AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2: Yeni özellikler, geliştirmeler neler?

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 17 serisi, yeni Apple Watch modelleri ile birlikte AirPods Pro 3 kulaklığı tanıttı. Apple'ın tanıtımına göre AirPods Pro 2'ye göre önemli bir yükseltme olarak görülebilir ancak gerçekte farklılıklar neler? AirPods Pro 3 ve AirPods Pro 2 karşılaştırması sizlerle.

AirPods Pro 3: Yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör

Kulağa daha iyi oturan yeni tasarım

2 kata kadar daha fazla gürültü engelleme

Geliştirilmiş ses kalitesi

Antrenmanlarda kalp atış hızı algılama

Geliştirilmiş dayanıklılık (IP57 derecesi)

U2 çip

XXS boyutunda kulaklık ucu

Ses özelliği yükseltmeleri

Tam Boyutta Gör AirPods Pro 3, temel ses özelliklerinde güçlü iyileştirmeler sunuyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC), AirPods Pro 2'ye kıyasla 2 kata, ilk AirPods Pro'ya kıyasla ise 4 kata kadar daha fazla gürültüyü etkileyici bir şekilde giderebiliyor. Apple, bunun kulak içi kablosuz kulaklıklar arasında dünyanın en iyi aktif gürültü önleme olduğunu söylüyor.

AirPods Pro 3'ün güncellenmiş iç tasarımı, Apple'ın açıkladığı gibi, Uyarlanabilir EQ ve Şeffaf modda iyileştirmelerle geliyor: AirPods Pro 3, sesi kulağa taşıyan hava akışını hassas bir şekilde kontrol eden yeni çok portlu akustik mimariye sahip olmasıyla Apple’ın deyimiyle olağanüstü uzamsal dinleme deneyimi sunuyor. Yeni nesil Uyarlanabilir EQ ile yeni mimari, bas tepkisinde dönüşüm yaratıyor, ses alanını genişleterek kullanıcıların her enstrümanı duymasını sağlıyor ve müzik, dizi ve aramalarda daha yüksek frekanslarda bile canlı vokal netliği sunuyor. Daha kişiselleştirilmiş Şeffaf ile kullanıcının kendi sesi ve konuştuğu kişilerin sesleri her zamankinden daha doğal duyuluyor. Bu da kullanıcının çevresiyle bağlantıda kalmasına yardımcı oluyor.

Tasarım ve uyum

Tam Boyutta Gör Apple, AirPods Pro 3'e AirPods Pro 2'ye benzer görünen ancak önemli farklılıklar içeren güncellenmiş bir tasarım kazandırdı. Uzaktan bakıldığında fark etmek zor olsa da AirPods artık eskisinden daha küçük. AirPods Pro 3'te beş kulaklık ucu bulunurken, AirPods Pro 2'de yalnızca dört kulaklık ucu bulunuyor. Beşinci seçenek ise XXS boyu.

AirPods Pro 3 kulaklık ucu artık köpük dolgulu olduğundan kulağa daha iyi uyum sağlıyor, daha güvenli şekilde duruyor.

Sağlık sensörleri ve dayanıklılık

Tam Boyutta Gör Apple, geçen yıl AirPods Pro 2'ye yeni İşitme Sağlığı özellikleri ekledi ancak AirPods Pro 3 sağlık odağını daha da ileriye taşıyor. AirPods Pro 3, kullanıcıların antrenman sırasında Apple Watch'a ihtiyaç duymadan kalp atış hızlarını takip etmelerini sağlayan yeni kalp atış hızı sensörüyle geliyor.

AirPods Pro 3, kan akışındaki ışık soğurulma düzeyini ölçmek için saniyede 256 kez görünmez kızılötesi ışık atımı yapan özel bir fotopletismografi (PPG) sensörüne sahip. AirPods Pro ivmeölçerleri, jiroskop, GPS ve iPhone'daki yeni cihaz içi yapay zeka modeliyle birleştirilen sensör füzyonu sayesinde kullanıcılar 50 adede kadar farklı antrenman türüne başlatabiliyor, kalp atış hızlarını ve yaktıkları kaloriyi takip edebiliyor, hareket halkalarını kapatabiliyor ve Fitness uygulamasında ödüller kazanabiliyor.

AirPods Pro'nun bir fitness cihazı olarak giderek artan önemiyle bağlantılı olarak, su ve toz dayanıklılığı her zamankinden daha iyi. AirPods Pro 3, AirPods Pro 2'nin IP54 derecesine kıyasla IP57 toz, ter ve su geçirmezlik özelliğine sahip.

Daha uzun pil ömrü sunuyor mu?

Tam Boyutta Gör Apple, gelişmiş pil ömrünü AirPods Pro 3'ün bir avantajı olarak sundu. AirPods Pro 3, ANC etkinleştirildiğinde tek şarjla 8 saat dinleme süresi sunuyor. AirPods Pro 2, 6 saat dayanabiliyor. Şeffaf mod etkinleştirildiğinde, AirPods Pro 3 tek şarjla 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam dinleme süresi 24 saat. İlginç olarak, AirPods Pro 2, daha uzun süre (30 saate kadar) dayanabiliyor.

U2 çip

Tam Boyutta Gör AirPods Pro 3'ün şarj kutusu, Bul entegrasyonu için güncellenmiş U2 çipiyle geliyor. Bu ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi, kaybolan AirPods kutusunu bulmayı kolaylaştıracak.

Apple, AirPods Pro 3 tanıtımında Canlı Çeviri özelliğine de dikkat çekti ancak bu özellik AirPods 4 ve AirPods Pro 2’ye de gelecek. Yapay zeka tabanlı bir özellik olduğundan iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde kullanılabilecek.

Apple, AirPods Pro 3’ün tanıtılmasıyla birlikte AirPods Pro 2’yi mağazasından kaldırdı. Tabii ki her Apple ürünü gibi bulmak mümkün. Yeni AirPods Pro, geliştirilmiş ses özellikleri, daha iyi uyum, kalp atış hızı sensörü dışında yenilik getirmiyor.

