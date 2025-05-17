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    GTA 6’dan gelen son haberler Switch 2 kullanıcılarını üzebilir

    GTA 6 gündemi meşgul etmeye devam ederken, hangi platformlarda yer alacağı konusu merakla takip ediliyor. Son bilgiler Nintendo Switch 2 kullanıcıları için beklenmeyen bir gelişmeye işaret ediyor.

    GTA 6’dan gelen son haberler Switch 2 kullanıcılarını üzebilir Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil oyun konsolları ve büyük bütçeli yapımların buluşması her zaman merakla bekleniyor. Özellikle Grand Theft Auto VI gibi sabırsızlıkla beklenen bir oyunun hangi platformlarda yer alacağı, oyuncuların en çok konuştuğu konular arasında. Ancak Take-Two Interactive'in son açıklamaları, bu konuda Nintendo kullanıcılarını biraz hayal kırıklığına uğratabilir.

    Rockstar Games’in geliştiricisi olduğu GTA 6, 26 Mayıs 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya çıkacak. Ancak yeni duyurulan Nintendo Switch 2 için aynı durum geçerli olmayabilir. Take-Two’nun CEO’su Strauss Zelnick, şirketin finansal raporu sırasında Nintendo’nun yeni konsoluna dair planlara değindi. Zelnick, her oyunun her platforma çıkmasının garanti olmadığını belirterek, GTA 6’nın Switch 2 için düşünülmediği sinyalini verdi.

    Zelnick, tüketicilerin bulunduğu platformlara önem verdiklerini ancak her oyunu her cihaza taşımadıklarını vurguladı. Bu yaklaşım, özellikle teknik olarak yüksek donanım gerektiren GTA 6 gibi oyunlar için daha da geçerli hale geliyor. Geliştirilen görseller ve genel performans detayları göz önüne alındığında, Switch 2'nin donanımsal olarak yeterli olup olmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

    Henüz resmi olarak doğrulanmasa da, oyunun PC versiyonunun tıpkı önceki GTA oyunlarında olduğu gibi daha geç tarihte çıkması bekleniyor. Rockstar’ın zamanla bir Switch 2 portu üzerinde çalışması ihtimaller dahilinde olsa da, şu an için bu yönde somut bir gelişme bulunmuyor. Oyuncular şimdilik GTA 6’nın sadece yeni nesil konsollarla sınırlı kalacağına hazırlanmalı.

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    Evren7 21 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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