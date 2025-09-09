EA Sports FC 26 için Türkçe spikerli ilk fragman yayınlandı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Futbolseverlerin EA Sports FC serisi için yıllardır beklediği Türkçe spiker özelliği resmen duyuruldu. EA Sports FC 26 için Türkçe spikerli fragman yayınlandı. Maçları Özkan Öztürk anlatacak, Ertem Şener yorumlayacak.

Türkçe spiker tanıtımı için hazırlanan fragmanın başlangıcında Türkçe spikerin gelmesi için kullanıcıların yaptığı paylaşımlar gösteriliyor. Ardından Özkan Öztürk ve Ertem Şener mikrofon başına geçerek FC 26'da maç anlatmaya başlıyor.

Euro 2024’te Türkiye’nin çeyrek finale yükseldiği Avusturya maçının son anlarında kaleci Mert Günok, yaptığı kritik kurtarışla turu getirmişti. Özkan Öztürk, 90+4’teki bu kurtarışı “Ahtapot musun? Örümcek misin? Harikasın!” ifadeleriyle anlatmıştı. İkonikleşen bu anlatım FC 26’da da yer alacak.

Fragmanda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı görüyoruz. Oyuncuların yüzleri ve stadyumlar gerçekçi bir şekilde eklenmiş. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu bu sene oyuna ilk kez eklendi.

Türkçe spiker FC 26 ve FC Mobile’a eklenecek

Türkçe spiker oyunun PC ve konsol sürümlerinin yanı sıra FC Mobile’a da eklenecek. 23 Eylül’den itibaren FC Mobile’da Türkçe spikerli bir şekilde oynayabileceğiz. Konsol ve PC'de ise ilk günden itibaren Türkçe spiker seçeneği bulunacak.

EA Sports FC 26 ne zaman çıkacak?

EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 saat 00.00’da çıkış yapacak. Ultimate sürümü satın alanlar ise 7 gün erken erişim avantajı elde ederek 19 Eylül 2025’te oyunu oynamaya başlayacak.

