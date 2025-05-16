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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi GTA 6'nın normalde bu yıl bitmeden oyunseverlerle buluşması bekleniyordu ve sürpriz bir haberle 26 Mayıs 2026'ya ertelendiği duyuruldu. Günümüzde ise gözler olası bir ikinci ertelemeye çevrilmiş durumda. Şimdi ise Take-Two cephesinden bu sorulara yanıt geldi. Belirlenen tarih son tarih olacak.

Olası bir erteleme planda yok

Hatırlanacağı üzere GTA VI'ya ait ilk fragman Aralık 2023’te yayınlanmış ve oyunun 2025 sonlarında çıkması bekleniyordu. Ancak Mayıs 2026'ya ertelenen çıkış tarihi, ikinci fragmanla birlikte resmiyet kazandı. Yeni fragman, özellikle detay seviyesi ve grafikleri ile rekorları kırsa da, oyuncular arasında yeni bir erteleme sorusunu da beraberinde getirmiş oldu.

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick ise IGN'e verdiği röportajda bu sorulara değindi. Bu konuda 26 Mayıs 2026'ya atıfta bulunan CEO, "Tarih net şekilde belirlendiyse, genellikle bu tarihe sadık kalırız” diyerek oyunun cilalanması için ek süre tanındığını ifade etti. Son olarak Zelnick, tarihin değişme ihtimalinin çok düşük olduğunu vurguladı.

Yeni GTA 6 fragmanı izlenme rekorları kırıyor 1 hf. önce eklendi

Görünen o ki Rockstar bu kez hedefini net belirlemiş durumda. Zelnick'in yanıtı, proje için artık son düzlüğe girildiğini ve oyunun planlandığı gibi piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Elbette büyük bütçeli projelerde değişiklikler her zaman mümkün, fakat bu açıklamalar, şimdilik GTA 6'nın 2026’da bizlerle olacağını gösteriyor. Bu arada, oyunun ilk etapta Xbox Series ve Playstation 5 konsollarına geleceğini hatırlatalım. PC kullanıcılarının ise bir süre daha beklemeleri gerekecek.

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Take-Two yanıtladı: GTA 6 tekrar ertelenecek mi ?