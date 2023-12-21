DeFacto, su ve rüzgar geçirmeyen kumaşlarla ısıtıcılı mont tasarladı

DeFacto, DeFacto FİT markası altında satışa sunduğu 'Isıtıcılı Mont' serisini tanıttı.
DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, DeFacto, geliştirdiği teknolojileri ürettiği modellerine de entegre etmeye devam ediyor.
Kıyafet tasarımlarında teknoloji ve inovasyonu buluşturan DeFacto, DeFacto FİT markası altında satışa sunduğu 'Isıtıcılı Mont' serisiyle de yenilikçi yaklaşımını ortaya koyuyor. DeFacto'nun 'Isıtıcılı Mont' serisi, ısıtma donanımı içeren tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.
DeFacto'nun su ve rüzgar geçirmeyen kumaşlarla ürettiği 'Isıtıcılı Mont' serisi, en düşük sıcaklıklarda bile kullanıcılarının ısınma ihtiyacını karşılıyor.
Isıtıcılı montların ön ve arka bedeni içerisinde bulunan ısıtma teçhizatları, ürün cebinde yer alan USB girişine bağlanan powerbankten enerji alarak aktif hale getiriliyor.
Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu ısıya göre ayarlama yapabildiği montlarda, üç kademeli tuş sistemi yer alıyor. Düşük, orta ve yüksek ısı dereceleri, montun kol kısmındaki renk değiştiren logoda görülebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.