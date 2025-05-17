İddia: Red Dead Redemption 2’nin yeni nesil versiyonu yolda

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Tam Boyutta Gör 2018 yılında çıkan Red Dead Redemption 2’nin ardından Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 üzerinde çalışmalara başlamıştı. Bu nedenle stüdyo, bu süreç içinde herhangi yeni bir oyun geliştirmedi. GTA 6’nın çıkışına da sayılı aylar kala stüdyonun sürpriz bir oyunla karşımıza çıkması muhtemel gözükmüyor. Ancak iddialar, stüdyonun eski oyunları yenileyerek piyasaya sürebileceğini belirtiyor.

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Red Dead Redemption 2, Switch 2 için yayınlanabilir

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan GTA 4 Remastered iddialarının ardından iddialar şimdi de Red Dead Redemption serisini merkeze aldı. Bildiğiniz gibi Rockstar Games, 2020 yılında hayatımıza giren Playstation 5 ve Xbox Series konsolları için GTA 5’i güncelledi ancak benzer bir güncelleme Red Dead Redemption 2 için yayınlanmadı. Ancak iddialara göre stüdyo, merakla beklenen güncellemeyi yakında yayınlayacak.

Tam Boyutta Gör Red Dead Redemption 2’nin Switch 2 platformuna geleceği iddiaları, geçtiğimiz yıl da gün yüzüne çıkmıştı. Benzer bir iddia, bir kez daha ortaya atıldı. GameReactor kaynaklarına göre Rockstar, Red Dead Redemption 2’nin Switch 2, Xbox Series ve PlayStation 5 versiyonlarını çok yakında tanıtacak. Eğer iddialar doğruysa oyun, uzun süredir beklenen grafik ve performans iyileştirmelerine sonunda kavuşacaktır. Rockstar konu hakkında bir açıklama yapmadı ancak stüdyonun üst firması Take-Two, geçtiğimiz günlerde Switch 2 platformunu destekleyeceklerini belirtmişti. Bu açıklama da Switch 2’ye yönelik Rockstar yapımlarını doğrular nitelikte.

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Red Dead Redemption 2'nin Switch 2 versiyonu yakında tanıtılabili