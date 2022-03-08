GTA 6'nın devasa haritası ile oyun 500 saat sürebilir

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Rockstar Games tarafından geliştirlen GTA (Grand Theft Auto) oyun serisi, uzun zamandır birçok oyuncunun ilk tercihleri arasında bulunuyor. Ancak birçok oyuncu serinin yeni oyunu GTA 6'nın ne zaman çıkacağını merak ediyor. Rockstar Games, geçen ay yaptığı açıklamada GTA 6 için geliştirmelerinin devam ettiğini söyledi. GTA 6'nın 2014 yılından beri devam eden geliştirmelerinin bu kadar uzun sürmesinin sebebiyse çok kapsamlı bir oyun olacak olmasından kaynaklanıyor.

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Take-Two yakın zamanda GTA 6'nın devasa büyüklükteki haritasının patentini aldı. Birçok kıtaya sahip olması beklenen oyunun bu kadar büyük bir haritayla gelmesi ise oyunu çalıştırılacak cihazların, belli donanımlara sahip olmasını gerektirebilir.

GTA VI, 2024 yılında piyasaya sürülebilir

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Take-Two'nun oyunun haritasının patentini almasının ardından oyun analisti Michael Pachter, GTA 6'nın seride bulunan önceki tüm oyunlardan daha fazla konum sunacağını söyledi. Birçok kıtaya sahip olması beklenen oyunun haritasının 500 saat sürecek kadar büyük olabileceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca harita patentinin alınmasının ardından çıkan söylentilere göre oyun, 2024 yılında piyasaya sürülebilir.

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GTA 6'nın haritası hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı