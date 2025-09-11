Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AirPods Pro 3'ün kutusundan şarj kablosu çıkmıyor!

    Apple'ın yeni kulaklığı AirPods Pro 3 ön siparişte, 19 Eylül'de de satışa çıkacak. İlginç bir detay olarak, AirPods Pro 2 kutusundan şarj kablosu çıkarken, yeni modelde kablo ayrı olarak satılıyor.

    AirPods Pro 3 kutusundan şarj kablosu çıkmıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, üç yıllık bekleyişin ardından AirPods Pro 3 kulaklığı tanıttı. Yeni AirPods Pro modeli Türkiye’de de ön siparişe açıldı ve 19 Eylül'de kullanıcılara ulaştırılacak. İlk kez AirPods alacak ve son modeli tercih edecek kullanıcıların bilmesi gereken bir detay var; AirPods Pro 3 kutusundan şarj kablosu çıkmıyor.

    Apple, geçen yıl AirPods Pro 4 modelleriyle birlikte şarj kablosunu kutudan çıkarmıştı. AirPods Pro 3’te de bu yaklaşım devam ediyor. Yeni kulaklık henüz kullanıcılara ulaşmadı ancak teknik özellik sayfasında bu detay yer alıyor. AirPods Pro 3 kutusundan USB-C MagSafe şarj kutusu ve beş boy silikon kulaklık ucu çıkıyor. USB-C şarj kablosunun ayrı satıldığı belirtiliyor.

    Apple'da 1 metre USB-C şarj kablosunun fiyatı 870 TL

    Apple Store'da şu anda 1 metre USB-C şarj kablosu 870 TL'den satılıyor. 60 watt’a kadar şarjı destekliyor ve USB 2 hızlarında veri transferi yapıyor.

    Bu arada Apple, AirPods Pro 3 kutusunun AirPods Pro 2 kutusundan daha küçük olacak şekilde tasarlandığını, bu sayede her seferde %25 daha fazla ürün gönderildiğini söylüyor. AirPods Pro 3’ün %40 geri dönüştürülmüş içerikten üretildiği, üretiminde kullanılan elektriğin de %40’ının yenilenebilir elektrik kaynaklarından elde edildiğini belirtiyor. Ancak, Apple’ın ürünlerin kutusundan şarj kablosunu ve güç adaptörlerini çıkarmasını çevresel nedenlere bağlaması hâlâ anlamlandırılamayan, tartışılan bir konu. Hatta şirket, bu değişiklik nedeniyle sık sık dava ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 saat önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arora motor yorum tv fabrika ayarlarına döndüm kanallar gitti hususi kamyonet alkol sınırı toyota yaris en çok tutulan modeli hangisi dıt dırı dıt dıt dırı dı dıd dıd yabancı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum