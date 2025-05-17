Sony, Stellar Blade için PC sistem gereksinimlerini paylaştı

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Tam Boyutta Gör Geliştiriciliğini SHIFT UP ve yayıncılığını Sony’nin üstlendiği aksiyon macera oyunu Stellar Blade, 11 Haziran'da PC'ye geliyor. Geliştirici ekip Shift Up ise, Denuvo koruması dahil oyunun sistem gereksinimlerini açıkladı. Peki PS5 özel oyunu nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? İşte detaylar...

Stellar Blade için duyurulan minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i5-7600k veya AMD Ryzen 5 1600X işlemci, NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 6GB ekran kartı ve 16 GB RAM yer alıyor. Ayrıca oyuncuların en az 75 GB boş disk alanına ve 64 bit mimarili Windows 10 veya 11 işletim sistemine ihtiyaçları olacak.

Önerilen sistem gereksinimlerinde ise, Core i5-8400 veya Ryzen 5 3600X işlemci ve NVIDIA RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 5700 XT ekran kartı belirtilmiş. Çok Yüksek ayarlarda ise, işlemci gereksinimi değişmiyor ancak oyuncuların GeForce RTX 3080 veya AMD RX 7900 XT ekran kartına ihtiyacı olacak. Son olarak oyunun PC'ye özel DLSS 4 ve AMD FSR 3 gibi geliştirmelere sahip olacağını söyleyelim.

Stellar Blade PC sistem gereksinimleri - Minimum Önerilen Yüksek Çok Yüksek Çözünürlük 1080p @ 60fps 1440p @ 60fps 1440p @ 60fps 4K @ 60fps Ayarlar Düşük Orta Yüksek Çok yüksek CPU Intel Core i5-7600K

AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 3600X Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 3600X Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 3600X RAM 16GB 16GB 16GB 16GB GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

AMD Radeon RX 580 8GB NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER

AMD Radeon RX 5700 XT NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

AMD Radeon RX 6700 XT NVIDIA GeForce RTX 3080

AMD Radeon RX 7900 XT Depolama 75 GB 75 GB 75 GB 75 GB

Oyunun konusu ne?

Post apokaliptik bir dünyada geçen Stellar Blade, arkadaşları Adam ve Lily ile birlikte dünyayı Naytibas adı verilen kötü bir ırkın elinden kurtarmaya çalışan Eve‘in maceralarını konu alıyor. Oyunculara rahatça etrafı keşfetme ve diğer karakterlerle etkileşime girme imkanı sağlayan oyunun, içinde bulundurduğu dövüş mekanikleriyle Bayonetta ve Nier serisini andırdığını söyleyelim.

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Sony, Stellar Blade için PC sistem gereksinimlerini paylaştı