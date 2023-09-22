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    Anlık Bildirim

    Defacto'da veri sızıntısı!

    Giyim markası Defacto'da kişisel veri ihlali yaşandı. Müşteriler, sistemsel hata nedeniyle başka müşterilerin kişisel verilerini görüntüledi.                    
    Defacto'da veri sızıntısı! Tam Boyutta Gör
    Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) web sitesinde yayınlanan duyuruya göre Defacto’da veri sızıntısı yaşandı. Sitedeki bir hatadan dolayı müşteriler, başka müşterilerin kişisel bilgilerini görüntüledi.

    Defacto’dan Kurula iletilen bilgiye göre müşteriler, profil sayfalarında kendilerine ait olmayan kişisel bilgilerini görüntüledi. Söz konusu hata, 14 Eylül 2023 tarihinde tespit edildi. CDN hizmeti alınan firmadan kaynaklı olarak bu sorunun yaşandığı açıklandı.

    Tahminlere göre 2.686 kişi bu veri ihlalinden etkilendi. Müşteriler, başka müşterilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem verilerini görüntüledi.

    Defacto Perakende Tic. AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

    • Müşterilerinin profil sayfalarında kendilerine ait olmayan kişisel bilgileri gördüğüne ilişkin bilgilendirme ile 14.09.2023 tarihinde ihlalin tespit edildiği,
    • Veri sorumlusunun, müşteri içeriklerinin son kullanıcıya eriştirilebilmesi için CDN tüketim trafiği sağlanması adına veri işleyenden hizmet aldığı,
    • Veri işleyenin sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi adına yapılan bir dizi geliştirmeleri kapsayan yazılım versiyonunun devreye alınması sonrasında veri ihlalinin yaşandığı,
    • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileri olduğu,
    • Hesabım sayfasındaki Hesap Bilgileri ekranını ziyaret eden toplamda 1337 müşteriden bir kısmı sadece kendi hesap bilgileri ekranını görüntülerken bir kısım müşterinin ise hesap bilgileri ekranının ara yüzünde başka müşterilerin bilgisini görebildiği, ihlalden etkilenen kişi sayısının 2686 olduğunun tahmin edildiği,
    • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak 0850 333 22 86 numaralı çağrı merkezinden, DeFacto Müşteri Hizmetlerine ait destek@defacto.com.tr e-posta adresinden ve kvkk@defacto.com.tr e-posta adresinden bilgi alabilecekleri bilgilerine yer verilmiştir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 22 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 22 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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