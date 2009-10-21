Dell 21.5-inç boyutundaki çoklu dokunmatik özellikl Full HD monitörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 öncesinde yeni işletim sisteminin çoklu dokunmatik özelliklerinden faydalanan yeni bir monitör hazırladı. Firmanın SX2210T adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki geniş ekran LCD monitörü çoklu dokunmatik desteği aynı segmentteki diğer pek çok modele kıyasla öne çıkmayı başarıyor.

Doğal çözünürlük desteği 1920 x 1080 piksel olarak belirlenen Full HD uyumlu yeni monitörün tepki süresi 2ms, karşıtlık oranı 1,000:1 ve en yüksek parlaklık seviyesi de 220cm/m2 olarak belirlenmiş. 2 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerasına da sahip olan monitör üzerinde görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve HDMI bağlantılarına yer veriliyor.

Dell'in üç yıllık garanti ile satışa sunulacağ 21.5-inç boyutundaki çoklu dokunmatik monitörü yurt dışında yaklaşık 470$ seviyesinden satışa sunuluyor.