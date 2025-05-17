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    İddia: Red Dead Redemption 2’nin yeni nesil versiyonu yolda

    Grand Theft Auto 6 üzerinde çalışmaya devam eden Rockstar, iddialara göre yakında bazı eski oyunlarını tekrar piyasaya sürecek. Bu oyunlardan birinin de Red Dead Redemption 2 olduğu iddia ediliyor.

    Red Dead Redemption 2 Tam Boyutta Gör
    2018 yılında çıkan Red Dead Redemption 2’nin ardından Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 üzerinde çalışmalara başlamıştı. Bu nedenle stüdyo, bu süreç içinde herhangi yeni bir oyun geliştirmedi. GTA 6’nın çıkışına da sayılı aylar kala stüdyonun sürpriz bir oyunla karşımıza çıkması muhtemel gözükmüyor. Ancak iddialar, stüdyonun eski oyunları yenileyerek piyasaya sürebileceğini belirtiyor.

    Red Dead Redemption 2, Switch 2 için yayınlanabilir

    Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan GTA 4 Remastered iddialarının ardından iddialar şimdi de Red Dead Redemption serisini merkeze aldı. Bildiğiniz gibi Rockstar Games, 2020 yılında hayatımıza giren Playstation 5 ve Xbox Series konsolları için GTA 5’i güncelledi ancak benzer bir güncelleme Red Dead Redemption 2 için yayınlanmadı. Ancak iddialara göre stüdyo, merakla beklenen güncellemeyi yakında yayınlayacak.

    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    Red Dead Redemption 2’nin Switch 2 platformuna geleceği iddiaları, geçtiğimiz yıl da gün yüzüne çıkmıştı. Benzer bir iddia, bir kez daha ortaya atıldı. GameReactor kaynaklarına göre Rockstar, Red Dead Redemption 2’nin Switch 2, Xbox Series ve PlayStation 5 versiyonlarını çok yakında tanıtacak. Eğer iddialar doğruysa oyun, uzun süredir beklenen grafik ve performans iyileştirmelerine sonunda kavuşacaktır. Rockstar konu hakkında bir açıklama yapmadı ancak stüdyonun üst firması Take-Two, geçtiğimiz günlerde Switch 2 platformunu destekleyeceklerini belirtmişti. Bu açıklama da Switch 2’ye yönelik Rockstar yapımlarını doğrular nitelikte.
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    Evren7 1 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 2 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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