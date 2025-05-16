Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Take-Two yanıtladı: GTA 6 tekrar ertelenecek mi ?

    TA 6'nın 2026'ya ertelenmesi sonrasında gözler olası bir ikinci ertelemeye çevrildi. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick ise bu konuda merak edilen soruları yanıtladı.

    Take-Two yanıtladı: GTA 6 tekrar ertelenecek mi ? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi GTA 6'nın normalde bu yıl bitmeden oyunseverlerle buluşması bekleniyordu ve sürpriz bir haberle 26 Mayıs 2026'ya ertelendiği duyuruldu. Günümüzde ise gözler olası bir ikinci ertelemeye çevrilmiş durumda. Şimdi ise Take-Two cephesinden bu sorulara yanıt geldi.  Belirlenen tarih son tarih olacak.

    Olası bir erteleme planda yok

    Hatırlanacağı üzere GTA VI'ya ait ilk fragman Aralık 2023’te yayınlanmış ve oyunun 2025 sonlarında çıkması bekleniyordu. Ancak Mayıs 2026'ya ertelenen çıkış tarihi, ikinci fragmanla birlikte resmiyet kazandı. Yeni fragman, özellikle detay seviyesi ve grafikleri ile rekorları kırsa da, oyuncular arasında yeni bir erteleme sorusunu da beraberinde getirmiş oldu.

    Take-Two CEO'su Strauss Zelnick ise IGN'e verdiği röportajda bu sorulara değindi. Bu konuda 26 Mayıs 2026'ya atıfta bulunan CEO, "Tarih net şekilde belirlendiyse, genellikle bu tarihe sadık kalırız” diyerek oyunun cilalanması için ek süre tanındığını ifade etti. Son olarak Zelnick, tarihin değişme ihtimalinin çok düşük olduğunu vurguladı.

    Görünen o ki Rockstar bu kez hedefini net belirlemiş durumda. Zelnick'in yanıtı, proje için artık son düzlüğe girildiğini ve oyunun planlandığı gibi piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Elbette büyük bütçeli projelerde değişiklikler her zaman mümkün, fakat bu açıklamalar, şimdilik GTA 6'nın 2026’da bizlerle olacağını gösteriyor. Bu arada, oyunun ilk etapta Xbox Series ve Playstation 5 konsollarına geleceğini hatırlatalım. PC kullanıcılarının ise bir süre daha beklemeleri gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    Evren7 1 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

    Profil resmi
    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ateşleme yapmayan araba nasıl çalışır hızır kredi kartı borcu yapilandirma is bankası scooter motor marş basıyor ama çalışmıyor rave uygulaması nedir antifirize su eklenir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum