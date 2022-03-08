GTA 6'nın devasa haritası ile oyun 500 saat sürebilir

Rockstar Games tarafından geliştirlen GTA (Grand Theft Auto) oyun serisi, uzun zamandır birçok oyuncunun ilk tercihleri arasında bulunuyor. Ancak birçok oyuncu serinin yeni oyunu GTA 6'nın ne zaman çıkacağını merak ediyor. Rockstar Games, geçen ay yaptığı açıklamada GTA 6 için geliştirmelerinin devam ettiğini söyledi. GTA 6'nın 2014 yılından beri devam eden geliştirmelerinin bu kadar uzun sürmesinin sebebiyse çok kapsamlı bir oyun olacak olmasından kaynaklanıyor.
Take-Two yakın zamanda GTA 6'nın devasa büyüklükteki haritasının patentini aldı. Birçok kıtaya sahip olması beklenen oyunun bu kadar büyük bir haritayla gelmesi ise oyunu çalıştırılacak cihazların, belli donanımlara sahip olmasını gerektirebilir.
GTA VI, 2024 yılında piyasaya sürülebilir
Take-Two'nun oyunun haritasının patentini almasının ardından oyun analisti Michael Pachter, GTA 6'nın seride bulunan önceki tüm oyunlardan daha fazla konum sunacağını söyledi. Birçok kıtaya sahip olması beklenen oyunun haritasının 500 saat sürecek kadar büyük olabileceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca harita patentinin alınmasının ardından çıkan söylentilere göre oyun, 2024 yılında piyasaya sürülebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..