyor

    THQ Nordic, Darksiders 4’ü resmen duyurdu. Yeni oyunda oyuncular dört atlıdan birini seçerek kıyamet sonrası dünyada savaşacak. Oyun, serinin ilk halkasının kaldığı yerden devam edecek.

    Darksiders 4 resmen duyuruldu: 4 atlı geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    THQ Nordic, düzenlenen etkinlik esnasında uzun süredir sessiz kalan Darksiders serisinin yeni halkasını resmen tanıttı. Darksiders 4, oyuncuları bir kez daha kıyamet sonrası bir dünyaya götürecek. Ve görünüşe göre serinin hayranlarını heyecanlandıracak birçok yenilikle birlikte geliyor.

    İlk olarak 2010’da Vigil Games tarafından geliştirilen Darksiders, kıyamet sonrası Dünya’da dengeyi sağlamakla görevli Dört Atlı’nın hikayesini konu alıyordu. Yeni oyun, 2019’da çıkan Darksiders Genesis’in ardından serideki ilk ana hikaye oyunu olacak. Bilindiği gibi Darksiders Genesis bir yan hikaye konumundaydı. Darksiders 3 ise 2018’de çıkmıştı ve Mahşerin Dört Atlısı’ndan Fury’ye odaklanmıştı. Önceki oyunlar ise War ve Death karakterleri üzerine inşa edilmişti. Darksiders 4 ise ilk oyunun bıraktığı yerden devam edecek. Hikaye, Dört Atlı’nın destanını kaldığı yerden sürdürerek serinin ana anlatısını ileri taşıyacak ve dolayısıyla Strife’ı da burada göreceğiz ancak tek başına değil.

    4 atlı da seçilebilir olacak

    Oyuncular bu kez Dört Atlı’nın tamamı arasından seçim yapabilecek. Her bir karakterin kendine özgü silahları ve dövüş tarzları olacak. Oyunun açıklamasına göre, hızlı tempolu ve sinematik aksiyon, yakın dövüş, akıcı hareket kabiliyeti ve doğaüstü güçlerin birleşimiyle dikkat çekecek. Ayrıca bulmaca çözme mekaniği ve zengin bir kıyamet sonrası evrenin derinlikleri de oyuncuları bekliyor. Bunlar serinin genel hatlarının korunacağına işaret ediyor.

    3. şahıs bakış açısına sahip olacak Darksiders 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için geliştiriliyor. Henüz net bir çıkış tarihi açıklanmasa da oyun Steam’de istek listelerine eklenebiliyor.

    THQ Nordic’in vitrine çıkardığı yapımlar yalnızca Darksiders 4 ile sınırlı değil. Sunumda Reanimal ve The Eternal Life of Goldman gibi başka oyunlar da gösterildi. Yayıncının açıklamasına göre, şu anda geliştirme aşamasında olan tam 28 oyun bulunuyor. Bunların sadece yarısı kamuoyuyla paylaşılmış durumda.

    Kaynakça https://www.engadget.com/gaming/darksiders-4-was-not-on-my-2025-bingo-card-204611075.html https://darksiders4.thqnordic.com/
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