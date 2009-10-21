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Dell 21.5-inç boyutundaki çoklu dokunmatik özellikl Full HD monitörünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell 21.5-inç boyutundaki çoklu dokunmatik özellikl Full HD monitörünü duyurdu
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 öncesinde yeni işletim sisteminin çoklu dokunmatik özelliklerinden faydalanan yeni bir monitör hazırladı. Firmanın SX2210T adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki geniş ekran LCD monitörü çoklu dokunmatik desteği aynı segmentteki diğer pek çok modele kıyasla öne çıkmayı başarıyor.

Doğal çözünürlük desteği 1920 x 1080 piksel olarak belirlenen Full HD uyumlu yeni monitörün tepki süresi 2ms, karşıtlık oranı 1,000:1 ve en yüksek parlaklık seviyesi de 220cm/m2 olarak belirlenmiş. 2 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerasına da sahip olan monitör üzerinde görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve HDMI bağlantılarına yer veriliyor.

Dell'in üç yıllık garanti ile satışa sunulacağ 21.5-inç boyutundaki çoklu dokunmatik monitörü yurt dışında yaklaşık 470$ seviyesinden satışa sunuluyor.


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ensaronline 9 yıl
Byağa güzel. Bu arada dokunmatik monitörler bu tipte olmalı çünkü eğip bükülebilirliği çok önemli.
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simplethinks 10 yıl
Tasarım hoş değil ve çok pahalı
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mistifa 10 yıl
tipsiiiiiiiiiiiiz!
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