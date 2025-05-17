Sony, Stellar Blade için PC sistem gereksinimlerini paylaştı

Stellar Blade için duyurulan minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i5-7600k veya AMD Ryzen 5 1600X işlemci, NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 6GB ekran kartı ve 16 GB RAM yer alıyor. Ayrıca oyuncuların en az 75 GB boş disk alanına ve 64 bit mimarili Windows 10 veya 11 işletim sistemine ihtiyaçları olacak.
Önerilen sistem gereksinimlerinde ise, Core i5-8400 veya Ryzen 5 3600X işlemci ve NVIDIA RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 5700 XT ekran kartı belirtilmiş. Çok Yüksek ayarlarda ise, işlemci gereksinimi değişmiyor ancak oyuncuların GeForce RTX 3080 veya AMD RX 7900 XT ekran kartına ihtiyacı olacak. Son olarak oyunun PC'ye özel DLSS 4 ve AMD FSR 3 gibi geliştirmelere sahip olacağını söyleyelim.
|-
|Minimum
|Önerilen
|Yüksek
|Çok Yüksek
|Çözünürlük
|1080p @ 60fps
|1440p @ 60fps
|1440p @ 60fps
|4K @ 60fps
|Ayarlar
|Düşük
|Orta
|Yüksek
|Çok yüksek
|CPU
|Intel Core i5-7600K
AMD Ryzen 5 1600X
|Intel Core i5-8400
AMD Ryzen 5 3600X
|Intel Core i5-8400
AMD Ryzen 5 3600X
|Intel Core i5-8400
AMD Ryzen 5 3600X
|RAM
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|GPU
|NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
AMD Radeon RX 580 8GB
|NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
AMD Radeon RX 5700 XT
|NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
AMD Radeon RX 6700 XT
|NVIDIA GeForce RTX 3080
AMD Radeon RX 7900 XT
|Depolama
|75 GB
|75 GB
|75 GB
|75 GB
Oyunun konusu ne?
Post apokaliptik bir dünyada geçen Stellar Blade, arkadaşları Adam ve Lily ile birlikte dünyayı Naytibas adı verilen kötü bir ırkın elinden kurtarmaya çalışan Eve‘in maceralarını konu alıyor. Oyunculara rahatça etrafı keşfetme ve diğer karakterlerle etkileşime girme imkanı sağlayan oyunun, içinde bulundurduğu dövüş mekanikleriyle Bayonetta ve Nier serisini andırdığını söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.