DeFacto, su ve rüzgar geçirmeyen kumaşlarla ısıtıcılı mont tasarladı

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DeFacto, DeFacto FİT markası altında satışa sunduğu 'Isıtıcılı Mont' serisini tanıttı.

DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, DeFacto, geliştirdiği teknolojileri ürettiği modellerine de entegre etmeye devam ediyor.

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Kıyafet tasarımlarında teknoloji ve inovasyonu buluşturan DeFacto, DeFacto FİT markası altında satışa sunduğu 'Isıtıcılı Mont' serisiyle de yenilikçi yaklaşımını ortaya koyuyor. DeFacto'nun 'Isıtıcılı Mont' serisi, ısıtma donanımı içeren tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

DeFacto'nun su ve rüzgar geçirmeyen kumaşlarla ürettiği 'Isıtıcılı Mont' serisi, en düşük sıcaklıklarda bile kullanıcılarının ısınma ihtiyacını karşılıyor.

Isıtıcılı montların ön ve arka bedeni içerisinde bulunan ısıtma teçhizatları, ürün cebinde yer alan USB girişine bağlanan powerbankten enerji alarak aktif hale getiriliyor.

Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu ısıya göre ayarlama yapabildiği montlarda, üç kademeli tuş sistemi yer alıyor. Düşük, orta ve yüksek ısı dereceleri, montun kol kısmındaki renk değiştiren logoda görülebiliyor.

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DeFacto, ısıtıcılı mont tasarladı