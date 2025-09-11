AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2: Yeni özellikler, geliştirmeler neler?

Apple, iPhone 17 serisi, yeni Apple Watch modelleri ile birlikte AirPods Pro 3 kulaklığı tanıttı. Apple'ın tanıtımına göre AirPods Pro 2'ye göre önemli bir yükseltme olarak görülebilir ancak gerçekte farklılıklar neler? AirPods Pro 3 ve AirPods Pro 2 karşılaştırması sizlerle.
AirPods Pro 3: Yenilikler neler?
- Kulağa daha iyi oturan yeni tasarım
- 2 kata kadar daha fazla gürültü engelleme
- Geliştirilmiş ses kalitesi
- Antrenmanlarda kalp atış hızı algılama
- Geliştirilmiş dayanıklılık (IP57 derecesi)
- U2 çip
- XXS boyutunda kulaklık ucu
Ses özelliği yükseltmeleri
AirPods Pro 3'ün güncellenmiş iç tasarımı, Apple'ın açıkladığı gibi, Uyarlanabilir EQ ve Şeffaf modda iyileştirmelerle geliyor: AirPods Pro 3, sesi kulağa taşıyan hava akışını hassas bir şekilde kontrol eden yeni çok portlu akustik mimariye sahip olmasıyla Apple’ın deyimiyle olağanüstü uzamsal dinleme deneyimi sunuyor. Yeni nesil Uyarlanabilir EQ ile yeni mimari, bas tepkisinde dönüşüm yaratıyor, ses alanını genişleterek kullanıcıların her enstrümanı duymasını sağlıyor ve müzik, dizi ve aramalarda daha yüksek frekanslarda bile canlı vokal netliği sunuyor. Daha kişiselleştirilmiş Şeffaf ile kullanıcının kendi sesi ve konuştuğu kişilerin sesleri her zamankinden daha doğal duyuluyor. Bu da kullanıcının çevresiyle bağlantıda kalmasına yardımcı oluyor.
Tasarım ve uyum
AirPods Pro 3 kulaklık ucu artık köpük dolgulu olduğundan kulağa daha iyi uyum sağlıyor, daha güvenli şekilde duruyor.
Sağlık sensörleri ve dayanıklılık
AirPods Pro 3, kan akışındaki ışık soğurulma düzeyini ölçmek için saniyede 256 kez görünmez kızılötesi ışık atımı yapan özel bir fotopletismografi (PPG) sensörüne sahip. AirPods Pro ivmeölçerleri, jiroskop, GPS ve iPhone'daki yeni cihaz içi yapay zeka modeliyle birleştirilen sensör füzyonu sayesinde kullanıcılar 50 adede kadar farklı antrenman türüne başlatabiliyor, kalp atış hızlarını ve yaktıkları kaloriyi takip edebiliyor, hareket halkalarını kapatabiliyor ve Fitness uygulamasında ödüller kazanabiliyor.
AirPods Pro'nun bir fitness cihazı olarak giderek artan önemiyle bağlantılı olarak, su ve toz dayanıklılığı her zamankinden daha iyi. AirPods Pro 3, AirPods Pro 2'nin IP54 derecesine kıyasla IP57 toz, ter ve su geçirmezlik özelliğine sahip.
Daha uzun pil ömrü sunuyor mu?
U2 çip
Apple, AirPods Pro 3 tanıtımında Canlı Çeviri özelliğine de dikkat çekti ancak bu özellik AirPods 4 ve AirPods Pro 2’ye de gelecek. Yapay zeka tabanlı bir özellik olduğundan iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde kullanılabilecek.
Apple, AirPods Pro 3’ün tanıtılmasıyla birlikte AirPods Pro 2’yi mağazasından kaldırdı. Tabii ki her Apple ürünü gibi bulmak mümkün. Yeni AirPods Pro, geliştirilmiş ses özellikleri, daha iyi uyum, kalp atış hızı sensörü dışında yenilik getirmiyor.Kaynakça https://www.apple.com/tr/airpods/compare/?modelList=airpods-pro-3,airpods-pro,airpods-4-anc https://9to5mac.com/2025/09/10/airpods-pro-3-vs-airpods-pro-2-heres-everything-new/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .
fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?