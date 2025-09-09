Keanu Reeves, Cyberpunk 2'de yer alma konusunda açık kapı bıraktı

Keanu Reeves: "Johnny Silverhand'i Tekrar Oynamaktan Memnuniyet Duyarım."
Bu hafta Keanu Reeves ile röportaj yapan IGN, merak edilen bu soruyu oyuncuya sordu. Reeves'in cevabı Cyberpunk 2'de Johnny Silverhand'i de görmek isteyenleri sevindirebilir. Çünkü ünlü oyuncu, bu karakteri yeniden canlandırma fikrine kesinlikle açık olduğunu söylüyor. "Johnny Silverhand'i tekrar oynamaktan memnuniyet duyarım." diyen Reeves, böylece devam oyununda da yer alma fikrine açık kapı bıraktı. Şimdi asıl soru CD Projekt RED stüdyosunun böyle bir adım atıp atmayacağı.
Cyberpunk 2077'nin şimdilik Cyberpunk 2 adıyla anılan devam oyununun prodüksiyonuna bu yılın başında başlandı. Ancak CD Projekt RED için şu anda öncelik The Witcher 4 olduğu için, Cyberpunk 2'nin tamamlanması uzun yıllar alabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
