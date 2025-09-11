Giriş
    AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2: Yeni özellikler, geliştirmeler neler?

    AirPods Pro 3, kalp atış hızı algılama, daha uzun pil ömrü, geliştirilmiş ses kalitesi ve gürültü engelleme özelliğiyle geliyor. Peki, AirPods Pro 2 ve AirPods Pro 3 arasındaki farklar neler?

    AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2 karşılaştırması: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 17 serisi, yeni Apple Watch modelleri ile birlikte AirPods Pro 3 kulaklığı tanıttı. Apple'ın tanıtımına göre AirPods Pro 2'ye göre önemli bir yükseltme olarak görülebilir ancak gerçekte farklılıklar neler? AirPods Pro 3 ve AirPods Pro 2 karşılaştırması sizlerle.

    AirPods Pro 3: Yenilikler neler?

    AirPods Pro 3 yeni özellikler Tam Boyutta Gör

    • Kulağa daha iyi oturan yeni tasarım
    • 2 kata kadar daha fazla gürültü engelleme
    • Geliştirilmiş ses kalitesi
    • Antrenmanlarda kalp atış hızı algılama
    • Geliştirilmiş dayanıklılık (IP57 derecesi)
    • U2 çip
    • XXS boyutunda kulaklık ucu

    Ses özelliği yükseltmeleri

    AirPods Pro 3 ses geliştirmeleri Tam Boyutta Gör
    AirPods Pro 3, temel ses özelliklerinde güçlü iyileştirmeler sunuyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC), AirPods Pro 2'ye kıyasla 2 kata, ilk AirPods Pro'ya kıyasla ise 4 kata kadar daha fazla gürültüyü etkileyici bir şekilde giderebiliyor. Apple, bunun kulak içi kablosuz kulaklıklar arasında dünyanın en iyi aktif gürültü önleme olduğunu söylüyor.

    AirPods Pro 3'ün güncellenmiş iç tasarımı, Apple'ın açıkladığı gibi, Uyarlanabilir EQ ve Şeffaf modda iyileştirmelerle geliyor: AirPods Pro 3, sesi kulağa taşıyan hava akışını hassas bir şekilde kontrol eden yeni çok portlu akustik mimariye sahip olmasıyla Apple’ın deyimiyle olağanüstü uzamsal dinleme deneyimi sunuyor. Yeni nesil Uyarlanabilir EQ ile yeni mimari, bas tepkisinde dönüşüm yaratıyor, ses alanını genişleterek kullanıcıların her enstrümanı duymasını sağlıyor ve müzik, dizi ve aramalarda daha yüksek frekanslarda bile canlı vokal netliği sunuyor. Daha kişiselleştirilmiş Şeffaf ile kullanıcının kendi sesi ve konuştuğu kişilerin sesleri her zamankinden daha doğal duyuluyor. Bu da kullanıcının çevresiyle bağlantıda kalmasına yardımcı oluyor.

    Tasarım ve uyum

    AirPods Pro 3 tasarım özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, AirPods Pro 3'e AirPods Pro 2'ye benzer görünen ancak önemli farklılıklar içeren güncellenmiş bir tasarım kazandırdı. Uzaktan bakıldığında fark etmek zor olsa da AirPods artık eskisinden daha küçük. AirPods Pro 3'te beş kulaklık ucu bulunurken, AirPods Pro 2'de yalnızca dört kulaklık ucu bulunuyor. Beşinci seçenek ise XXS boyu.

    AirPods Pro 3 kulaklık ucu artık köpük dolgulu olduğundan kulağa daha iyi uyum sağlıyor, daha güvenli şekilde duruyor.

    Sağlık sensörleri ve dayanıklılık

    AirPods Pro 3 kalp atış hızı ölçümü Tam Boyutta Gör
    Apple, geçen yıl AirPods Pro 2'ye yeni İşitme Sağlığı özellikleri ekledi ancak AirPods Pro 3 sağlık odağını daha da ileriye taşıyor. AirPods Pro 3, kullanıcıların antrenman sırasında Apple Watch'a ihtiyaç duymadan kalp atış hızlarını takip etmelerini sağlayan yeni kalp atış hızı sensörüyle geliyor.

    AirPods Pro 3, kan akışındaki ışık soğurulma düzeyini ölçmek için saniyede 256 kez görünmez kızılötesi ışık atımı yapan özel bir fotopletismografi (PPG) sensörüne sahip. AirPods Pro ivmeölçerleri, jiroskop, GPS ve iPhone'daki yeni cihaz içi yapay zeka modeliyle birleştirilen sensör füzyonu sayesinde kullanıcılar 50 adede kadar farklı antrenman türüne başlatabiliyor, kalp atış hızlarını ve yaktıkları kaloriyi takip edebiliyor, hareket halkalarını kapatabiliyor ve Fitness uygulamasında ödüller kazanabiliyor.

    AirPods Pro'nun bir fitness cihazı olarak giderek artan önemiyle bağlantılı olarak, su ve toz dayanıklılığı her zamankinden daha iyi. AirPods Pro 3, AirPods Pro 2'nin IP54 derecesine kıyasla IP57 toz, ter ve su geçirmezlik özelliğine sahip.

    Daha uzun pil ömrü sunuyor mu?

    AirPods Pro 3 şarjı ne kadar gidiyor Tam Boyutta Gör
    Apple, gelişmiş pil ömrünü AirPods Pro 3'ün bir avantajı olarak sundu. AirPods Pro 3, ANC etkinleştirildiğinde tek şarjla 8 saat dinleme süresi sunuyor. AirPods Pro 2, 6 saat dayanabiliyor. Şeffaf mod etkinleştirildiğinde, AirPods Pro 3 tek şarjla 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam dinleme süresi 24 saat. İlginç olarak, AirPods Pro 2, daha uzun süre (30 saate kadar) dayanabiliyor.

    U2 çip

    AirPods Pro 3 U2 çip Tam Boyutta Gör
    AirPods Pro 3'ün şarj kutusu, Bul entegrasyonu için güncellenmiş U2 çipiyle geliyor. Bu ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi, kaybolan AirPods kutusunu bulmayı kolaylaştıracak.

    Apple, AirPods Pro 3 tanıtımında Canlı Çeviri özelliğine de dikkat çekti ancak bu özellik AirPods 4 ve AirPods Pro 2’ye de gelecek. Yapay zeka tabanlı bir özellik olduğundan iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde kullanılabilecek.

    Apple, AirPods Pro 3’ün tanıtılmasıyla birlikte AirPods Pro 2’yi mağazasından kaldırdı. Tabii ki her Apple ürünü gibi bulmak mümkün. Yeni AirPods Pro, geliştirilmiş ses özellikleri, daha iyi uyum, kalp atış hızı sensörü dışında yenilik getirmiyor.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/airpods/compare/?modelList=airpods-pro-3,airpods-pro,airpods-4-anc https://9to5mac.com/2025/09/10/airpods-pro-3-vs-airpods-pro-2-heres-everything-new/
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    ZevkiSefa 13 saat önce

    Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 2 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

