Epic Games Store'da Mega İndirimler başladı! %90'a varan fırsatlar

Epic Games Store'da Mega İndirimler başladı
Epic Games Store'da 15 Mayıs'tan başlayıp 12 Haziran tarihine kadar sürecek Mega İndirimler döneminde birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. İndirimlere baktığımızda ise, fiyatların bir önceki indirim dönemiyle benzer veya daha düşük olduğunu görüyoruz. Ayrıca 31 Ağustos'a kadar Epic'in ödeme sistemini kullanarak yapılan tüm satın alımlar için Epic Ödülleri %5'ten %20'ye çıkartıldı.
İndirim kapsamında fiyatı düşen oyunlara gelirsek, EA Sports FC 25 2.599 TL'den 779 TL'ye, Cyberpunk 2077 999 TL'den 399 TL'ye, GTA 5 1.049 TK yerine 524 TL, Hogwarts Legacy ise 2.099 TL yerine 524 TL'ye satın alınabiliyor. Ayrıca Mafia serisi, Assasin's Creed Origins, Mirage ve Odyssey ve Far Cry gibi yapımlarda da büyük indirimler mevcut. Hemen aşağıdan indirimdeki ulaşabilirsiniz.
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|GTA 5
|1.049 TL
|524,50 TL
|%50
|Hogwarts Legacy
|2.099 TL
|524,75 TL
|%75
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL
|%75
|UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|899 TL
|359,60 TL
|%60
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|1.499 TL
|1.004 TL
|%33
|Prince of Persia: The Lost Crown
|999 TL
|499,50 TL
|%50
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|399,60 TL
|%60
|Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
|164 TL
|32,80 TL
|%80
|God of War
|899 TL
|359,60 TL
|%60
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|549,50 TL
|%50
|The Last of Us Part 1
|1.099 TL
|549,50 TL
|%50
|Assassin's Creed Origins
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Assassin's Creed Odyssey
|1.499 TL
|299,80 TL
|%80
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Assassin's Creed Mirage
|1.249 TL
|499,60 TL
|%60
|Alan Wake 2 Deluxe Edition
|1.278 TL
|511,20 TL
|%60
|Alan Wake Remastered
|49 TL
|7,35 TL
|%85
|Watch Dogs 2
|1.249 TL
|187,35 TL
|%85
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|38,85 TL
|%85
|Kingdom Come: Deliverance
|374,22 TL
|93,55 TL
|%75
|Europa Universalis IV
|699 TL
|69,90 TL
|%90
|Sid Meier's Civilization VI
|1.499 TL
|149,90 TL
|%90
|Mafia II: Definitive Edition
|199 TL
|39,80 TL
|%80
|Mafia: Trilogy
|374 TL
|74,80 TL
|%80
|EA Sports FC 25
|2.599,99 TL
|779,99 TL
|%70
|Far Cry 6
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Far Cry Primal
|1.249 TL
|312,25 TL
|%75
|Far Cry 4
|749 TL
|149,80 TL
|%80
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.