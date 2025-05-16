Epic Games Store'da Mega İndirimler başladı! %90'a varan fırsatlar

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store,yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen "Mega İndirimler" başladı. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği son dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İşte Epic Games'te fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Epic Games Store'da Mega İndirimler başladı

Epic Games Store'da 15 Mayıs'tan başlayıp 12 Haziran tarihine kadar sürecek Mega İndirimler döneminde birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. İndirimlere baktığımızda ise, fiyatların bir önceki indirim dönemiyle benzer veya daha düşük olduğunu görüyoruz. Ayrıca 31 Ağustos'a kadar Epic'in ödeme sistemini kullanarak yapılan tüm satın alımlar için Epic Ödülleri %5'ten %20'ye çıkartıldı.

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İndirim kapsamında fiyatı düşen oyunlara gelirsek, EA Sports FC 25 2.599 TL'den 779 TL'ye, Cyberpunk 2077 999 TL'den 399 TL'ye, GTA 5 1.049 TK yerine 524 TL, Hogwarts Legacy ise 2.099 TL yerine 524 TL'ye satın alınabiliyor. Ayrıca Mafia serisi, Assasin's Creed Origins, Mirage ve Odyssey ve Far Cry gibi yapımlarda da büyük indirimler mevcut. Hemen aşağıdan indirimdeki ulaşabilirsiniz.

Epic Games Mega İndirimler fırsatları Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı GTA 5 1.049 TL 524,50 TL %50 Hogwarts Legacy 2.099 TL 524,75 TL %75 Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL %75 UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 359,60 TL %60 Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 1.004 TL %33 Prince of Persia: The Lost Crown 999 TL 499,50 TL %50 Cyberpunk 2077 999 TL 399,60 TL %60 Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition 164 TL 32,80 TL %80 God of War 899 TL 359,60 TL %60 Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 549,50 TL %50 The Last of Us Part 1 1.099 TL 549,50 TL %50 Assassin's Creed Origins 1.499 TL 224,85 TL %85 Assassin's Creed Odyssey 1.499 TL 299,80 TL %80 Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL %75 Assassin's Creed Mirage 1.249 TL 499,60 TL %60 Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.278 TL 511,20 TL %60 Alan Wake Remastered 49 TL 7,35 TL %85 Watch Dogs 2 1.249 TL 187,35 TL %85 Mafia: Definitive Edition 259 TL 38,85 TL %85 Kingdom Come: Deliverance 374,22 TL 93,55 TL %75 Europa Universalis IV 699 TL 69,90 TL %90 Sid Meier's Civilization VI 1.499 TL 149,90 TL %90 Mafia II: Definitive Edition 199 TL 39,80 TL %80 Mafia: Trilogy 374 TL 74,80 TL %80 EA Sports FC 25 2.599,99 TL 779,99 TL %70 Far Cry 6 1.499 TL 374,75 TL %75 Far Cry Primal 1.249 TL 312,25 TL %75 Far Cry 4 749 TL 149,80 TL %80

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Epic Games'te Mega İndirimler başladı! %90'a varan fırsatlar