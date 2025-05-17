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    Sony, Stellar Blade için PC sistem gereksinimlerini paylaştı

    SHIFT UP tarafından geliştirilen ve Sony tarafından yayınlanan Stellar Blade için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. PS5 özel oyunu, geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak.

    Sony, Stellar Blade için PC sistem gereksinimlerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Geliştiriciliğini SHIFT UP ve yayıncılığını Sony’nin üstlendiği aksiyon macera oyunu Stellar Blade, 11 Haziran'da PC'ye geliyor. Geliştirici ekip Shift Up ise, Denuvo koruması dahil oyunun sistem gereksinimlerini açıkladı. Peki PS5 özel oyunu nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? İşte detaylar...

    Stellar Blade için duyurulan minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i5-7600k veya AMD Ryzen 5 1600X işlemci, NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 6GB ekran kartı ve 16 GB RAM yer alıyor. Ayrıca oyuncuların en az 75 GB boş disk alanına ve 64 bit mimarili Windows 10 veya 11 işletim sistemine ihtiyaçları olacak.

    Önerilen sistem gereksinimlerinde ise, Core i5-8400 veya Ryzen 5 3600X işlemci ve NVIDIA RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 5700 XT ekran kartı belirtilmiş. Çok Yüksek ayarlarda ise, işlemci gereksinimi değişmiyor ancak oyuncuların GeForce RTX 3080 veya AMD RX 7900 XT ekran kartına ihtiyacı olacak. Son olarak oyunun PC'ye özel DLSS 4 ve AMD FSR 3 gibi geliştirmelere sahip olacağını söyleyelim.

    Stellar Blade PC sistem gereksinimleri
    - Minimum Önerilen Yüksek Çok Yüksek
    Çözünürlük 1080p @ 60fps 1440p @ 60fps 1440p @ 60fps 4K @ 60fps
    Ayarlar Düşük Orta Yüksek Çok yüksek
    CPU Intel Core i5-7600K
    AMD Ryzen 5 1600X    		 Intel Core i5-8400
    AMD Ryzen 5 3600X    		 Intel Core i5-8400
    AMD Ryzen 5 3600X    		 Intel Core i5-8400
    AMD Ryzen 5 3600X
    RAM 16GB 16GB 16GB 16GB
    GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
    AMD Radeon RX 580 8GB    		 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
    AMD Radeon RX 5700 XT    		 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
    AMD Radeon RX 6700 XT    		 NVIDIA GeForce RTX 3080
    AMD Radeon RX 7900 XT
    Depolama 75 GB 75 GB 75 GB 75 GB

    Oyunun konusu ne?

    Post apokaliptik bir dünyada geçen Stellar Blade, arkadaşları Adam ve Lily ile birlikte dünyayı Naytibas adı verilen kötü bir ırkın elinden kurtarmaya çalışan Eve‘in maceralarını konu alıyor. Oyunculara rahatça etrafı keşfetme ve diğer karakterlerle etkileşime girme imkanı sağlayan oyunun, içinde bulundurduğu dövüş mekanikleriyle Bayonetta ve Nier serisini andırdığını söyleyelim.

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    Evren7 21 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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