    Keanu Reeves, Cyberpunk 2'de yer alma konusunda açık kapı bıraktı

    Cyberpunk 2077 oyununda Johnny Silverhand karakterine hayat veren ünlü oyuncu Keanu Reeves'e şu anda hazırlık aşamasında olan Cyberpunk 2'de yer alıp almayacağı soruldu. 

    Keanu Reeves, Cyberpunk 2'de yer alma konusunda için açık kapı bıraktı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda John Wick serisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Keanu Reeves, Cyberpunk 2077 ile birlikte oyun dünyasında da adından söz ettirmeyi başardı. Reeves tarafından canlandırılan Johnny Silverhand, oyunun en akılda kalıcı karakterlerinden biri olurken, oyunun tanıtım materyallerinde de kendisine geniş şekilde yer buldu. Bu yüzden bu karakterin devam oyununda yer alıp almayacağı da merak konusu hâline gelmiş durumda.

    Keanu Reeves: "Johnny Silverhand'i Tekrar Oynamaktan Memnuniyet Duyarım."

    Bu hafta Keanu Reeves ile röportaj yapan IGN, merak edilen bu soruyu oyuncuya sordu. Reeves'in cevabı Cyberpunk 2'de Johnny Silverhand'i de görmek isteyenleri sevindirebilir. Çünkü ünlü oyuncu, bu karakteri yeniden canlandırma fikrine kesinlikle açık olduğunu söylüyor. "Johnny Silverhand'i tekrar oynamaktan memnuniyet duyarım." diyen Reeves, böylece devam oyununda da yer alma fikrine açık kapı bıraktı. Şimdi asıl soru CD Projekt RED stüdyosunun böyle bir adım atıp atmayacağı.

    Cyberpunk 2077'nin şimdilik Cyberpunk 2 adıyla anılan devam oyununun prodüksiyonuna bu yılın başında başlandı. Ancak CD Projekt RED için şu anda öncelik The Witcher 4 olduğu için, Cyberpunk 2'nin tamamlanması uzun yıllar alabilir.

