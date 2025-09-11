Tam Boyutta Gör Apple, üç yıllık bekleyişin ardından AirPods Pro 3 kulaklığı tanıttı. Yeni AirPods Pro modeli Türkiye’de de ön siparişe açıldı ve 19 Eylül'de kullanıcılara ulaştırılacak. İlk kez AirPods alacak ve son modeli tercih edecek kullanıcıların bilmesi gereken bir detay var; AirPods Pro 3 kutusundan şarj kablosu çıkmıyor.

AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2 karşılaştırması: Farklar neler? 8 sa. önce eklendi

Apple, geçen yıl AirPods Pro 4 modelleriyle birlikte şarj kablosunu kutudan çıkarmıştı. AirPods Pro 3’te de bu yaklaşım devam ediyor. Yeni kulaklık henüz kullanıcılara ulaşmadı ancak teknik özellik sayfasında bu detay yer alıyor. AirPods Pro 3 kutusundan USB-C MagSafe şarj kutusu ve beş boy silikon kulaklık ucu çıkıyor. USB-C şarj kablosunun ayrı satıldığı belirtiliyor.

Apple'da 1 metre USB-C şarj kablosunun fiyatı 870 TL

Apple Store'da şu anda 1 metre USB-C şarj kablosu 870 TL'den satılıyor. 60 watt’a kadar şarjı destekliyor ve USB 2 hızlarında veri transferi yapıyor.

Bu arada Apple, AirPods Pro 3 kutusunun AirPods Pro 2 kutusundan daha küçük olacak şekilde tasarlandığını, bu sayede her seferde %25 daha fazla ürün gönderildiğini söylüyor. AirPods Pro 3’ün %40 geri dönüştürülmüş içerikten üretildiği, üretiminde kullanılan elektriğin de %40’ının yenilenebilir elektrik kaynaklarından elde edildiğini belirtiyor. Ancak, Apple’ın ürünlerin kutusundan şarj kablosunu ve güç adaptörlerini çıkarmasını çevresel nedenlere bağlaması hâlâ anlamlandırılamayan, tartışılan bir konu. Hatta şirket, bu değişiklik nedeniyle sık sık dava ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

AirPods Pro 3'ün kutusundan şarj kablosu çıkmıyor!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: