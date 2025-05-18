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    Oppo K13 Turbo, Snapdragon 8s Gen 4 işlemciyle Haziran'da geliyor

    Oppo K13 Turbo, Snapdragon 8s Gen 4 işlemci, aktif soğutma fanı ve RGB aydınlatma özellikleriyle Haziran ayında piyasaya sürülecek. İşte IPX8 su dayanıklılığına sahip yeni modelin detayları:

    Oppo K13 Turbo, Snapdragon 8s Gen 4 işlemciyle Haziran'da geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken Oppo, yeni performans odaklı modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oppo K13 Turbo, Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi, aktif soğutma fanı ve RGB aydınlatma gibi özelliklerle Haziran ayında Çin pazarında raflardaki yerini alacak.

    İşte Oppo K13 Turbo'nun beklenen özellikleri:

    Tipster Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre Oppo'nun yeni güçlü telefonu K13 Turbo, iQOO Z10 Turbo Pro ve Redmi Turbo 4 Pro gibi Snapdragon 8s Gen 4 işlemcili rakipleriyle mücadele etmek üzere Haziran veya en geç Temmuz ayında tanıtılacak.

    Oppo K13 Turbo'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, kamera modülüne entegre edilecek aktif soğutma fanı olacak. Nisan ayında sızdırılan bir fotoğrafta görülen bu yenilikçi tasarım, uzun süreli oyun oynamak veya yoğun işlemci gücü gerektiren uygulamaları kullanmak isteyen kullanıcılar için termal performansı önemli ölçüde artıracak. Oyun deneyimini daha da zenginleştirmek için RGB aydınlatma da cihazın tasarımında yer alacak.

    Dayanıklılık açısından da iddialı olan K13 Turbo, IPX8 su dayanıklılık sertifikasıyla gelecek. Bu özellik, telefonun günlük kullanımda karşılaşılabilecek su temaslarına karşı güvende olmasını sağlayacak. Ayrıca cihazın güvenlik özellikleri arasında kısa odaklı optik parmak izi tarayıcısı da bulunacak. 

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    TheLuBu 14 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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