İddia: Red Dead Redemption 2’nin yeni nesil versiyonu yolda

Red Dead Redemption 2, Switch 2 için yayınlanabilir
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan GTA 4 Remastered iddialarının ardından iddialar şimdi de Red Dead Redemption serisini merkeze aldı. Bildiğiniz gibi Rockstar Games, 2020 yılında hayatımıza giren Playstation 5 ve Xbox Series konsolları için GTA 5’i güncelledi ancak benzer bir güncelleme Red Dead Redemption 2 için yayınlanmadı. Ancak iddialara göre stüdyo, merakla beklenen güncellemeyi yakında yayınlayacak.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.