Oppo K13 Turbo, Snapdragon 8s Gen 4 işlemciyle Haziran'da geliyor

İşte Oppo K13 Turbo'nun beklenen özellikleri:
Tipster Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre Oppo'nun yeni güçlü telefonu K13 Turbo, iQOO Z10 Turbo Pro ve Redmi Turbo 4 Pro gibi Snapdragon 8s Gen 4 işlemcili rakipleriyle mücadele etmek üzere Haziran veya en geç Temmuz ayında tanıtılacak.
Oppo K13 Turbo'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, kamera modülüne entegre edilecek aktif soğutma fanı olacak. Nisan ayında sızdırılan bir fotoğrafta görülen bu yenilikçi tasarım, uzun süreli oyun oynamak veya yoğun işlemci gücü gerektiren uygulamaları kullanmak isteyen kullanıcılar için termal performansı önemli ölçüde artıracak. Oyun deneyimini daha da zenginleştirmek için RGB aydınlatma da cihazın tasarımında yer alacak.
Dayanıklılık açısından da iddialı olan K13 Turbo, IPX8 su dayanıklılık sertifikasıyla gelecek. Bu özellik, telefonun günlük kullanımda karşılaşılabilecek su temaslarına karşı güvende olmasını sağlayacak. Ayrıca cihazın güvenlik özellikleri arasında kısa odaklı optik parmak izi tarayıcısı da bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.