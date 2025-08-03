Darksiders 4 resmen duyuruldu: 4 atlı geri dönüyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör THQ Nordic, düzenlenen etkinlik esnasında uzun süredir sessiz kalan Darksiders serisinin yeni halkasını resmen tanıttı. Darksiders 4, oyuncuları bir kez daha kıyamet sonrası bir dünyaya götürecek. Ve görünüşe göre serinin hayranlarını heyecanlandıracak birçok yenilikle birlikte geliyor.

İlk olarak 2010’da Vigil Games tarafından geliştirilen Darksiders, kıyamet sonrası Dünya’da dengeyi sağlamakla görevli Dört Atlı’nın hikayesini konu alıyordu. Yeni oyun, 2019’da çıkan Darksiders Genesis’in ardından serideki ilk ana hikaye oyunu olacak. Bilindiği gibi Darksiders Genesis bir yan hikaye konumundaydı. Darksiders 3 ise 2018’de çıkmıştı ve Mahşerin Dört Atlısı’ndan Fury’ye odaklanmıştı. Önceki oyunlar ise War ve Death karakterleri üzerine inşa edilmişti. Darksiders 4 ise ilk oyunun bıraktığı yerden devam edecek. Hikaye, Dört Atlı’nın destanını kaldığı yerden sürdürerek serinin ana anlatısını ileri taşıyacak ve dolayısıyla Strife’ı da burada göreceğiz ancak tek başına değil.

4 atlı da seçilebilir olacak

Oyuncular bu kez Dört Atlı’nın tamamı arasından seçim yapabilecek. Her bir karakterin kendine özgü silahları ve dövüş tarzları olacak. Oyunun açıklamasına göre, hızlı tempolu ve sinematik aksiyon, yakın dövüş, akıcı hareket kabiliyeti ve doğaüstü güçlerin birleşimiyle dikkat çekecek. Ayrıca bulmaca çözme mekaniği ve zengin bir kıyamet sonrası evrenin derinlikleri de oyuncuları bekliyor. Bunlar serinin genel hatlarının korunacağına işaret ediyor.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var 12 sa. önce eklendi

3. şahıs bakış açısına sahip olacak Darksiders 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için geliştiriliyor. Henüz net bir çıkış tarihi açıklanmasa da oyun Steam’de istek listelerine eklenebiliyor.

THQ Nordic’in vitrine çıkardığı yapımlar yalnızca Darksiders 4 ile sınırlı değil. Sunumda Reanimal ve The Eternal Life of Goldman gibi başka oyunlar da gösterildi. Yayıncının açıklamasına göre, şu anda geliştirme aşamasında olan tam 28 oyun bulunuyor. Bunların sadece yarısı kamuoyuyla paylaşılmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Darksiders 4 resmen duyuruldu: 4 atlı geri dönüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: