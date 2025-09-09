Keanu Reeves, Cyberpunk 2'de yer alma konusunda açık kapı bıraktı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda John Wick serisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Keanu Reeves, Cyberpunk 2077 ile birlikte oyun dünyasında da adından söz ettirmeyi başardı. Reeves tarafından canlandırılan Johnny Silverhand, oyunun en akılda kalıcı karakterlerinden biri olurken, oyunun tanıtım materyallerinde de kendisine geniş şekilde yer buldu. Bu yüzden bu karakterin devam oyununda yer alıp almayacağı da merak konusu hâline gelmiş durumda.

Keanu Reeves: "Johnny Silverhand'i Tekrar Oynamaktan Memnuniyet Duyarım."

Bu hafta Keanu Reeves ile röportaj yapan IGN, merak edilen bu soruyu oyuncuya sordu. Reeves'in cevabı Cyberpunk 2'de Johnny Silverhand'i de görmek isteyenleri sevindirebilir. Çünkü ünlü oyuncu, bu karakteri yeniden canlandırma fikrine kesinlikle açık olduğunu söylüyor. "Johnny Silverhand'i tekrar oynamaktan memnuniyet duyarım." diyen Reeves, böylece devam oyununda da yer alma fikrine açık kapı bıraktı. Şimdi asıl soru CD Projekt RED stüdyosunun böyle bir adım atıp atmayacağı.

Life is Strange'in dizi uyarlaması için hazırlıklara başlandı 3 gün önce eklendi

Cyberpunk 2077'nin şimdilik Cyberpunk 2 adıyla anılan devam oyununun prodüksiyonuna bu yılın başında başlandı. Ancak CD Projekt RED için şu anda öncelik The Witcher 4 olduğu için, Cyberpunk 2'nin tamamlanması uzun yıllar alabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Keanu Reeves, Cyberpunk 2 için açık kapı bıraktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: