Dead Space oyunun yeni versiyonu Dead Space Remake, 2023 yılında piyasaya sürülecek

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Popüler hayatta kalma-korku oyunu Dead Space'in yeni versiyonu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Oyunun yeni versiyonu olan Dead Space Remake hakkında ilk bilgiler geldi. EA Games, dün yaptığı canlı yayında, Dead Space Remake'in ne zaman çıkacağından ve oyundaki birkaç detaydan bahsetti.

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Dead Space Remake, A.L.I.V.E. isimli yeni ses sistemiyle daha gerçekçi bir deneyim sunacak

Electronic Arts (EA Games) ve Motive Entertainment, dün yaptıkları canlı yayında Dead Space Remake'in 2023'ün başlarında PS5, Xbox X ve S serileri ve bilgisayarlar için mevcut olacağını söyledi.

Dead Space adlı oyunun geliştiricileri, yaptıkları canlı yayında oyunun ses tasarımını detaylandırdı. Dead Space Remake için geliştirilen A.L.I.V.E. sistem isimli yeni ses sistemi sayesinde adrenalin, yorgunluk ve diğer hayati istatistikler, oyunun baş kahramanı Isaac'in nefes alışını, kalp atış hızını ve bunlara bağlı olarak sesini etkileyecek. Bu yeni ses sistemiyle oyunu daha gerçekçi kılmayı hedefleyen oyun geliştiricileri, oyun içindeki silah sesleri dahil birçok seslendirmede iyileştirme yaptıklarından bahsettiler.

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Dead Space Remake'in çıkış tarihi belli oldu